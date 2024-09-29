التراث الإماراتي بين التحدي والاستجابة

خلال الأسبوع الماضي، راجعت كتاباً للمؤرخ والفيلسوف البريطاني ((أرنولد توينبي))، تناول فيه العديد من الموضوعات المتعلقة بالحضارات وكيفية تطورها. ما شدني في قراءة ((دراسة في التاريخ)) هو نظرية التحدي والاستجابة التي قدمها توينبي، وهي فكرة أساسية تفسر كيفية تطور الحضارات من خلال مواجهتها للتحديات البيئية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وردود فعلها عليها. ووجدت أنه من خلال هذه النظرية يمكننا إعادة قراءة مشهد التراث الثقافي لدولة الإمارات، وخاصة في ظل التحديات المعاصرة التي يمكن أن تواجهها الهوية الإماراتية.

وفقاً لنظرية توينبي، الحضارات تتطور عندما تواجه تحديات كبرى، وتكون قدرتها على البقاء والنمو مرتبطة بطريقة استجابتها لتلك التحديات. عندما تواجه أمة تحدياً قوياً، سواء كان من الطبيعة أو من قوى اجتماعية أو سياسية، يتمثل النجاح في قدرتها على صياغة استجابة ملائمة تعزز من هويتها وتحفظ استمراريتها.

إذا نظرنا إلى التراث الإماراتي من خلال هذا المنظور، سنجد أن المجتمع الإماراتي قد واجه العديد من التحديات عبر تاريخه. من التحديات البيئية القاسية في الصحراء إلى التحديات الثقافية والاقتصادية التي نتجت عن العولمة والهجرة. الإمارات، بفضل تاريخها الطويل وقوتها الثقافية، استجابت لهذه التحديات بطرق مبتكرة ومؤثرة. واحدة من الاستجابات الواضحة هي إعادة صياغة التراث الإماراتي بطرق تحافظ على أصالته، مع دمجه في سياقات حديثة تجعل منه عنصراً حياً ومتجدداً.

مع نهايات القرن العشرين ومع بداية القرن الحادي والعشرين، واجهت دولة الإمارات، كما واجهت معظم دول العالم، تحديات سرعة العولمة والحداثة وتغلغلها في المجتمعات، والذي أدى إلى تدفق التأثيرات الثقافية الأجنبية. وهنا يبرز دور ((التحدي والاستجابة)) في الحفاظ على التراث الإماراتي وهويته. بدلاً من أن تُذوب الهوية الثقافية الأصيلة في بحور العولمة الغامضة، من خلال الرقابة والمتابعة والتخطيط لاستجابة خاصة فريدة، تقوم على الحفاظ على التراث الثقافي، وإحياء العادات والتقاليد والحرف اليدوية والمهرجانات الشعبية.

يشير توينبي، إلى أنه يمكن للتحديات أن تكون مصدراً للإبداع والتجديد أحياناً، وهذا ما يجب عمله بدقة متناهية، فيكون المراقب والمشرف والمختص قادراً على الفرز والتصنيف، والسماح لما يمكن تجديده وتحديثه من التراث، تحت عين المؤسسات والمختصين، أما ما لا يمكن تجديده فإبرازه بنسخته الأصلية، وبما يحافظ ويحمي الهوية الوطنية، وفي الحالتين، فهذه استجابة قوية وذكية للعولمة، تساعد على تعزيز التراث الشعبي والفلكلور كعناصر أساسية في الهوية الوطنية، وبما يسمح بانفتاح دولة الإمارات على العالم كمركز عالمي للتجارة والثقافة.

الفهم العميق لنظرية ((التحدي والاستجابة)) لتوينبي، يجعلنا نتأمل ونبحث في مدى قدرة التراث الثقافي الإماراتي على الاستجابة الإيجابية وليس استجابة سلبية للتغيرات السريعة التي جلبتها العولمة، ومن وجهة نظري كباحثة مختصة، فإنني أجد الاستجابة لغاية الآن هي استجابة إيجابية حيوية تتميز بقدرة تراثنا العريق على التجدد والتكيف مع متطلبات العصر دون أن يفقد جوهره. وقد يكون هذا هو السر الذي ساهم في نجاح الإمارات في الحفاظ على هويتها الوطنية وتوازنها بين الأصالة والحداثة. ونلاحظ ذلك دوماً في إحياء الحرف اليدوية التقليدية إضافة إلى المهرجانات التراثية الثقافية وكل المبادرات والفعاليات التي تعمل على صون التراث من النسيان، وتمنحه حياة جديدة من خلال تعزيز قيمته الثقافية والسياحية في الوقت نفسه.

المشهد التراثي الإماراتي يُظهر كيف يمكن استثمار نظرية توينبي ((التحدي والاستجابة)) في صياغة استراتيجيات ثقافية متجددة، لا تقتصر فقط على الحفاظ على الماضي، بل تسعى لجعل التراث جزءاً أساسياً من النسيج الاجتماعي والاقتصادي للدولة، وكذلك ينشط المعنيون، في جعل هذا التراث عالمياً، فقد سرّني بالأمس مثلاً، تدشّين معهد الشارقة للتراث نصباً تذكارياً لفن ((العيّالة)) الإماراتي العريق، في جزيرة نامي بجمهورية كوريا، ليمثل رمزاً للأصالة والتنوع الثقافي الغني الذي تتمتع به دولة الإمارات، ويكون جسراً حضارياً يعكس عمق التواصل الثقافي بين البلدين، وقد تم ذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، والسفير عبدالله سيف النعيمي سفير دولة الإمارات لدى كوريا، وفريد مين الرئيس التنفيذي لشركة جزيرة نامي للفنون والتعليم وقد سُميت الحديقة التي تم تدشين النصب فيها بحديقة ((الإمارات)).