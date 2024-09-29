دبي في أكتوبر .. عوالم إبداع عامرة بفرائد الموسيقى والمسرح

مزيج من العروض المسرحية والحفلات الغنائية والمعزوفات الكلاسيكية والعصرية، بجانب العروض الأدائية الأخرى المتنوعة، تحتضنه دبي في الفترة المقبلة، مرسخة مكانتها وجهة عالمية للإبداع، وموئلاً لشتى الثقافات والحضارات، إذ تقام تلك الفعاليات المتنوعة في وجهاتها ومراكزها ومسارحها ومرافقها العديدة، موفرة لأبناء الثقافات المتنوعة بانوراما إبداعات نابضة بالقصص الحضارية والترفيه الهادف الذي ينقل أفراد الجمهور إلى عوالم نابضة بالمتعة والفرجة المدهشة المبهجة.

ومن بين تلك العوالم ارتحالات بهيجة على جناحي الموسيقى والمعنى، إلى سحر ((هافانا)) النابضة بالحيوية، من خلال حفل ((نجوم بوينا فيستا)) الذي تستضيفه ((دبي أوبرا)) ضمن الجولة العالمية للفرقة، وذلك في 4 أكتوبر، إذ تقدم هذه المجموعة الفنية أشهر أعمال الموسيقى ((الأفرو كوبية)) التي يؤديها ((إبراهيم فيرير جونيور)) و((بارباريتو توريس)) و((ديميتريو مونيز))، إلى جانب 11 عازفاً من أبرز الموسيقيين الكوبيين.

ويستعيد حفل ((نجوم بوينا فيستا)) أشهر أغنيات هذه الفرقة العالمية، مثل: Chan Chan وDos Gardenias وEl Cuarto De Tula وCandela وSilencio وQuizas Quizas، وغيرها من جواهر الموسيقى الكوبية التقليدية والأغنيات التي يضمها أحدث ألبوماتها. وأما في الخامس والسادس من شهر أكتوبر المقبل، فيحط العرض المسرحي، الذي يلائم أفراد العائلة جميعاً: ((ستيك مان على المسرح))، رحاله في دبي، حيث تقدم عروضه في قاعة ((ميانا أوديتوريوم)) في فندق ((جميرا بيتش))، وهو عرض مقتبس عن مسرحية ((ستيك مان)) للكاتبة ((جوليا دونالدسون)) ومصمم الرسوم ((أكسل شيفلر)).

((سيرك بلوما)).. دهشة ومرح

وتحضر ألوان الفرح والدهشة ممتزجة بالذهول والمتعة، مع فعاليات عرض سيرك بلوما العالمي، الذي يعود بموسمه الثاني إلى دبي بفعاليات أكبر حجماً ومتعة، إذ يوفر هذا السيرك المرتقب أقصى مستويات التشويق، مكرساً مكانته بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من العرض، إلا أنه يحفل في هذا الموسم الجديد بسمات تطور وإدهاش نوعية، حيث يتضمن عروضاً أكثر تشويقاً ومستويات غير مسبوقة من الحماس، وذلك طوال أيام عرضه في فستيفال باي ضمن دبي فستيفال سيتي مول، مقدماً مجموعة من عروض الأداء المذهلة والألعاب البهلوانية الحماسية والمؤثرات البصرية المحسنة، التي تضمن أقصى مستويات المتعة للجمهور لينسج بهذا لحظات آسرة وعروضاً لا تنسى، إلى جانب الفعاليات التي ترتقي بمفهوم السيرك إلى مستويات جديدة كلياً.

وستحظى العائلات بفرصة مشاهدة مجموعة من الشخصيات المحبوبة والحركات المذهلة واللحظات الفريدة، ما يجعل سيرك بلوما تجربة مثالية، خاصة وأنه يشمل بجانب العروض البهلوانية المختلفة العروض ثلاثية الأبعاد المشوقة. وتقدم الجهة المنظمة للحدث، وهي ((هات إنترتاينمنت))، عروضه المتنوعة، بدءاً من الأسبوع المقبل، في أيام الأربعاء والخميس: من الساعة 7:00 مساءً وحتى 9:00 ليلاً، وفي أيام الجمعة والسبت، من الساعة 5:00 حتى 7:00 مساءً، ومن الساعة 7:30 مساءً حتى 9:30 ليلاً، وفي أيام الأحد: من الساعة 5:00 حتى 7:00 مساءً.

((أنا وأسفاري))

كما تقدم نجمة الكوميديا البريطانية دام جوانا لاملي، في أوبرا دبي، في السادس من الشهر المقبل، عرضها الجديد ((أنا وأسفاري)) على خشبة مسرح ((دبي أوبرا))، متحدثة في قوالب ممتعة عن مغامراتها المليئة بالفكاهة، وقصصها المذهلة الحافلة بالأحداث المسلية، التي تكشف عنها للمرة الأولى. ويشارك جوانا في هذه الأمسية المنتج كلايف تولوه، الذي يدير جلسة أسئلة وأجوبة، ويطرح عليها أسئلة ترغبون في معرفة الإجابات عنها.

مهرجان

وعقب ذاك بأيام قليلة، تتبدى محطة تشويق جديدة، عامرة بالترفيه الفريد، على مسرح زعبيل في فندق زعبيل سراي بنخلة جميرا، تحديداً في الـ11 والـ12 من شهر أكتوبر نفسه، حيث تقام فعاليات بها ((مهرجان نافراتري أوتساف: أمسيات داندريا))، الحافل بالموسيقى البوليوودية والأجواء النابضة بالحيوية، برفقة نجمة الموسيقى الهندية ((أنيتا شارما))، وفرقة ((روكرز)) الشهيرة، كما تتولى الممثلة والمذيعة ((سيمران أهوجا)) تقديم هاتين الأمسيتين، حيث تنتظركم أجواء ترفيهية وموسيقية بهية في الحدث.