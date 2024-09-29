«حزب الله» يتشدد أم يعتدل؟

سؤال المليار دولار:

هل اغتيال حسن نصر الله سوف يجعل ((حزب الله)) أكثر اعتدالاً أم أكثر تشدداً؟

لا توجد إجابة قاطعة شافية يمكن الرهان عليها الآن، لكن هناك رهانات متناقضة عدة في هذا المجال بناء على تقديرات محددة.

أولاً الرهان الإسرائيلي: وهو يعتمد على أن قتل حسن نصر الله، بعدما تمت عملية اصطياد كافة رجاله الفاعلين هي ضربة موجعة للحزب مادياً وفيها إضعاف للهيبة أمام جمهور الحزب وهز للمعنويات أمام رجال الحزب.

وتدلل الصحف العبرية على أن رد الفعل الذي جاء من الحزب عقب الاغتيال وهو ضعيف كمياً من ناحية عدد الصواريخ واختيار الأهداف يعكس انضباط الحزب في رد فعله وعدم تغليب العواطف الانتقامية.

ثانياً التقدير الأمريكي: ويتبناه المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين ويعتمد على أن إضعاف ((حزب الله)) سوف يؤدي بالضرورة إلى إمكانية التنفيذ العملي للشروط الإسرائيلية الأمريكية للقرار 1701، ويمكن من خلالها إعادة ((قوة الرضوان)) إلى ما بعد الليطاني، ويستند هذا الرهان إلى إعلان الحكومة اللبنانية على لسان رئيسها استعدادها الصريح للتنفيذ الكامل للقرار 1701.

ثالثاً التقدير الإيراني: وهو تقدير شعبوي يعتمد على الخطاب الجهادي الحماسي الإيراني وما يعرف بمحور الممانعة أن ((الحزب قادر على أن يستكمل جهاده وقتاله مهما سقط له من شهداء))، ويعتمد هذا التصور على أن طهران عقب اغتيال نصر الله سوف تتدخل بشكل مباشر وعميق في إدارة شؤون الحزب لملء الفراغ.

وأخيراً: هناك تقدير مسار التاريخ الذي أثبت أنه بعد ذهاب الطفيلي أول أمناء الحزب، جاء عباس الموسوي الأكثر تشدداً، ثم بعدما اغتالت إسرائيل الموسوي جاء نصر الله الذي خاض أشد المعارك ضد إسرائيل وأعاد بناء الحزب كقوة سياسية ودور اجتماعي ومؤسسات مالية.

كل الأدوار تعتمد الآن على كيف ترى إيران دورها الإقليمي، ومستقبل علاقتها مع الأمريكيين لمقايضة الاتفاق النووي برفع العقوبات.