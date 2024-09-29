تداول «سبيس 42» غداً في أبوظبي بعد اندماج «الياه سات» و«بيانات»

يترقب سوق أبوظبي للأوراق المالية غداً الثلاثاء بدء على أسهم ((سبيس 42)) بعد إعلان الاندماج بين شركتي ((الياه سات)) و((بيانات)). وتم تعديل اسم الشركة من ((بيانات إيه آي بي إل سي)) إلى ((سبيس 42)) بعد عملية الاندماج.

واعتباراً من إغلاق التداول اليوم الاثنين سيتم إلغاء إدراج أسهم ((الياه سات)) من سوق أبوظبي والبدء بتداول الأسهم الجديدة للشركة والناتجة من دمج الشركتين، حيث تم اعتماد رمز SPACE42 للتداول، على أن يكون السعر المرجعي لتداول سهم شركة ((سبيس 42)) في جلسة غد الثلاثاء هو سعر إغلاق سهم ((بيانات)) اليوم، حيث يخضع السعر لحدود تغيير الأسعار المعمول بها لدى السوق (15% ارتفاعاً و10% انخفاضاً).

وبحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، يتم تعديل التسوية السهمية ((دون النقدية)) لعمليات التداول التي تمت يوم الجمعة الماضي على أسهم شركة ((الياه للاتصالات)) اليوم الاثنين - اليوم التالي للتداول (T+1) -، بينما تكون التسوية السهمية لعمليات التداول التي تتم اليوم الاثنين في اليوم نفسه (T+0)، والخلاصة أن المستثمر الذي قام بشراء أسهم ((الياه للاتصالات)) يوم الجمعة الماضي وكذلك المستثمر الذي يشترى الأسهم اليوم الاثنين سوف يحصل على أسهم جديدة في شركة ((سبيس 42)).

وتتمتع ((سبيس 42)) بإمكانات كبيرة للنمو، على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وسط توقعات لتصبح إحدى أكثر شركات الفضاء المدرجة في البورصة في العالم من حيث القيمة السوقية.

ومن المتوقع أن تتجاوز القيمة السوقية لشركة ((سبيس 42)) نحو 3.5 مليارات دولار، وهو ما يوازي قيمة أسهم الشركتين عند موافقة مساهمي الشركتين على الاندماج لتأسيس الكيان الجديد. وبلغت الإيرادات المجمعة للشركتين خلال العام الماضي نحو 2.8 مليار درهم، وصافي الدخل 639 مليون درهم، وهو ما يتوقع معه نتائج إيجابية خلال العام الجاري، ويمكن للشركة الجديدة أن تصبح رائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، حيث يمكن للشركة الجديدة الوصول إلى أسواق 150 دولة، أي نحو 80% من سكان العالم.

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