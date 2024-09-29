أحمد الأثري.. قاضي الكويت الشاعر والخطاط والرسام

في تاريخ بدء الأهلي وتنظيم القضاء بدولة الكويت، والذي يعود إلى منتصف عشرينيات القرن الماضي ومطلع ثلاثيناته على التوالي، هناك العديد من الشخصيات التي حفرت اسمها بمداد من ذهب، جهداً ومثابرة وتحصيلاً للعلوم والمعارف، وخدمة للمجتمع، ونكراناً للذات، وتعاوناً مع الناس. من هذه الشخصيات ذات الذكر الحميد والمتكرر الشيخ أحمد عطية الأثري، الذي تميز عن سواه بالانفتاح والتيسير والتسامح والاعتدال في حياته وأحكامه وفتاويه، ناهيك عن أنه جمع في شخصه العديد من المواهب، التي سنتطرق لها لاحقاً، فكان شخصية حادة الذكاء ومعتدة بنفسها وعلمها، وقاضياً لم يخش يوماً في قول الحق لومة لائم، ومربياً فاضلاً ذا مكانة بين وجهاء الكويت وحكامها، يقدمونه في المجالس ويوقرونه، ويلتمسون عنده الرأي والمشورة.

اسمه الكامل هو ((أحمد بن علي بن عبدالحميد التميمي))، أما اسم عطية فقد اقترن باسمه لأن والده توفي له من البنين اثنان قبل إكمالهما سن الثالثة بسبب الأمراض، فلما رزقه الله بابن جديد، وعاش إلى ما بعد سن الثالثة قرر أن يطلق عليه اسم ((أحمد عطية)) المركب، كناية عن أنه هبة وعطية من رب العالمين، أما لقب ((الأثري)) فقد أضافه هو نفسه إلى اسمه، واشتهر به بعد ذلك حتى صار لقباً لعائلته، وذلك طبقاً لما كتبه عنه الأستاذ باسم اللوغاني في صحيفة ((الجريدة)) الكويتية (23/8/2013).

أما سبب اختيار الرجل للقب ((الأثري)) بدلاً من ((التميمي)) فهو أن الكثيرين من جماعته من بني تميم (من غير أقاربه ومعارفه) كانوا يفدون إلى الكويت من نجد، ويلجأون إليه للاستضافة والإقامة كونه تميمياً فحسب، فكان يضطر إلى استقبالهم واستضافتهم أياماً بحكم العادات والتقاليد القبلية والاجتماعية السائدة قديماً، وهو ما كان يصرفه عن أعماله ومطالعاته وواجباته القضائية والتعليمية، لذا وجد الحل في تغيير لقبه إلى الأثري أي المتبع للأثر الثابت عن الرسول- صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه- طبقاً لما ذكره الدكتور راشد الفرحان في إحدى حلقات برنامج ((أهل الهدى)) من قناة المعالي الفضائية.

ولد الشيخ أحمد عطية الأثري في عام 1903 (وقيل في 1904) في فريج ((المطبة)) بالحي الشرقي من مدينة الكويت ابناً لأب هو علي الأثري، وأم من عائلة الخرقاوي، وحفيداً لجده عبدالحميد المنحدر من عشيرة المصالحة من تميم، والذي كان قد نزح من حوطة بني تميم في نجد إلى ((أبو الخصيب)) في البصرة، ثم قدم إلى الكويت في منتصف القرن الثامن عشر واستوطنها، وأنجب على أرضها ولده علي، الذي عمل معه في مجال النقل التجاري، حيث امتلك لهذا الغرض مركباً أطلق عليه اسم ((مريم خيل))، علماً بأن الشيخ أحمد عطية حينما كبر واشتد عوده انضم إلى والده في هذه المهنة، فكانا ينقلان الركاب وبعض السلع كالتمور والأرز على ظهر المراكب ما بين البصرة والكويت، وما بين الأخيرة وموانئ الخليج بساحله العربي، وما بين موانئ الخليج وموانئ الهند وسريلانكا وشرق أفريقيا وعدن.

كعادة الأسر الكويتية والخليجية قديماً ألحقه والده بأحد الكتاتيب التقليدية المنتشرة في الكويت آنذاك، حيث تعلم القراءة والكتابة ومبادئ الحساب وحفظ قصار السور القرآنية. في المرحلة التالية من حياته العلمية راح يتلقى العلم على يد بعض من علماء الكويت المعروفين، وعدد من العلماء الوافدين إلى الكويت من دول الجوار، بل كان يرحل إلى البصرة والأحساء والبحرين وقطر طلباً للمزيد من العلم.

وكان من بين الذين تتلمذ عليهم: الشيخ أحمد عبدالجليل الطبطبائي الذي كان يعطي دروساً في مسجد الحداد القريب من منزل الأثري، والشيخ محمد علي اليماني، الذي كان يسكن حي المرقاب، ويؤم المصلين بمسجد هلال المطيري، ويعطي دروساً في علوم النحو والصرف والمنطق وقواعد اللغة العربية وهي علوم جذبت الأثري، فبرع وتميز فيها خصوصاً أنه كان حاد الذكاء وسريع البديهة وذا قدرة استثنائية على الحفظ، الأمر الذي لفت انتباه الشيخ اليماني فأولاه رعاية خاصة، والشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الفارسي واعظ الكويت الأول الشافعي المذهب، والذي تلقى علمه في بلدة كوهج الفارسية، وفي مسقط ومصر، والعلامة الشيخ عبدالله الخلف الدحيان الحربي الحنبلي صاحب الأيادي البيضاء على الحياة العلمية والفكرية في الكويت، وأحد أوائل وأشهر قضاة الكويت المعروفين بالعدل والزهد والعفة، والشيخ أحمد بن خميس الجبران الشهير باسم أحمد الخميس الخلف نسبة إلى خاله الشيخ عبدالله الخلف الدحيان.

ومن شيوخ العلم الآخرين الذين تتلمذ الأثري عليهم في تلك الفترة: الشيخ عبدالعزيز بن أحمد آل مبارك الأحسائي المالكي، الذي كان محباً للكويت ويتردد عليها كي يوهب لطلبتها علمه لا سيما أنه كان متبحراً في مذهب الإمام مالك، والشيخ عبدالعزيز بن صالح العلجي الأحسائي المالكي، وهو شيخ من شيوخ الأحساء المعروفين ومن الضالعين في فقه العبادات حسب المذهب المالكي، وفي النحو والصرف (له في الصرف نظم سماه ((الغواني في نظم عزية الزنجاني)))، حيث كان الشيخ العلجي دائم التردد على الكويت، ويقيم في بيت الرومي ضيفاً، ويهب علمه الغزير لمن يريد.

أما المرحلة الثالثة من حياته العلمية فقد أمضاها في القراءة والاطلاع على كتب الفقه والشريعة والأدب والشعر، التي كان يجتهد ويحرص على اقتنائها من مصادر مختلفة، على الرغم من قلتها في بلد مثل الكويت آنذاك، إذ كان مؤمناً بأن العلم لا يأتي إلا بالشغف والصبر والمثابرة، بل كان يردد أن القراءة والاطلاع الواسع هما دعامتان من دعائم تكوينه العلمي. وبلغ من حبه للقراءة أنه كان يستغل أيام إجازاته السنوية في البقاء داخل منزله منكباً على قراءة الكتب وتفحصها بوعي ودقة أو ناسخاً لها، وبلغ من شغفه بالكتب أنه كان ذا ذائقة رفيعة لجهة ترتيبها وتصنيفها واختيارها وشرائها بأي ثمن، ناهيك عن أنه كان يقرأ في مختلف المؤلفات، فأصبح ملماً بعلوم الحساب والجبر والفلك واللوغاريتمات والتاريخ والجغرافيا.

ومن المؤلفات التي تولع بها آنذاك، ولاحقاً حينما بدأ حياته الوظيفية، كتب الأدب والشعر التي جعلته يحفظ أمهات القصائد العربية، بل حولته أيضاً إلى مقرظ لشعر المناسبات والشعر التعليمي، ومن ذلك تقريظه لكتاب ((المطالعة العامة في العظات الأدبية والأحكام الفقهية))، الذي ألفه المرحوم ((ملا عبدالمحسن عبدالله البحر)) سنة 1952، إذ قال فيه:

أدرٌ نظمته يد اللبيب.. بسلك أم عبير فاق عبقا

أم حسناء من مكنون خدر.. بدت ترنو على الأكفاء شرقا

هي المأمول من مكنون علم.. لنفع الناشئين عراه وتقى

حروف هجا نسقن على طروس.. لطرق مبادئ التعليم نسقا

إلى أن قال:

أبناء الكويت ويا رجال الغد.. المأمول والآمال تبقى

فجدوا واحفظوا الآداب حفظا.. وفهما للمعالي مستدقا

فإنكم رجال بعد حين..نؤمل فيكم الأوطان ترقى

وحبوا الحاكم المبرور وأحموا.. حماه وافتدوه النفس رقا

لكن المؤسف أن شعر الأثري ضاع كله ولم يصلنا منه إلا أقل القليل، وكذا الحال مع الكتب الفقهية، التي ألفها والتي لم يبق منها سوى صفحات متناثرة بسبب عوادي الزمن.

بدأ الأثري حياته العملية في عشرينيات القرن الماضي كمعلم للبنين لفترة من الزمن بمدرسة حمادة التي أسستها أسرة حمادة، وكان يديرها الشيخ عبدالعزيز قاسم حمادة. بعد ذلك فتح بنفسه مدرسته الخاصة داخل جزء من منزله في فريج العليوة، وفي هذه المدرسة التي كانت تعمل على فترتين، صباحية ومسائية، أمضى الرجل ستة أعوام، يربي ويعلم بأجر رمزي زهيد، ويعفي أبناء الفقراء وغير المقتدرين منه، ومن بين الذين درسوا وتتلمذوا على يده آنذاك: الشيخ محمد بن جراح الصباح، والشيخ أحمد بن غنام الرشيد، والملا سعود بن راشد الصقر، والدكتور صالح العجيري، والأستاذ أحمد البشر الرومي، طبقاً لما ورد في مجلة ((الوعي الإسلامي)) الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت في عددها رقم 532.

وفي عام 1931 تم تعيينه زمن حاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح قاضياً مساعداً للشيخ عبدالعزيز قاسم حمادة في دائرة المحاكم، وذلك على أثر وفاة عالم وقاضي الكويت التقي الورع الشيخ عبدالله الخلف الدحيان.

وبالتزامن ولمدة طويلة ناهزت 28 عاماً تولى وظيفة الإمامة في مسجد هلال المطيري بالمرقاب خلفاً لمعلمه الشيخ محمد اليماني بسبب مرضه. إلى جانب الإمامة تولى منصب الخطابة والوعظ أيضاً، حيث تميز عن كل مجايليه بإلقاء الخطب والمواعظ ارتجالاً على عكس الآخرين، الذين كانوا يقرأون من الورق.

علاوة على ذلك كان يلقي الخطب والمواعظ بأسلوب جذاب وغير متكلف في المجالس الرمضانية، شارحاً الأحاديث النبوية شرحاً مفصلاً وبليغاً ومطولاً، مع حرص شديد على عدم إيراد حديث نبوي غير صحيح أو مختلف عليه أو مرهب للمستمعين، وهو ما أسهم في زيادة مريديه وطلبته. ويقول تلميذه ((محمد ملا حسين التركيت)) إنه كان ضمن من درسوا علم النحو على يد الأثري بعد صلاة العشاء في مسجد هلال على ضوء السراج الخافت، وهذا يعني أن صاحبنا لم يكتف في مسجده بالإمامة والخطابة والوعظ، وإنما كان يدرس أيضاً لطلبة العلم آنذاك.

ومما يذكر عنه أنه كانت له آراء فقهية ميسرة وغير متشددة ومتميزة بالانفتاح والاعتدال، بل كان الشيخ والقاضي الوحيد في زمنه وذا الوجه الحليق، ومن آرائه الفقهية أنه أفتى بجواز قيادة المرأة للسيارة في فترة الخمسينيات حينما كثر تساؤل الناس حول جواز ذلك من عدمه. كما أنه أفتى سنة 1954 بجواز تأسيس ((شركة السينما الكويتية)) عندما سأله أمير الكويت الأسبق الشيخ صباح السالم الصباح يوم أن كان سموه رئيساً لدائرة الشرطة، حيث طلب الأثري مهلة يوم واحد للإجابة، ولم يمض اليوم إلا وصاحبنا يعود إلى الشيخ صباح ومعه شهادة تثبت مساهمته شخصياً في شركة السينما، كتأكيد على جواز تأسيسها والمساهمة بها. إلى ما سبق أفتى الأثري قبل وفاته بعام بجواز استخدام أرض المقابر لأمور أخرى بعد مرور فترة زمنية. وبناء على فتواه هذه قامت بلدية الكويت في عام 1962 بتحويل ((مقبرة الدهلة)) إلى حديقة عامة، وهي الحديقة الواقعة اليوم على شارع صلاح الدين.

ومن الدلائل الأخرى على تسامح واعتدال الشيخ الأثري أنه لم يقل بتحريم التصوير أو الرسم، وآية ذلك أنه كان نفسه فناناً مبدعاً في الرسم وصاحب ريشة جميلة وخطاطاً ماهراً وملماً بأنواع الخط العربي ومدارسه، والدليل الآخر على تسامحه واعتداله أنه كان يقوم في 25 ديسمبر من كل عام بمعية القاضي عبدالعزيز قاسم حمادة، والشيخ عبدالله النوري بزيارة المسيحيين لتهنئتهم بأعياد ميلاد السيد المسيح.

بعد نحو ستة أعوام من عمله مساعداً للقاضي الشيخ عبدالعزيز قاسم حمادة في دائرة المحاكم، وتحديداً في عام 1937، نقله الشيخ عبدالله الجابر الصباح إلى المحكمة الشرعية الكبرى للعمل قاضياً، ومنها انتقل في العام 1960 إلى محكمة الاستئناف العليا، كمستشار، فكان بذلك أول مستشار قضائي في تاريخ الكويت الحديث، لكن الرجل لم يبق طويلاً في منصبه هذا، إذ رحل إلى جوار ربه في 22 يونيو 1961، تاركاً خلفه سيرة عطرة وأعمالاً جليلة وذكرى لا تنمحي. وتقديراً لفضله كرمته الحكومة بعد رحيله بإطلاق اسمه على مدرسة بمنطقة الفردوس، كما بنت جامعاً باسمه في منطقة النهضة.

أنجب الأثري ابنتين انتقلتا إلى رحمة الله، كما أنجب من الأولاد كلاً من عبدالحميد وصالح (والد الدكتور هيثم الأثري أستاذ القانون المدني بجامعة الكويت ووكيل وزارة التربية سابقاً) ومحمد وعبدالعزيز وعلي وإبراهيم، والأخير عمل في المحاماة، وأنجب كمال (كابتن طيار في الخطوط الجوية الكويتية) وندى (محامية).