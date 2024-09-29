3 كيانات تتنافس على استشارات إنشاء رصيف نهرى للغلال بقنا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تنافس 3 كيانات على تقديم الاستشارات لمشروع إنشاء رصيف نهرى لتداول الحبوب والغلال بطول 250 مترًا بميناء دندرة فى محافظة قنا، باستثمارات تصل إلى 350 مليون جنيه، وفقًا لمصادر تحدثت لـ”البورصة”.
وأفادت المصادر أن الكيانات المتقدمة بالعروض الفنية والمالية للمناقصة المحدودة التى طرحتها هيئة النقل النهرى هى مكتب“بيسر” للاستشارات الهندسية، ومركز بحوث النقل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بالإضافة إلى مكتب استشارى مصرى آخر.
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وأوضحت أنه تم تشكيل لجنة للبت فى العطاءات المقدمة من وزارات المالية والعدل والنقل، على أن يتم الانتهاء من البت فى العروض الشهر المقبل.
وقال الدكتور علاء مرسى، عميد مركز البحوث والاستشارات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إن المركز يسعى للفوز باستشارات المشروع لصالح هيئة النقل النهرى، موضحًا أن الفائز سيكون مسؤولًا عن الإشراف العام على التصميمات وأعمال البناء والبنية التحتية والفوقية ومراجعة كافة الدراسات الخاصة بالرصيف الجديد.
وكانت“البورصة” قد نشرت فى منتصف سبتمبر الجارى أن هيئة النقل النهرى تخطط لتنفيذ مشروع إنشاء رصيف نهرى لتداول الحبوب والغلال فى قنا، وأنها طرحت مناقصة محدودة لاختيار استشارى عام يعمل لصالحها للإشراف على المشروع.
وأشارت المصادر إلى أن المشروع قد أُسنِدَ إلى إحدى الشركات، كما تم تعيين مكتب حمدى القمحاوى من قبل الشركة المنفذة للإشراف على أعمال تنفيذ المشروع.
ويهدف المشروع إلى التكامل مع وزارة التموين لخدمة ونقل الحبوب والغلال من صوامع الصعيد عبر شبكة النقل النهرى، التى تُعد واحدة من الوسائل الأرخص فى التكلفة والأقل ضررًا على البيئة بين وسائل النقل.
وفى السياق، طرحت الشركة القابضة للصوامع بوزارة التموين والتجارة الداخلية مناقصة لتنفيذ مشروع بناء صومعة للحبوب والغلال بسعة 90 ألف طن فى منطقة دندرة بمحافظة قنا، وجار تقديم العروض الفنية والمالية من الشركات، ومن المتوقع البت فيها خلال شهرين.
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