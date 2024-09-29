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40% ارتفاعا في عدد الصناديق العقارية بالسوق المالية - جريدة الوطن السعودية

9/29/2024 11:00:14 PM
(MENAFN- Al Watan) شهد عدد الصناديق العقارية خلال الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 40% على أساس سنوي ليصل عددها إلى 470 صندوقاً، مقارنة بـ337 صندوقاً خلال الربع الثاني 2023، فيما كان عددها قد بلغ بنهاية عام 2022م نحو 254 صندوقاً.
وكشفت بيانات حديثة لهيئة السوق المالية أن عدد الصناديق العقارية العامة بالسوق المالية استقر عند 4 صناديق منذ الربع الثاني من العام الماضي في حين ارتفع عدد الصناديق العقارية الخاصة من 333 صندوقاً إلى 466 صندوقاً.
الصناديق العامة المستثمرة في الأسهم
وأظهرت النشرة الإحصائية الربع سنوية للربع الثاني 2024 الصادرة عن هيئة السوق المالية أن عدد الصناديق الاستثمارية مصنفة جغرافيا ارتفع بنسبة 4.6% على المستوى السنوي مرتفعاً من 130 صندوقاً إلى 136، حيث ارتفع عدد الصناديق العامة المستثمرة في الأسهم المحلية من 81 صندوقاً، الربع الثاني 2023 إلى 91 صندوقاً، في حين استقرت الخليجية عند 26 صندوقاً، والعربية استقرت عن 4 صناديق، أما الآسيوية فانخفضت من 4 صناديق إلى 3 صناديق، والأمريكية انخفضت من صندوقين إلى 1، ومثلها الأوروبية التي انخفضت من صندوقين إلى صندوق، أما الصناديق الأخرى فانخفضت من 11 إلى 10 صناديق.
وبنهاية العام الماضي 2023 بلغ عدد الصناديق العامة المستثمرة في الأسهم المحلية 87 صندوقاً، والمستثمرة في الأسهم الخليجية 26 صندوقاً، وفي الأسهم العربية 4 صناديق، و3 صناديق في الأسهم الآسيوية، وصندوقاً واحداً مستثمراً في الأسهم الأمريكية، وآخر في الأسهم الأوروبية، و10 صناديق أخرى، ليصل الإجمالي 132 صندوقاً.
وفي نهاية عام 2022 بلغ عدد الصناديق العامة المستثمرة في الأسهم المحلية 77 صندوقاً، والمستثمرة في الأسهم الخليجية 24 صندوقاً، وفي الأسهم العربية 4 صناديق، و4 صناديق في الأسهم الآسيوية، وصندوقين في الأسهم الأمريكية، وصندوقين في الأسهم الأوروبية، و10 صناديق أخرى، ليصل الإجمالي 123 صندوقاً.
الصناديق الاستثمارية
وسجل إجمالي عدد الصناديق العامة والخاصة ارتفعا سنويا بنسبة 23% مرتفعة 1130 في الربع الثاني 2023 إلى 1390 في الربع الثاني 2024، حيث ارتفع عدد الصناديق العامة بنسبة 10.5%، مرتفعة من 276 إلى 305، في حين ارتفع عدد الصناديق الخاصة بنسبة 27% مرتفعة من 854 إلى 1085 صندوقاً.
عدد الصناديق العقارية في السوق المالية:
الربع الثاني 2023:
الصناديق العقارية العامة= 4
الصناديق العقارية الخاصة= 333
المجموع= 337
الربع الثاني 2024:
الصناديق العقارية العامة= 4
الصناديق العقارية الخاصة= 466
المجموع= 470
النمو السنوي في الصناديق العقارية بالسوق المالية= 40%
عدد الصناديق العامة المستثمرة في الأسهم مصنفة جغرافيا:
محلية=
الربع الثاني 2023= 81
الربع الثاني 2024= 91
خليجية=
الربع الثاني 2023= 26
الربع الثاني 2024= 26
عربية=
الربع الثاني 2023= 4
الربع الثاني 2024= 4
آسيوية=
الربع الثاني 2023= 4
الربع الثاني 2024= 3
أمريكية=
الربع الثاني 2023= 2
الربع الثاني 2024= 1
أوروبية=
الربع الثاني 2023= 2
الربع الثاني 2024= 1
أخرى=
الربع الثاني 2023= 11
الربع الثاني 2024= 10
الإجمالي= 4.6%
الربع الثاني 2023= 130
الربع الثاني 2024= 136
إجمالي عدد الصناديق العامة والخاصة= 23%
الربع الثاني 2023= 1130
الربع الثاني 2024= 1390
عدد الصناديق العامة= 10.5%
الربع الثاني 2023= 276
الربع الثاني 2024= 305
عدد الصناديق الخاصة= 27%
الربع الثاني 2023= 854
الربع الثاني 2024= 1.085

MENAFN29092024000089011017ID1108727631

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