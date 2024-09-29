83.45 مليون دولار استثمارات بلاك روك فى الأوراق المالية المصرية بنهاية مايو - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) استثمرت شركة إدارة الأصول العالمية“بلاك روك” فى مصر نحو 74.8 مليون دولار عبر صندوقى استثمار تابعين لها. ويستثمر أحد الصندوقين فى السندات المرنة للأسواق الناشئة والثانى فى السندات قصيرة الأجل للشركات الناشئة.
وكشف التقرير السنوى للمؤسسة أنها تحتفظ أيضًا بشهادات الإيداع الدولية للبنك التجارى الدولى بنحو 8.65 مليون دولار عبر صندوق بلاك روك لاستثمار الأسهم فى الشركات الناشئة.
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واستثمرت الشركة عبر صندوق السندات المرنة للأسواق الناشئة نحو 66.5 مليون دولار فى السندات الحكومية المصرية المقومة بعملات الدولار واليورو، وأذون الخزانة المقومة بالجنيه حتى نهاية مايو الماضى.
وبحسب التقرير يحتفظ الصندوق بأكبر استثماراته فى سند استحقاق 2048 بنحو 26.04 مليون دولار بالقيمة الاسمية، ونحو 19.5 مليون دولار بالقيمة السوقية.
وكذلك السند الحكومى استحقاق 2050 وصلت حيازة الصندوق منه نحو 9.74 مليون دولار بالقيمة الإسمية ونحو 7.9 مليون دولار بالقيمة السوقية.
ويستثمر الصندوق فى أذون الخزانة المصرية استحقاق من أكتوبر 2024 وحتى مارس 2025 نحو 24.1 مليون دولار.
واستثمر صندوق السندات القصيرة نحو 8.3 مليون دولار فى 4 إصدارات لأذون الخزانة و3 سندات مقومة بالدولار وسند مقوم باليورو.
ومنذ تحرير سعر الصرف فى مارس الماضى زادت تدفقات الأجانب فى أوراق المحافظ المالية، وتجاوزت مستويات 37.6 مليون دولار فى مايو قبل أن تتراجع فى يونيو هامشيًا.
وبعد تحسن آفاق التمويل ارتفعت قيمة السندات المصرية فى الأسواق الدولية بدعم من تحسن الطلب عليها وتراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية لأكثر من النصف بعدما تخطت فى ذروتها 14% للعقود أجل 5 سنوات لتسجل حاليًا 6.25%.
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