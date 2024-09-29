40% ارتفاعا في عدد الصناديق العقارية بالسوق المالية - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
شهد عدد الصناديق العقارية خلال الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 40% على أساس سنوي ليصل عددها إلى 470 صندوقاً، مقارنة بـ337 صندوقاً خلال الربع الثاني 2023، فيما كان عددها قد بلغ بنهاية عام 2022م نحو 254 صندوقاً.
وكشفت بيانات حديثة لهيئة السوق المالية أن عدد الصناديق العقارية العامة بالسوق المالية استقر عند 4 صناديق منذ الربع الثاني من العام الماضي في حين ارتفع عدد الصناديق العقارية الخاصة من 333 صندوقاً إلى 466 صندوقاً. الصناديق العامة المستثمرة في الأسهم
وأظهرت النشرة الإحصائية الربع سنوية للربع الثاني 2024 الصادرة عن هيئة السوق المالية أن عدد الصناديق الاستثمارية مصنفة جغرافيا ارتفع بنسبة 4.6% على المستوى السنوي مرتفعاً من 130 صندوقاً إلى 136، حيث ارتفع عدد الصناديق العامة المستثمرة في الأسهم المحلية من 81 صندوقاً، الربع الثاني 2023 إلى 91 صندوقاً، في حين استقرت الخليجية عند 26 صندوقاً، والعربية استقرت عن 4 صناديق، أما الآسيوية فانخفضت من 4 صناديق إلى 3 صناديق، والأمريكية انخفضت من صندوقين إلى 1، ومثلها الأوروبية التي انخفضت من صندوقين إلى صندوق، أما الصناديق الأخرى فانخفضت من 11 إلى 10 صناديق.
وبنهاية العام الماضي 2023 بلغ عدد الصناديق العامة المستثمرة في الأسهم المحلية 87 صندوقاً، والمستثمرة في الأسهم الخليجية 26 صندوقاً، وفي الأسهم العربية 4 صناديق، و3 صناديق في الأسهم الآسيوية، وصندوقاً واحداً مستثمراً في الأسهم الأمريكية، وآخر في الأسهم الأوروبية، و10 صناديق أخرى، ليصل الإجمالي 132 صندوقاً.
وفي نهاية عام 2022 بلغ عدد الصناديق العامة المستثمرة في الأسهم المحلية 77 صندوقاً، والمستثمرة في الأسهم الخليجية 24 صندوقاً، وفي الأسهم العربية 4 صناديق، و4 صناديق في الأسهم الآسيوية، وصندوقين في الأسهم الأمريكية، وصندوقين في الأسهم الأوروبية، و10 صناديق أخرى، ليصل الإجمالي 123 صندوقاً. الصناديق الاستثمارية
وسجل إجمالي عدد الصناديق العامة والخاصة ارتفعا سنويا بنسبة 23% مرتفعة 1130 في الربع الثاني 2023 إلى 1390 في الربع الثاني 2024، حيث ارتفع عدد الصناديق العامة بنسبة 10.5%، مرتفعة من 276 إلى 305، في حين ارتفع عدد الصناديق الخاصة بنسبة 27% مرتفعة من 854 إلى 1085 صندوقاً. عدد الصناديق العقارية في السوق المالية:
الربع الثاني 2023:
الصناديق العقارية العامة= 4
الصناديق العقارية الخاصة= 333
المجموع= 337
الربع الثاني 2024:
الصناديق العقارية العامة= 4
الصناديق العقارية الخاصة= 466
المجموع= 470
النمو السنوي في الصناديق العقارية بالسوق المالية= 40%
عدد الصناديق العامة المستثمرة في الأسهم مصنفة جغرافيا:
محلية=
الربع الثاني 2023= 81
الربع الثاني 2024= 91
خليجية=
الربع الثاني 2023= 26
الربع الثاني 2024= 26
عربية=
الربع الثاني 2023= 4
الربع الثاني 2024= 4
آسيوية=
الربع الثاني 2023= 4
الربع الثاني 2024= 3
أمريكية=
الربع الثاني 2023= 2
الربع الثاني 2024= 1
أوروبية=
الربع الثاني 2023= 2
الربع الثاني 2024= 1
أخرى=
الربع الثاني 2023= 11
الربع الثاني 2024= 10
الإجمالي= 4.6%
الربع الثاني 2023= 130
الربع الثاني 2024= 136
إجمالي عدد الصناديق العامة والخاصة= 23%
الربع الثاني 2023= 1130
الربع الثاني 2024= 1390
عدد الصناديق العامة= 10.5%
الربع الثاني 2023= 276
الربع الثاني 2024= 305
عدد الصناديق الخاصة= 27%
الربع الثاني 2023= 854
الربع الثاني 2024= 1.085
MENAFN29092024000089011017ID1108727631
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