الإمارات ترسخ دور الترجمة في التقارب الحضاري والتبادل الثقافي

نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق إنجازات نوعية على صعيد برامج الترجمة موظفة نجاحاتها في الصدد لتعزيز توجهاتها ورؤاها في ترسيخ قيم لقاء الشعوب وتعزيز الانفتاح والحوار الحضاري العالمي.. بموازاة نشر الثقافة والمعرفة. وها هي دبي ودولة الإمارات تحتفي بمناسبة اليوم الدولي للترجمة في هذا العام، والتي تصادف اليوم، 30 سبتمبر، بينما تمكنت من جعل الترجمة، بحق، جسراً حيوياً لتلاقي شعوب المعمورة، على أرضها وفي أنحاء الأرض كافة، من خلال أنشطتها وبرامجها وفعالياتها المتنوعة، المثمرة، في هذا الميدان.

وفي هذا الصدد، قال أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في دبي،

يعتبر اليوم الدولي للترجمة أحد الأيام الدولية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المُتحدة اعترافاً بأهمية الترجمة كونها ركناً أساسياً من أركان نقل المعرفة وتعزيز التنوع الثقافي، وأداةً رئيسية لتسهيل الحوار وتمكين التعاون بين الشعوب، ومواكبة تطورات العصر. وانطلاقاً من أهمية الترجمة في مد جسور الحوار والتواصل بين الثقافات، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة سباقةً في إطلاق مبادرات وبرامج الترجمة الرائدة عالمياً لإثراء رصيد المكتبة العربية من إبداعات الفكر والأدب العالمي، ومن أبرزها مشروع ((كلمة)) الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف إحياء الترجمة على امتداد الوطن العربي؛ و((تحدي الترجمة)) الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للارتقاء بالمحتوى المعرفي وسد الفجوات التعليمية عربياً.

وتابع المهيري: ندرك في اللجنة العليا للتشريعات أهمية دور الترجمة في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز مرونة الأطر التشريعية، وضمان مواكبة التشريعات للتطورات العالمية المتسارعة، ومشاركة الرؤى والطروح والدراسات بين القانونيين حول العالم. وبمناسبة اليوم الدولي للترجمة، نتوجه بأسمى عبارات التهنئة للمترجمين في مختلف أنحاء العالم، مثمنين إسهاماتهم في تيسير التواصل بين الشعوب.

وأكَّد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن اليوم الدولي للترجمة يكرس أهمية التواصل الثقافي والمعرفي بين الشعوب، فالترجمة جسر يصل بين الحضارات، ويعزز التفاهم بين الثقافات، ومسار جوهري لنقل العلوم والمعارف التي تشكل أساس تقدم البشرية.

وأضاف: إن دور الترجمة في بناء مجتمع المعرفة لا يمكن الاستهانة به، فهي تمثل جزءاً أساسياً من رسالتنا في المؤسَّسة لنشر المعرفة وتوسيع آفاق الفكر الإنساني.

وتابع: نحرص في مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة من خلال مشاريعنا ومبادراتنا المعرفية، التي تُسهم في الارتقاء بمستويات المعرفة في الدولة والمنطقة العربية، وتعزز بناء اقتصاد معرفي مستقبلي على دعم مجال الترجمة لإظهار الوجه الحضاري والمعرفي والعلمي للمنطقة العربية. واستطعنا أن نحقق إنجازاتٍ مهمة في هذا المجال من خلال عدة مشاريع مثل ((برنامج دبي الدولي للكتابة))، حيث سجَّلت ورش الترجمة ضمن البرنامج انتساب ما يقرب من 26 متدرباً أنجزوا خلالها نحو 25 كتاباً تعد من الكتب القيمة التي تحتاج إليها المكتبة العربية. كذلك أطلقنا ((نادي المترجمين العرب)).. كما تكتسب مبادرة ((استراحة معرفة)) أهميةً خاصة ضمن هذا الإطار.. ويوفر مشروع ((مركز المعرفة الرقمي)) أكثر من 600 ألف عنوان و8 ملايين مادة رقمية بما يزيد على 40 لغة ولناشرين من مختلف دول العالم في معظم مجالات المعرفة.

وأوضح سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، أن تخصيص يوم دولي للاحتفال بالترجمة يعكس تقدير العالم لدور هذا التخصص في تعزيز التبادل الحضاري وتقريب المسافات بين الثقافات. وتابع: إن مركز أبوظبي للغة العربية انتبه مبكراً لأهمية إعداد وتأهيل كوادر وطنية من المترجمين في معظم اللغات الحية، ومنحهم الفرص للمشاركة والتفاعل في هذا الحقل الحيوي المهم. وختم الطنيجي: من أهم الإنجازات التي نفخر بها أننا نجحنا في ضم عشرين مترجماً من أبناء الإمارات، معظمهم من جيل الشباب والخريجين، إلى قائمة المترجمين المنتسبين لمشاريع المركز.