295 مليار دولار أرباح أبل في 9 أشهر

295 مليار دولار أرباح أبل في 9 أشهر
التاريخ
9/29/2024 7:19:52 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
بلغت أرباح ((أبل)) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 نحو 295 مليار دولار، وأسهمت قارتا أمريكا الشمالية والجنوبية بنحو 42% من إجمالي إيرادات عملاقة التكنولوجيا ((أبل))، ما يجعلهما الأكثر مساهمة مقارنة بباقي القارات، وفق بيانات الشركة.
وأسهمت أوروبا بـ26% منها، بينما بلغت مساهمة الصين نحو 18%، واليابان 6%، أما حصة باقي دول آسيا فكانت نحو 8%.
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