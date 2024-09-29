3 كيانات تتنافس على استشارات إنشاء رصيف نهرى للغلال بقنا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تنافس 3 كيانات على تقديم الاستشارات لمشروع إنشاء رصيف نهرى لتداول الحبوب والغلال بطول 250 مترًا بميناء دندرة فى محافظة قنا، باستثمارات تصل إلى 350 مليون جنيه، وفقًا لمصادر تحدثت لـ”البورصة”.

وأفادت المصادر أن الكيانات المتقدمة بالعروض الفنية والمالية للمناقصة المحدودة التى طرحتها هيئة النقل النهرى هى مكتب“بيسر” للاستشارات الهندسية، ومركز بحوث النقل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بالإضافة إلى مكتب استشارى مصرى آخر.

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وأوضحت أنه تم تشكيل لجنة للبت فى العطاءات المقدمة من وزارات المالية والعدل والنقل، على أن يتم الانتهاء من البت فى العروض الشهر المقبل.

وقال الدكتور علاء مرسى، عميد مركز البحوث والاستشارات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إن المركز يسعى للفوز باستشارات المشروع لصالح هيئة النقل النهرى، موضحًا أن الفائز سيكون مسؤولًا عن الإشراف العام على التصميمات وأعمال البناء والبنية التحتية والفوقية ومراجعة كافة الدراسات الخاصة بالرصيف الجديد.

وكانت“البورصة” قد نشرت فى منتصف سبتمبر الجارى أن هيئة النقل النهرى تخطط لتنفيذ مشروع إنشاء رصيف نهرى لتداول الحبوب والغلال فى قنا، وأنها طرحت مناقصة محدودة لاختيار استشارى عام يعمل لصالحها للإشراف على المشروع.

وأشارت المصادر إلى أن المشروع قد أُسنِدَ إلى إحدى الشركات، كما تم تعيين مكتب حمدى القمحاوى من قبل الشركة المنفذة للإشراف على أعمال تنفيذ المشروع.

ويهدف المشروع إلى التكامل مع وزارة التموين لخدمة ونقل الحبوب والغلال من صوامع الصعيد عبر شبكة النقل النهرى، التى تُعد واحدة من الوسائل الأرخص فى التكلفة والأقل ضررًا على البيئة بين وسائل النقل.

وفى السياق، طرحت الشركة القابضة للصوامع بوزارة التموين والتجارة الداخلية مناقصة لتنفيذ مشروع بناء صومعة للحبوب والغلال بسعة 90 ألف طن فى منطقة دندرة بمحافظة قنا، وجار تقديم العروض الفنية والمالية من الشركات، ومن المتوقع البت فيها خلال شهرين.