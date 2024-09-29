Monday, 30 September 2024 03:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


295 مليار دولار أرباح أبل في 9 أشهر

9/29/2024 7:19:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغت أرباح ((أبل)) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 نحو 295 مليار دولار، وأسهمت قارتا أمريكا الشمالية والجنوبية بنحو 42% من إجمالي إيرادات عملاقة التكنولوجيا ((أبل))، ما يجعلهما الأكثر مساهمة مقارنة بباقي القارات، وفق بيانات الشركة.

وأسهمت أوروبا بـ26% منها، بينما بلغت مساهمة الصين نحو 18%، واليابان 6%، أما حصة باقي دول آسيا فكانت نحو 8%.

MENAFN29092024000110011019ID1108727538

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث