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كي لا ننسى؟

9/29/2024 7:19:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يعيش الكثير من العرب في هذه الأيام حالة من التشتت والإرباك، بسبب تأزم الموقف في العديد من الدول العربية، وتحديداً في لبنان وفلسطين واليمن... وما يتعرض له الأبرياء في هذه الدول من قتل وإبادة وتهجير، وكأنهم قرابين مجانية، يتم التضحية بهم في صراع مصالح ملتبس ومعقد جداً، ظاهره شعارات عظيمة حول القضايا المقدسة، والتحرير والشهادة والمقاومة، أما حقيقته فمختلفة تماماً، وهو ما ظهر جلياً في النهاية المأساوية لزعيم وقيادة وتنظيم حزب الله اللبناني!

هذه الحالة من التباس الموقف وتبادل الاتهامات ليست جديدة أبداً، وهنا تعود بنا الذاكرة إلى عام 2003 وقبله عام 1967، فعندما شنت قوات التحالف الدولية ضرباتها على العراق، وعندما كان يظهر وزير إعلام النظام العراقي يومها، ليبث لنا رسائل يومية حول الانتصارات والصمود، وأن العراق والجيش العراقي منتصر لا محالة، تسمرنا في تلك الأيام أمام الشاشات بانتظار إعلان انتصار العراق، تماماً كما فعل إعلامي النظام الناصري أحمد سعيد خلال حرب 1967، بنفس اللغة، ونفس الاستراتيجية، والتلاعب النفسي على وجدان الجماهير العربية المتعطشة للانتصار، ورفع المعنويات بعد سنوات من الهزائم والاندحارات، والإحساس بالدونية أمام الصهاينة!

وكما صدّق العرب في تلك السنوات ادعاءات وأكاذيب النصر، التي كانت تبث بصوت أحمد سعيد عبر إذاعة صوت العرب، صدّقوا كذلك، ولا ندري كيف أن العراق وحيداً، وبعد سلسلة طويلة ومنهكة من الحروب مع إيران يمكنه أن ينتصر على تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية! فكانت النتيجة هزيمة مدوية للنظام، وسقوطاً مدمراً لبلد عربي أطاح بالكثير من الآمال، وأدخل الوطن العربي في حالة صدمة وحزن شديدين!

ما يحدث اليوم لا يبتعد مليمتراً واحداً عن تلك الصورة، الكثير من الادعاءات والمزايدات، وسنوات من الكذب والدجل السياسي، والتخريب المقنن، انتهى في غمضة عين، كما انتهى الجيش العراقي في أقل من شهر، والجيش المصري في سبعة أيام! وما زلنا نمارس الكذب على النفس، ومطلوب منا مجدداً أن نرفع الدجل فوق رؤوسنا، ونصدّق مجموعة من المرتزقة، باعوا أنفسهم للشيطان الذي سرعان ما تبرأ منهم، وأطلق عليهم رصاص الإعدام في غمضة عين!

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