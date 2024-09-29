مستثمرو ((مرغم)) يطالبون بخدمات أفضل وتسهيلات لإنجاح المشروعات الصغيرة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) يحظى مجمع مرغم الصناعى بدعم الدولة منذ إنشائه، حيث قُدمت تسهيلات إجرائية وخدمات تدريبية لتشجيع المستثمرين على مزاولة أنشطتهم.
ورغم الجهود المبذولة لتذليل العقبات التى واجهت المستثمرين فى بداية تشغيل المجمع، ما زالت هناك بعض المطالب الأساسية لتحسين أوضاعهم، من بينها توفير مزيد من الخدمات مثل وسائل مواصلات للعمالة، وطرح باقى الوحدات الجاهزة بأسعار مخفضة لتتمكن المشروعات القائمة من الحصول على وحدات لتوسيع أنشطتها.
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قال أحمد المهندس، رئيس مجلس إدارة مصنع“المهندس بلاست” وأحد المستثمرين بمجمع مرغم، إن دعم الدولة للمستثمرين فى مجمعى مرغم 1 و2 كان واضحًا من خلال تسريع الإجراءات الحكومية وتقديم الدعم التدريبي.
وأضاف أن المستثمرين فى المجمع بحاجة إلى ربط صغار المستثمرين بالشركات الكبرى، وتشجيعهم على المشاركة فى المعارض، مما سيساهم فى زيادة فرصهم التسويقية.
وأوضح أن تخفيض قيمة إيجار الوحدات الصناعية بالمجمع سيساهم فى تخفيف الأعباء المالية، إضافة إلى ضرورة معالجة مشكلة انقطاع الكهرباء المتكرر، الذى يؤثر على كفاءة الإنتاج فى المصانع.
واقترح استغلال المساحات الفارغة داخل المجمع لإنشاء مخازن ضخمة لتخزين منتجات المصانع، بالإضافة إلى إقامة معارض دائمة لعرض المنتجات، مما يعزز التسويق ويزيد من التفاعل مع العملاء.
ومجمعى مرغم 1 و2 تم إنشاؤهما تحت مظلة المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن المشروع القومى لإنشاء 16 مجمعًا صناعيًا فى 15 محافظة، باستثمارات بلغت 10 مليارات جنيه، لتوفير نحو 4808 وحدات صناعية جاهزة للتشغيل الفورى، وفقًا لتصريحات وزير الصناعة والنقل كامل الوزير خلال زيارته الأخيرة للمجمعات. عبدالهادى: مقترح بمد فترة طرح وحدات مرغم2 لحين استكمال الأوراق
من جانبه، قال نادر عبدالهادى، رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة بالإسكندرية، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرحت عددًا من الوحدات للتأجير فى“مرغم 2′′، لكن المستثمرين يواجهون مشكلة ضيق الوقت لاستكمال الأوراق المطلوبة، حيث من المقرر وقف تلقى الطلبات بنهاية الشهر الجاري.
وأضاف أن المساحات المطروحة للوحدات الصناعية فى“مرغم 2” غير مناسبة لصناعة البلاستيك، حيث تحتاج المصانع إلى مساحة تتراوح بين 300 و500 متر مربع على الأقل، بينما المساحات المطروحة لا تتجاوز 144 مترًا مربعًا.
وأشار إلى أن بعض مستثمرى مجمع“مرغم 1” حققوا نجاحًا فى صناعة البلاستيك، وتمكنوا من افتتاح فرع لمصانعهم فى كينيا. الركايبي: نطالب بإنشاء مجمع خدمات بعد بدء التشغيل فى“مرغم 2”
أوضح مصطفى الركايبى، سكرتير جمعية مستثمرى مرغم، أن الأراضى المطروحة فى“مرغم 2” ستخصص لحوالى 20 مستثمرًا، مضيفًا أن إعادة تخصيص الوحدات الجديدة سيزيد من الطاقة الإنتاجية ويعزز مستوى الخدمات فى المجمع، مطالبًا بإنشاء مجمع خدمات لدعم المشروعات.
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