((تنمية المشروعات)) يدرس مضاعفة حدود التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) يدرس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مضاعفة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة بحسب مسئول من الجهاز تحدث إلى“البورصة”.

أضاف المسئول أن الجهاز يدرس رفع سقف التمويل للمشروع المتوسط إلى 60 مليون جنيه بدلًا من 30 مليونًا حاليًا، والوصول بسقف تمويل المشروع الصغير إلى 30 مليون جنيه مقارنة بنحو 15 مليون جنيه حاليًا.

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توقع أن ينتهى الجهاز من الدراسات التى تتم حاليًا، لزيادة سقف التمويل خلال الربع الحالى من العام، على أن يتم الإعلان والتطبيق بحلول عام 2025.

أشار إلى أن الهدف من مضاعفة سقف التمويل للمشروعات، جذب شريحة جديدة من العملاء، وتحفيز المشروعات القائمة على إجراء التوسعات وتنميتها، لتوفير احتياجات السوق المحلى والعمل على تقليل الواردات.

ذكر أن الجهاز يساعد العملاء على إعداد دراسات جدوى لمشروعاتهم، بجانب توعيتهم من خلال الدورات التدريبية عن كيفية إدارة المشروع من الجوانب الإدارية والمالية، ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم.

لفت إلى أن الجهاز يكثف الدورات التدريبية المجانية، لتوعية أصحاب المشروعات بالمزايا والتيسيرات التى يقدمها لهم قانون 152 لتنمية المشروعات، خاصة فيما يتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية التى أقرتها الحكومة وتدعم القطاع، بجانب دورات تطوير للكوادر البشرية بالجهاز لتقديم خدمة أفضل لعملائه الراغبين فى إقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة.

بلغ إجمالى تمويلات الجهاز للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية نحو 8 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير 2023 حتى يونيو 2024، وتمكن من توفير 397.4 ألف فرصة عمل، وتسهيل وتقديم الخدمات لـ 195.6 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهى الصغر، وفقا لتصريحات صادرة عن الرئيس التنفيذى للجهاز باسل رحمى.

وفيما يخص الخدمات غير المالية، تمكن الجهاز من تنفيذ تدريب لريادة الأعمال لما يزيد على 17 ألف متدرب ومتدربة، بالإضافة إلى إصدار ما يزيد على 15 ألف رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة، والتشبيك بالسلاسل لنحو 389 مشروعًا، والمساعدة في استخراج 4.721 بطاقة ضريبية، و696 سجلًا تجاريًا.

كما تمكن من تنظيم 215 معرضًا داخليًا استفاد منها نحو 4.618 عارض، و12 معرضا دوليًا بعدد 90 عارضًا. ووقع اتفاقية تعاون جديدة مع شركة أمان القابضة لإعادة إقراضها من خلال فروع الشركة للراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة خاصة من الشباب ورواد ورائدات الأعمال.

والمشروعات المتوسطة هى كل مشروع يبلغ حجم أعماله 50 مليون جنيه ولا يتجاوز 200 مليون جنيه سنويًا، بينما المشروعات الصغيرة كل مشروع يبلغ حجم أعماله مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه سنويًا، بينما المشروعات متناهية الصغير كل مشروع يقل حجم أعماله السنوية عن مليون جنيه.