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المركزى الصينى يلزم البنوك التجارية بخفض الفائدة على الرهونات العقارية القائمة - جريدة البورصة

9/29/2024 11:45:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أخطر البنك المركزي الصيني (بنك الشعب الصيني) البنوك التجارية يوم الأحد بالبدء في خفض أسعار الفائدة على جميع قروض الإسكان القائمة، في خطوة شاملة للمساعدة على تخفيف أعباء الرهن العقاري على الأسر المتضررة من تباطؤ الاقتصاد.

وذكر بيان صادر عن بنك الشعب الصيني أن جميع البنوك التجارية يجب أن تخفض أسعار الفائدة على القروض العقارية القائمة على دفعات بحلول الحادي والثلاثين من أكتوبر تشرين الأول إلى ما لا يقل عن 30 نقطة أساس أقل من سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي على القروض العقارية.

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وعلى مدار العام الماضي، طرحت الصين سلسلة من تدابير تحفيز العقارات، وقد ألغت معظم الحكومات المحلية، باستثناء بعض المدن الكبرى بما في ذلك بكين وشنغهاي، الحد الأدنى لأسعار الرهن العقاري، ولكن التدابير واجهت صعوبات في تعزيز المبيعات أو زيادة السيولة في سوق يتجنبها المشترون.

وكانت تخفيضات أسعار الرهن العقاري السابقة مفيدة في المقام الأول لمشتري المنازل الجدد، ما ترك أصحاب المنازل الحاليين مع قروض بأسعار فائدة أعلى، وقد أدى هذا إلى اندفاع الأسر لسداد الرهن العقاري القائم مبكراً، ما أدى إلى تقييد إنفاق الأسر واستهلاكها.

وقال بنك الشعب الصيني في بيانه ((مع استمرار تعميق الإصلاحات الموجّهة نحو السوق بشأن أسعار الفائدة، وخضوع علاقة العرض والطلب في سوق العقارات لتغييرات كبيرة، فإن آلية تسعير أسعار الرهن العقاري الحالية كشفت عن بعض أوجه القصور)).

وأضاف بنك الشعب الصيني ((مع إظهار الجمهور لاستجابات قوية (للموقف)، فإن الآلية بحاجة إلى تعديلات وتحسين عاجل)).

وبلغت القيمة المستحقة للرهن العقاري الفردي 37.79 مليار يوان (5.39 مليار دولار) في نهاية يونيو حزيران، بانخفاض 2.1 في المئة على أساس سنوي، وفقاً للبيانات الرسمية.

ويهدف القرار المتوقع على نطاق واسع بخفض أسعار الرهن العقاري إلى إحياء سوق العقارات الصينية المتضررة من الأزمة وتخفيف معنويات المستهلكين الحذرة التي دفعت ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى حافة الانكماش.

لقد انتقل قطاع العقارات في الصين، الذي كان في يوم من الأيام أحد ركائز الاقتصاد، من أزمة إلى أخرى منذ عام 2021، عندما أدت حملة تنظيمية صارمة على الاستدانة العالية بين المطورين إلى أزمة سيولة.

المصدر:

MENAFN29092024000202011048ID1108727680

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