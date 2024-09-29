مخاوف من فوضى في المطارات الأوروبية بسبب التفتيش البيومتري

كبرى دول الاتحاد الأوروبي تطالب المفوضية بإعادة النظر في خطتها لتطبيق النظام بحلول 10 نوفمبر

أعربت كل من ألمانيا وفرنسا وهولندا عن عدم استعدادها لتطبيق نظام التفتيش الحدودي البيومتري الجديد في الاتحاد الأوروبي، وحذّرت شركات الطيران والمطارات من ((فوضى)) محتملة للمسافرين إذا تم تفعيل النظام غير المُجرّب بعد 6 أسابيع.

وتطالب كبرى دول الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية بإعادة النظر في خطتها لتطبيق النظام بحلول 10 نوفمبر، مُعللةً ذلك بأن النظام الحاسوبي غير مُهيّأ للتعامل مع هذا التغيير الجذري في الإجراءات الحدودية للاتحاد.

وكانت إيلفا جوهانسون، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية أعلنت في أغسطس، بدء العمل بالنظام الجديد في يوم 10 نوفمبر، فيما أوضحت وكالة الاتحاد الأوروبي للإدارة التشغيلية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات واسعة النطاق في مجال الحرية والأمن والعدالة جهوزية الأنظمة للعمل. لكن عدم جاهزية الدول الثلاث الأساسية وتأثرها بالنظام الجديد يثير تساؤلات بشأن موعد البدء، ويرجح بعض المسؤولين استمرار التأخيرات.

وحسب دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، فإن هذا ((إجراء مهول، وترغب الدول الأعضاء في ضمان فعالية عمل النظام))، مضيفاً أن العواصم كانت تحاول حل ((المشكلات التقنية)). وسيتطلب ((نظام الدخول والخروج))، اصطفاف كافة الأشخاص من غير مواطني الاتحاد الأوروبي، بمن في ذلك الزوار البريطانيون، في قسم الهجرة بالمطارات لتسجيل بياناتهم الشخصية، بما في ذلك بصمات الأصابع وصور الوجوه، لدى زيارتهم أياً من بلدان التكتل للمرة الأولى.

وصرحت المفوضية الأوروبية لـ((فاينانشال تايمز)) بأنه في حين يجري العمل على إطلاق التدابير الجديدة ((كما هو مُخطط له))، فإن العمل بالنظام ((عملية معقدة ولا يمكن استبعاد التأجيل تماماً)).

وحذّرت الهيئات التجارية التي تمثل شركات الطيران والمطارات في أوروبا، من احتمالية مواجهة المسافرين ((اضطراباً واسع النطاق)) جراء الإجراءات التي ستتطلب وقتاً أطول كثيراً. ولم تعلن دول الاتحاد الأوروبي الثلاث الأكثر تأثراً بذلك، ألمانيا وهولندا وفرنسا، استعدادها للمضي قدماً في العمل بالنظام بعد، بحسب أشخاص مطلعين.

وأفادت وزارة الداخلية الألمانية بأن مصدر قلقها الأساسي يتمثل في النظام الحاسوبي المركزي، الذي تشرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي للإدارة التشغيلية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات واسعة النطاق في مجال الحرية والأمن والعدالة، مبيّنة أنه ((ما زال يفتقر إلى الاستقرار المطلوب والفعالية)).

وصرح ناطق بلسان الوزارة بأن ألمانيا وفرنسا وهولندا، التي تستضيف 40% من حركة المسافرين التي تتأثر بنظام الدخول والخروج ((لم تتمكن بعد، وما زالت غير قادرة، على تنفيذ الاختبارات النهائية المطلوبة على الصعيد الوطني)). وأوضح قائلاً: ((مفوضية الاتحاد الأوروبي هي المسؤولة عن الجدول الزمني)). وترغب بعض الدول في نظر المفوضية في بدائل، مثل إطلاق تجريبي لاختبار الأنظمة في مناطق معينة.

كما أبدت حكومة المملكة المتحدة قلقها حيال الطوابير في موانئ القناة ومحطة القطارات الدولية التابعة لخدمة ((يوروستار)) في سانت بانكراس في لندن، حيث سيحتاج المسافرون إلى تسجيل بياناتهم في نظام الدخول والخروج عند مرورهم عبر الجمارك الفرنسية.

وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في قطاع النقل، طلب عدم ذكر اسمه: إنه اطلع على نماذج تعكس ازدياد طول الطوابير في المعابر الحدودية عبر بلدان الاتحاد الأوروبي بما قد يتراوح بين 30% و100% بعد بدء العمل بالنظام الجديد.

وتأجل العمل بالنظام، الذي اتفق عليه الاتحاد الأوروبي قبل سبعة أعوام، بالفعل عدة مرات. وسلّط أوليفييه يانكوفيتش، رئيس هيئة إيه سي آي يوروب للمطارات، الضوء على المخاوف من عدم إجراء أي تجارب للقواعد الجديدة المرتبطة بالمسافرين. ولفت بالقول: ((ينطوي العمل بالنظام دون تجربته كاملاً على خطر كبير، وقد يؤدي إلى اضطرابات واسعة النطاق في شبكة النقل الجوي الأوروبي)).

وسلّطت أورانيا جورجوتساكو، المديرة الإدارية لدى ((إيرلاينز فور يوروب))، الضوء على وجوب إرجاء العمل بالنظام حتى اختباره على نحو كامل، وحتى يكون هناك تطبيق يتيح للمسافرين تسجيل بياناتهم مقدماً.

وقالت: ((ما زال هناك خطر بالغ، يتمثل في اضطرابات من شأنها أن تسفر عن فوضى في النقاط الحدودية في أرجاء أوروبا، إذا بدأ العمل بنظام الدخول والخروج دون معالجة المشكلات الكبيرة التي أعربت عنها شركات الطيران والمطارات والدول الأعضاء)). ويهدف نظام الاتحاد الأوروبي، الذي سيحلّ محل فحص جوازات السفر البسيط، إلى تسجيل البيانات إلكترونياً لكافة من يدخلون حدود الاتحاد الأوروبي ويخرجون منها. وسيسمح النظام لوكالات مراقبة الحدود بالتعرف تلقائياً على المسموح لهم بالبقاء داخل حدود التكتل ومدة إقامتهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز