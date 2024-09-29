وزارة المالية.. جهود رائدة تدعم مسيرة التميز

تواصل وزارة المالية جهودها نحو الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة من خلال سعيها لترسيخ خريطة الطريق للمالية العامة، في إطار خطتها الاستراتيجية 2023-2026، التي حددت ملامحها توجيهات القيادة الرشيدة بما يتوافق مع مستهدفات ((مئوية الإمارات 2071)). وتعمل وزارة المالية على النهوض بالعمل الحكومي من خلال التمكين المالي والاستدامة والابتكار واستشراف المستقبل، لمواصلة مسيرة التميز والارتقاء بالعمل المالي الحكومي، ودعم الريادة المالية والتنمية المستدامة للدولة.

وخلال المرحلة المقبلة، تواصل الوزارة جهودها لدعم الأداء الاقتصادي، وفق المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات، التي تحدد ملامح ومرتكزات أداء الجهات الاتحادية كافة، وذلك من خلال التشريعات والقوانين والسياسات والأطر اللازمة لضمان استقرار أنظمة الدولة المالية، واستدامتها، وتمتعها بمعايير عالمية عالية في الكفاءة والأمان، تعزز ثقة المستثمرين على المستويات كافة، من خلال التطوير والتحديث المستمرين لها، وفي إطار ترسيخ دور المنظومة المالية الاتحادية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات.

وتتضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2023–2026 ثلاثة أهداف استراتيجية، تضع أطراً واضحة للعمل المالي الحكومي، ويتمثل الهدف الاستراتيجي الأول في ((تمكين الأداء المالي المتميز في الحكومة الاتحادية))، والهدف الاستراتيجي الثاني ((ضمان الاستدامة المالية لمستقبل شمولي))، أما الهدف الاستراتيجي الثالث ((تعزيز المرونة المالية الوطنية))، وإلى جانب هذه الأهداف الاستراتيجية وضعت وزارة المالية أهدافاً رئيسية تدعم مسيرتها نحو إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية وتنميتها من خلال سياسات مالية مستدامة واستشرافية وتمثيل مصالح الدولة المالية على المستوى الدولي وبناء قدرات مالية داخلية متميزة.

وفي خطوة تعكس نجاح وريادة السياسات المالية الوطنية التي تم تطبيقها، وتترجم آفاق التطوير والتحديث المستمرين، والفرص الواعدة التي تتمتع بها المؤسسات المالية والاقتصادية والاستثمارية التي تسعى للاستفادة من البيئة المالية المتطورة التي يرسخها إطار تشريعي مرن وبنية تحتية رقمية متقدمة، احتلت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات دولية للتنافسية في القطاع المالي، هي مؤشر قلة التبذير في الإنفاق الحكومي وتوازن ميزانية الحكومة والناتج المحلي الإجمالي، ضمن تقرير مؤشر الازدهار 2023، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية 2023، ومؤشر درجة الانفتاح المالي، ضمن تقرير ((تنمية السياحة والسفر 2023 - المنتدى الاقتصادي العالمي))، كما حصدت الدولة المركز 3 عالمياً في مؤشر إجمالي الدين الحكومي العام (الكتاب السنوي للتنافسية 2023).

وتماشياً مع رؤية ((نحن الإمارات 2031)) ومساعي الدولة لتصبح المركز العالمي للاقتصاد الجديد خلال السنوات العشر المقبلة، تعمل وزارة المالية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2024-2023 على تنفيذ مشاريع تحولية تسهم في دعم جهود الدولة للانتقال نحو المستقبل وتعزز تنافسيتها.

وتتميز هذه المشاريع بتحقيق أثر إيجابي كبير في كل القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة، ومن أهمها تطوير سوق رأس مال الدين المحلي في الدولة، وتعزيز وجود رئاسات إماراتية متخصصة بالمجال المالي في المحافل الدولية، هذا وتدعم هذه المشاريع سعي حكومة دولة الإمارات إلى تسريع تحقيق مستهدفات الحكومة الاستشرافية وتحقيق النتائج المالية، ضمن رؤية ((نحن الإمارات 2031))، التي تتطلب مضاعفة الجهود النوعية لتحقيق التطلعات الحكومية بما ينعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.

وترسم وزارة المالية نهجاً استشرافياً مستداماً لتعزيز وتمكين السياسة المالية العامة، من خلال المبادرات والبرامج والمشاريع التي تقودها، للارتقاء بجودة الحياة ورفاه شعب دولة الإمارات، من خلال تحسين آليات العمل المالي الحكومي، ورسم السياسات المالية وفق أفضل الممارسات العالمية، لدعم النموذج المالي الرائد الذي تتمتع به دولة الإمارات، والمضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات ((مئوية الإمارات 2071)) الهادفة لأن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام الدولة في عام 2071.