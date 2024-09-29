كيودس-مصر تدير تأسيس شركة لإدارة صناديق استثمار بقيمة 10 مليارات جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تعكف“كيودس-مصر” البشير وخليل ومراد للاستشارات المالية والقانونية والضريبية على إجراءات تأسيس شركة لإدارة وإنشاء صناديق استثمار فى قطاع المعادن والأصول المالية والعقارية بقيمة 10 مليارات جنيه، بحسب حسام البشير الشريك الإدارى.

وقال لـ”البورصة” إن المكتب يقوم بدور المستشار المالى والقانونى للشركة، ومن المتوقع الحصول على كافة التراخيص من هيئة الرقابة المالية بنهاية 2024.

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وأوضح أن السوق المحلى سوف يشهد رواجًا خلال الفترة المقبلة فى مجال تأسيس الشركات المالية غير المصرفية وشركات التأمين المتخصصة بعد صدور القانون الجديد.

أشار إلى أنه ستكون هناك زيادة فى حجم الاندماجات والاستحواذات مع استقرار سعر الصرف، وبخاصة فى قطاع الأغذية، حيث يعمل المكتب على إتمام دمج مجموعة من الشركات فى قطاع التصنيع الغذائى.

وقال مصطفى البطل الشريك فى مكتب“كيودس-مصر” ورئيس قسم التأسيس والاستشارات القانونية إن المكتب خلال العام الحالى قام بتأسيس شركة“بى إف آى” لإدارة الأصول، وهى إحدى شركات شركة البريد للاستثمار برأسمال 50 مليون جنيه.

وأشار إلى أنها إحدى أهم الشركات التى تم إنشاؤها فى مجال إدارة الأصول وصناديق الاستثمار.

ولفت إلى أن المكتب يعمل حاليًا على تقديم مجموعة من الخدمات المالية والضريبية لصالح مجموعة خليجية فى قطاع الخدمات البترولية، تستهدف خدمات حفر الآبار وتقديم الخدمات الاستكشافية بتكلفة استثمارية 50 مليون دولار.

ونوه البشير بأن“كيودس العالمية” تعد من أكبر 20 مكتبًا للمحاسبة والاستشارات الضريبية على مستوى العالم، حيث تستهدف الاندماج مع“كيلى آند بارتنر” الأمريكية لتصبح كيانًا واحدًا خلال 2025، مما سيكون له أثر على عملية التصنيف بين مكاتب المحاسبة والمراجعة الأخرى، ليرتفع عدد المكاتب حول العالم إلى أكثر من 60 مكتبًا، ويصل عدد الموظفين إلى أكثر من 12 ألف موظف.