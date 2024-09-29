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كلام في الدوري

9/29/2024 8:12:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } تباينت‭ ‬المستويات‭ ‬والنتائج‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم؛‭ ‬ولكننا‭ ‬لا‭ ‬نزال‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ (‬الصدمة‭) ‬فإن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬لا‭ ‬يُمكن‭ ‬ان‭ ‬تعطي‭ ‬حكما‭ ‬نهائيا‭ ‬على‭ ‬المنافسة،‭ ‬لكنها‭ ‬تعطي‭ ‬قراءة‭ ‬أولية؛‭ ‬وبالذات‭ ‬حين‭ ‬يُختبر‭ ‬الكبار‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬بعضهم،‭ ‬أو‭ ‬يخطف‭ ‬المغمورون‭ ‬نقاط‭ ‬بعضهم‭ ‬البعض،‭ ‬واعتقد‭ ‬ان‭ ‬المفاجآت‭ ‬ستدلو‭ ‬بدلوها‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬المحرق‭ ‬والمالكية‭!‬


} ولا‭ ‬شك‭ ‬ان‭ ‬الأفضل‭ ‬والأكثر‭ ‬جاهزية‭ ‬والأشطر‭ ‬سيكون‭ ‬الأقرب‭ ‬للترشح‭ ‬اولا،‭ ‬فالخالدية‭ ‬ليس‭ ‬هُناك‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬يضعه‭ ‬اولا؛‭ ‬وبالذات‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬اختطف‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬مهمة‭ ‬امام‭ ‬منافسه‭ ‬الابرز‭ (‬الرفاع‭) ‬ومن‭ ‬لاعب‭ (‬الاخير‭) ‬كميل‭ ‬الاسود،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ (‬ VAR ‭) ‬انقذه‭ ‬من‭ ‬جزائية‭ ‬مستحقة،‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬ستظل‭ ‬تحت‭ ‬طائلة‭ (‬النقاش‭) ‬والذي‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬وقت‭ ‬ليثبّت‭ ‬ركائزه‭. ‬


} والمرشحان‭ ‬الكبيران‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قمتهما‭ ‬الاستثنائية‭ ‬قدّما‭ ‬نفسيها‭ ‬كأفضل‭ ‬الجاهزين؛‭ ‬لكنهما‭ ‬سيكونان‭ ‬تحت‭ ‬الاختبار‭ ‬وبالذات‭ ‬لمشاركتهما‭ ‬الخارجية،‭ ‬فالخالدية‭ ‬للأسيوية،‭ ‬و‭ ‬الرفاع‭ ‬الخليجية،‭ ‬ولذا‭ ‬يُفترض‭ ‬ان‭ ‬يكونا‭ ‬جهزا‭ (‬كنبة‭ ‬الاحتياط‭) ‬لدى‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬ممتلئتان‭ ‬بمن‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬يأخذ‭ ‬له‭ ‬مكانا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الإرهاق‭ ‬لحظة‭ ‬تضارب‭ ‬جداول‭ ‬المباريات‭.‬


} وبالمناسبة‭ ‬جمع‭ ‬النقاط‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الاولى؛‭ ‬لكي‭ ‬تتحاشى‭ ‬الضغوطات‭ ‬فيما‭ ‬بعد،‭ ‬فالمحرق‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬مفاجأة‭ ‬المالكية؛‭ ‬بينما‭ ‬الأخير‭ ‬كسب‭ ‬نقطة‭ ‬مهمة‭ ‬لأنها‭ ‬من‭ ‬فم‭ (‬الذيب‭)‬؛‭ ‬تُضاف‭ ‬الى‭ ‬ثلاث‭ ‬ذات‭ ‬اهمية‭ ‬اكبر‭ ‬كسبها‭ ‬من‭ ‬رفيق‭ ‬الملحق‭ (‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭)‬،‭ ‬وهذا‭ ‬يدق‭ ‬جرس‭ ‬إنذار‭ ‬للأخير؛‭ ‬وبالذات‭ ‬حين‭ ‬تأتي‭ ‬خسارة‭ ‬النقاط‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬تشاركك‭ ‬المراكز‭ ‬المتأخرة‭!‬


} ولا‭ ‬شك‭ ‬ان‭ ‬يأتي‭ ‬الجرس‭ (‬للذيب‭) ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬افضل‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬يتأخر؛‭ ‬لكي‭ ‬يُراجع‭ ‬حساباته‭ ‬اذا‭ ‬اراد‭ ‬ان‭ ‬يعود‭ ‬كما‭ ‬وعد‭ ‬جماهيره،‭ ‬والحال‭ ‬ينسحب‭ ‬على‭ ‬عالي‭ (‬الصاعد‭)‬؛‭ ‬فعلاوة‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬الجيد‭ ‬يُفترض‭ ‬ألا‭ ‬يخسر‭ ‬نقاطا‭ (‬ممكنة‭) ‬من‭ ‬فرق‭ ‬تجاوره‭ ‬المراكز‭ ‬المتأخرة‭ ‬فيما‭ ‬بعد،‭ ‬ولهذا‭ ‬نقول‭ ‬ان‭ ‬المكاسب‭ ‬الحقيقية‭ ‬كانت‭ ‬لسترة‭ ‬والبحرين‭!‬


‭ ‬ } تبقى‭ ‬علامة‭ ‬الاستفهام‭ ‬على‭ ‬النجمة‭ ‬والمنامة‭ ‬اللذين‭ ‬خرجا‭ ‬صفر‭ ‬اليدين‭ ‬من‭ ‬الجولتين‭ ‬الاولين؛‭ ‬فإذا‭ ‬كان‭ ‬النجمة‭ ‬يُراوح‭ ‬مراكز‭ ‬متأخرة‭ ‬المواسم‭ ‬الاخيرة،‭ ‬فماذا‭ ‬عن‭ ‬المنامة‭ ‬الذي‭ ‬يخرج‭ ‬بخسارتين‭ ‬ثقيلتين‭ ‬تؤكدان‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ (‬شروخات‭) ‬لم‭ ‬تندمل‭ ‬منذ‭ ‬ان‭ (‬هرب‭) ‬عنه‭ ‬عاشور‭ (‬الموسم‭ ‬الفائت‭) ‬ويحتاج‭ ‬إلى‭ ‬عملية‭ ‬ترميم‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقع‭ ‬الفأس‭ ‬في‭ ‬الرأس‭!‬

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