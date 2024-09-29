لم يكن أحد يتوقع أن تعيش الشعوب العربية حالة من الفرح وتضحك ((هستيرياً))، كما كان الوضع مساء السابع والعشرين من سبتمبر الجاري، ولم يحدث أن اتفقت الشعوب في وطننا الكبير قاطبة على أمر ما، كما حدث في تلك الأمسية، التي كانت استثنائية بكل المقاييس في حياة الناس، ازدادت مع إعلان مقتل أعضاء حزب الله، على رأسهم أمينه العام ومن كان معه.

الأفراح والاحتفالات، أوضحت حجم المعاناة التي تحياها هذه الشعوب، التي تئن وتحيا حالة ربما لم يتمكن الإعلام وغيره خلال سنوات طويلة، من نقلها بواقعية محزنة، بل مؤلمة عن الظلم والمآسي التي تخيم على حياتهم، صغاراً وكباراً، وكذلك الأطفال، ببساطة، لا يعيشون حياة أرادها لهم الخالق، بفعل وجود أحزاب ومنظمات وجماعات، تعمل ضمن ((أجندات)) خاصة، ومصالح ليس لهذه الشعوب فيها لا جمل ولا ناقة، ولا حتى سخلة.

بل من المفارقات المضحكة، أن يجتمع هؤلاء في جانب من ردود الفعل على ما حدث، التصفيق لمن تمكن من تصفية ((المجرمين))، وأخذ بثأر طال أمده، وظلم وأعمال وممارسات داست على العرض والشرف، بل والحياة، وأحالتها جحيماً، وخلفت بينها مئات الآلاف من القتلى والجرحى، هجرت الملايين، ودمرت وحطمت وأحرقت وأضاعت بأفعالها ملامح مدن كانت عامرة بالجمال، آمنة بساكنيها.

حين هيمن البعض على الكل، بث سمومه هنا وهناك، ونبت في أراضٍ كانت خصبة لتلك المؤامرات خونة باعوا الأوطان، وتآمروا عليها ومن فيها، مانحين حبهم وولاءهم لغيره، وما أبشعه من تآمر، وما أقبحها من حقيقة.

نتابع ما يجري هناك وما يحدث حولنا، ولا نقول سوى الحمد لله على نعمة الأمن والاستقرار، والحمد لله أنه لا ولاء لنا بعد الله، إلا لوطن نحيا فيه بكرامة، وقيادة نجد أنفسنا نصب عينيها، لا نلطم ولا ننوح، لا نبكي ولا نحزن، نحيا كما نريد فخراً وعزة، أملاً بمستقبل نسعى إليه، بعيداً عن ولاءات تقسم المجتمعات، وممارسات تؤخر عجلة التنمية، وتوقف مسيرة أريد لها أن تسير بقوة دون توقف، وأهداف لا تتحقق في رحلة الانشغال بالصغائر.

كل الخير نتمناه للإخوة في الوطن العربي، وخلاصاً من تلك الهيمنات نريده في خليجنا، الذي أصبح فيه من لا يخجل من إظهار حبه وولائه لمن لا يستحقهما دون الوطن، واختار أن يغرد خارجه وخارج سربه.