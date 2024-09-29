83.45 مليون دولار استثمارات بلاك روك فى الأوراق المالية المصرية بنهاية مايو - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) استثمرت شركة إدارة الأصول العالمية“بلاك روك” فى مصر نحو 74.8 مليون دولار عبر صندوقى استثمار تابعين لها. ويستثمر أحد الصندوقين فى السندات المرنة للأسواق الناشئة والثانى فى السندات قصيرة الأجل للشركات الناشئة.

وكشف التقرير السنوى للمؤسسة أنها تحتفظ أيضًا بشهادات الإيداع الدولية للبنك التجارى الدولى بنحو 8.65 مليون دولار عبر صندوق بلاك روك لاستثمار الأسهم فى الشركات الناشئة.

موضوعات((تنمية المشروعات)) يدرس مضاعفة حدود التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة “كيودس-مصر” تدير تأسيس شركة لإدارة صناديق استثمار بقيمة 10 مليارات جنيه مستثمرو ((مرغم)) يطالبون بخدمات أفضل وتسهيلات لإنجاح المشروعات الصغيرة

واستثمرت الشركة عبر صندوق السندات المرنة للأسواق الناشئة نحو 66.5 مليون دولار فى السندات الحكومية المصرية المقومة بعملات الدولار واليورو، وأذون الخزانة المقومة بالجنيه حتى نهاية مايو الماضى.

وبحسب التقرير يحتفظ الصندوق بأكبر استثماراته فى سند استحقاق 2048 بنحو 26.04 مليون دولار بالقيمة الاسمية، ونحو 19.5 مليون دولار بالقيمة السوقية.

وكذلك السند الحكومى استحقاق 2050 وصلت حيازة الصندوق منه نحو 9.74 مليون دولار بالقيمة الإسمية ونحو 7.9 مليون دولار بالقيمة السوقية.

ويستثمر الصندوق فى أذون الخزانة المصرية استحقاق من أكتوبر 2024 وحتى مارس 2025 نحو 24.1 مليون دولار.

واستثمر صندوق السندات القصيرة نحو 8.3 مليون دولار فى 4 إصدارات لأذون الخزانة و3 سندات مقومة بالدولار وسند مقوم باليورو.

ومنذ تحرير سعر الصرف فى مارس الماضى زادت تدفقات الأجانب فى أوراق المحافظ المالية، وتجاوزت مستويات 37.6 مليون دولار فى مايو قبل أن تتراجع فى يونيو هامشيًا.

وبعد تحسن آفاق التمويل ارتفعت قيمة السندات المصرية فى الأسواق الدولية بدعم من تحسن الطلب عليها وتراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية لأكثر من النصف بعدما تخطت فى ذروتها 14% للعقود أجل 5 سنوات لتسجل حاليًا 6.25%.