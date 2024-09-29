أمن الوطن أولا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

الحقيقة‭ ‬أن‭ ‬تصريحات‭ ‬الوزير‭ ‬هي‭ ‬بمثابة‭ ‬رسالة‭ ‬وطنية‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬المواطنين‭ ‬وكل‭ ‬القوى‭ ‬المدنية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

الرسالة‭ ‬أكدت‭ ‬ثلاثة‭ ‬جوانب‭ ‬كبرى‭:‬

1‭ - ‬أن‭ ‬المنطقة‭ ‬تشهد‭ ‬تصعيدا‭ ‬خطيرا‭ ‬وتوترات‭ ‬واسعة‭. ‬وهذه‭ ‬الظروف‭ ‬الاستثنائية‭ ‬تتطلب‭ ‬من‭ ‬الجميع‭ ‬اليقظة‭ ‬والوعي‭.‬

2‭ ‬ – ‭ ‬أن‭ ‬الأولوية‭ ‬المطلقة‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬هي‭ ‬لحماية‭ ‬أمن‭ ‬الوطن،‭ ‬والتماسك‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭.‬

3‭ ‬ – ‭ ‬أن‭ ‬الكل‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬يتحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الظروف،‭ ‬وبالأخص‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬أن‭ ‬الكل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬شريكا‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬وحماية‭ ‬الوطن‭.‬

هذه‭ ‬الجوانب‭ ‬التي‭ ‬أكدها‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬لها‭ ‬بالفعل‭ ‬أهمية‭ ‬استثنائية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬المنطقة‭.‬

نعلم‭ ‬جميعا‭ ‬أن‭ ‬المنطقة‭ ‬تعيش‭ ‬أوضاعا‭ ‬متفجرة‭ ‬في‭ ‬منتهى‭ ‬الخطورة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات‭. ‬لسنا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬شرحها‭ ‬تفصيلا‭ ‬فنحن‭ ‬نتابعها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭.‬

المهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأحداث‭ ‬والتطورات‭ ‬أنها‭ ‬تتسارع‭ ‬بشكل‭ ‬مخيف،‭ ‬وليس‭ ‬بمقدور‭ ‬أحد‭ ‬أن‭ ‬يتصور‭ ‬كيف‭ ‬ستتطور‭ ‬هذه‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭ ‬أو‭ ‬البعيد‭. ‬كل‭ ‬الاحتمالات‭ ‬الخطيرة‭ ‬واردة‭.‬

علينا‭ ‬أن‭ ‬ندرك‭ ‬أنه‭ ‬ليست‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬تأثيرات‭ ‬هذه‭ ‬الأحداث‭ ‬والتطورات‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات‭.‬

وعلينا‭ ‬أن‭ ‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يريد‭ ‬لكل‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬أن‭ ‬تغرق‭ ‬في‭ ‬الفوضى‭ ‬والصراع‭ ‬والدمار‭. ‬هذه‭ ‬أجندات‭ ‬كبرى‭ ‬معروفة‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬لحساب‭ ‬مصالح‭ ‬قوى‭ ‬كبرى‭ ‬ودول‭ ‬إقليمية‭. ‬وهناك‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬ضرورة‭ ‬تغيير‭ ‬خريطة‭ ‬المنطقة‭ ‬كلها‭.‬

نريد‭ ‬أن‭ ‬نقول‭ ‬إن‭ ‬أوضاع‭ ‬المنطقة‭ ‬خطيرة‭ ‬بالفعل‭ ‬وتحمل‭ ‬تهديدات‭ ‬كبرى‭ ‬لكل‭ ‬الدول،‭ ‬وليس‭ ‬هناك‭ ‬مجال‭ ‬للاستهانة‭ ‬بها‭ ‬أو‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬خطورتها‭.‬

الأمر‭ ‬المهم‭ ‬هنا‭ ‬أن‭ ‬العالم،‭ ‬كما‭ ‬نعلم‭ ‬جميعا،‭ ‬يقف‭ ‬عاجزا‭ ‬عن‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الأوضاع‭ ‬وعن‭ ‬احتوائها‭ ‬أو‭ ‬الحيلولة‭ ‬دون‭ ‬تصاعدها‭. ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬عاجز‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬أي‭ ‬أمن‭ ‬أو‭ ‬استقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وهذا‭ ‬العجز‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الخطأ‭ ‬الفادح‭ ‬المراهنة‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬جهود‭ ‬للتهدئة‭ ‬أو‭ ‬منع‭ ‬التصعيد،‭ ‬وإنما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتوقع‭ ‬الأسوأ‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭.‬

ويعني‭ ‬هذا‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تعطي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭ ‬اهتماما‭ ‬استثنائيا‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمنها‭ ‬واستقرارها‭ ‬وعلى‭ ‬حماية‭ ‬وتحصين‭ ‬جبهتها‭ ‬الداخلية‭.‬

وكما‭ ‬كتبنا‭ ‬مرارا‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬اليوم‭ ‬ليست‭ ‬هناك‭ ‬أولوية‭ ‬تسبق‭ ‬ضرورة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬وعلى‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬وعلى‭ ‬تحصين‭ ‬الجبهة‭ ‬الداخلية‭.‬

هذه‭ ‬أولويات‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬اليوم‭. ‬

لهذا‭ ‬كان‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬حريصا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ينبه‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬وإلى‭ ‬ضرورة‭ ‬الوعي‭ ‬بخطورة‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وما‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬مهام‭ ‬والتزامات‭ ‬وطنية‭.‬

وأهم‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬الوزير‭ ‬التأكيد‭ ‬أن‭ ‬الكل‭ ‬بلا‭ ‬استثناء‭ ‬يتحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بواجبه‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الأمن،‭ ‬وفي‭ ‬حماية‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭.‬

وإذا‭ ‬كان‭ ‬الوزير‭ ‬قد‭ ‬خص‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬بالتأكيد‭ ‬على‭ ‬دورهم،‭ ‬فذلك‭ ‬لأن‭ ‬الشباب‭ ‬اليوم‭ ‬هم‭ ‬أكبر‭ ‬فئة‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التوعية‭ ‬بحقيقة‭ ‬الأوضاع‭ ‬وبدورهم‭ ‬الوطني،‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬يتحملون‭ ‬أساسا‭ ‬هذه‭ ‬المسؤولية‭ ‬تجاه‭ ‬أبنائهم‭.‬

بالطبع‭ ‬ليس‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬وحدهم،‭ ‬بل‭ ‬الكل‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬اليوم،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المؤسسات‭ ‬والأجهزة‭ ‬الرسمية‭ ‬أو‭ ‬كل‭ ‬قوى‭ ‬ومنظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬بلا‭ ‬استثناء،‭ ‬وكل‭ ‬مواطن‭.‬

الكل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتكاتف‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬الوطن‭ ‬ومنع‭ ‬أي‭ ‬تهديد‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬نوع‭. ‬والكل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتكاتف‭ ‬وأن‭ ‬يبذل‭ ‬كل‭ ‬جهد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬التماسك‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والوحدة‭ ‬الوطنية‭.‬

المهم‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬الجميع‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الحالية‭ ‬فإن‭ ‬أمن‭ ‬الوطن‭ ‬أولا،‭ ‬ووحدة‭ ‬المجتمع‭ ‬أولا‭. ‬والجميع‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬أنه‭ ‬مسؤول‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بدوره‭ ‬ويؤدي‭ ‬واجبه‭. ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬جوهر‭ ‬حديث‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭.‬