295 مليار دولار أرباح أبل في 9 أشهر

بلغت أرباح ((أبل)) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 نحو 295 مليار دولار، وأسهمت قارتا أمريكا الشمالية والجنوبية بنحو 42% من إجمالي إيرادات عملاقة التكنولوجيا ((أبل))، ما يجعلهما الأكثر مساهمة مقارنة بباقي القارات، وفق بيانات الشركة.

وأسهمت أوروبا بـ26% منها، بينما بلغت مساهمة الصين نحو 18%، واليابان 6%، أما حصة باقي دول آسيا فكانت نحو 8%.