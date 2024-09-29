مستثمرو ((مرغم)) يطالبون بخدمات أفضل وتسهيلات لإنجاح المشروعات الصغيرة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) يحظى مجمع مرغم الصناعى بدعم الدولة منذ إنشائه، حيث قُدمت تسهيلات إجرائية وخدمات تدريبية لتشجيع المستثمرين على مزاولة أنشطتهم.

ورغم الجهود المبذولة لتذليل العقبات التى واجهت المستثمرين فى بداية تشغيل المجمع، ما زالت هناك بعض المطالب الأساسية لتحسين أوضاعهم، من بينها توفير مزيد من الخدمات مثل وسائل مواصلات للعمالة، وطرح باقى الوحدات الجاهزة بأسعار مخفضة لتتمكن المشروعات القائمة من الحصول على وحدات لتوسيع أنشطتها.

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قال أحمد المهندس، رئيس مجلس إدارة مصنع“المهندس بلاست” وأحد المستثمرين بمجمع مرغم، إن دعم الدولة للمستثمرين فى مجمعى مرغم 1 و2 كان واضحًا من خلال تسريع الإجراءات الحكومية وتقديم الدعم التدريبي.

وأضاف أن المستثمرين فى المجمع بحاجة إلى ربط صغار المستثمرين بالشركات الكبرى، وتشجيعهم على المشاركة فى المعارض، مما سيساهم فى زيادة فرصهم التسويقية.

وأوضح أن تخفيض قيمة إيجار الوحدات الصناعية بالمجمع سيساهم فى تخفيف الأعباء المالية، إضافة إلى ضرورة معالجة مشكلة انقطاع الكهرباء المتكرر، الذى يؤثر على كفاءة الإنتاج فى المصانع.

واقترح استغلال المساحات الفارغة داخل المجمع لإنشاء مخازن ضخمة لتخزين منتجات المصانع، بالإضافة إلى إقامة معارض دائمة لعرض المنتجات، مما يعزز التسويق ويزيد من التفاعل مع العملاء.

ومجمعى مرغم 1 و2 تم إنشاؤهما تحت مظلة المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن المشروع القومى لإنشاء 16 مجمعًا صناعيًا فى 15 محافظة، باستثمارات بلغت 10 مليارات جنيه، لتوفير نحو 4808 وحدات صناعية جاهزة للتشغيل الفورى، وفقًا لتصريحات وزير الصناعة والنقل كامل الوزير خلال زيارته الأخيرة للمجمعات.

من جانبه، قال نادر عبدالهادى، رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة بالإسكندرية، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرحت عددًا من الوحدات للتأجير فى“مرغم 2′′، لكن المستثمرين يواجهون مشكلة ضيق الوقت لاستكمال الأوراق المطلوبة، حيث من المقرر وقف تلقى الطلبات بنهاية الشهر الجاري.

وأضاف أن المساحات المطروحة للوحدات الصناعية فى“مرغم 2” غير مناسبة لصناعة البلاستيك، حيث تحتاج المصانع إلى مساحة تتراوح بين 300 و500 متر مربع على الأقل، بينما المساحات المطروحة لا تتجاوز 144 مترًا مربعًا.

وأشار إلى أن بعض مستثمرى مجمع“مرغم 1” حققوا نجاحًا فى صناعة البلاستيك، وتمكنوا من افتتاح فرع لمصانعهم فى كينيا.

أوضح مصطفى الركايبى، سكرتير جمعية مستثمرى مرغم، أن الأراضى المطروحة فى“مرغم 2” ستخصص لحوالى 20 مستثمرًا، مضيفًا أن إعادة تخصيص الوحدات الجديدة سيزيد من الطاقة الإنتاجية ويعزز مستوى الخدمات فى المجمع، مطالبًا بإنشاء مجمع خدمات لدعم المشروعات.