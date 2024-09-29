كيودس-مصر تدير تأسيس شركة لإدارة صناديق استثمار بقيمة 10 مليارات جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعكف“كيودس-مصر” البشير وخليل ومراد للاستشارات المالية والقانونية والضريبية على إجراءات تأسيس شركة لإدارة وإنشاء صناديق استثمار فى قطاع المعادن والأصول المالية والعقارية بقيمة 10 مليارات جنيه، بحسب حسام البشير الشريك الإدارى.
وقال لـ”البورصة” إن المكتب يقوم بدور المستشار المالى والقانونى للشركة، ومن المتوقع الحصول على كافة التراخيص من هيئة الرقابة المالية بنهاية 2024.
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وأوضح أن السوق المحلى سوف يشهد رواجًا خلال الفترة المقبلة فى مجال تأسيس الشركات المالية غير المصرفية وشركات التأمين المتخصصة بعد صدور القانون الجديد.
أشار إلى أنه ستكون هناك زيادة فى حجم الاندماجات والاستحواذات مع استقرار سعر الصرف، وبخاصة فى قطاع الأغذية، حيث يعمل المكتب على إتمام دمج مجموعة من الشركات فى قطاع التصنيع الغذائى.
وقال مصطفى البطل الشريك فى مكتب“كيودس-مصر” ورئيس قسم التأسيس والاستشارات القانونية إن المكتب خلال العام الحالى قام بتأسيس شركة“بى إف آى” لإدارة الأصول، وهى إحدى شركات شركة البريد للاستثمار برأسمال 50 مليون جنيه.
وأشار إلى أنها إحدى أهم الشركات التى تم إنشاؤها فى مجال إدارة الأصول وصناديق الاستثمار.
ولفت إلى أن المكتب يعمل حاليًا على تقديم مجموعة من الخدمات المالية والضريبية لصالح مجموعة خليجية فى قطاع الخدمات البترولية، تستهدف خدمات حفر الآبار وتقديم الخدمات الاستكشافية بتكلفة استثمارية 50 مليون دولار.
ونوه البشير بأن“كيودس العالمية” تعد من أكبر 20 مكتبًا للمحاسبة والاستشارات الضريبية على مستوى العالم، حيث تستهدف الاندماج مع“كيلى آند بارتنر” الأمريكية لتصبح كيانًا واحدًا خلال 2025، مما سيكون له أثر على عملية التصنيف بين مكاتب المحاسبة والمراجعة الأخرى، ليرتفع عدد المكاتب حول العالم إلى أكثر من 60 مكتبًا، ويصل عدد الموظفين إلى أكثر من 12 ألف موظف.
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