نشاط قوي للطروحات العامة بالإمارات في الأشهر الـ12 المقبلة

توقعت ((فرانكلين تمبلتون)) إحدى أكبر شركات إدارة الأصول على مستوى العالم، استمرار النشاط القوي للطروحات العامة الأولية في الإمارات خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، بما يعكس القوة الكلية للسوق، كما توقعت أن يكون هناك توازن أكبر بين إدراجات الشركات الحكومية والخاصة، في ظل استمرار بيئة الاستثمار القوية وتوفر السيولة.

ورأت أن دمج سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية (في حال إقراره) سيكون خطوة استراتيجية، إذ سيمكن إنشاء بورصة موحدة، من خلق سوق أكثر كفاءة، وزيادة السيولة، واستقطاب إدراجات أكبر وأكثر تنوعاً.

سوق مالي مشترك

وقال صلاح شما، رئيس استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة فرانكلين تمبلتون للاستثمار في تصريحات خاصة للبيان: إن دمج سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية سيكون خطوة استراتيجية، والمنطق وراء ذلك واضح وبسيط: إنشاء بورصة موحدة يخلق سوق أكثر كفاءة، ويساعد على زيادة السيولة، واستقطاب إدراجات أكبر وأكثر تنوعاً، وتعزيز القدرة التنافسية عالمياً.

وأضاف: إن الدمج يمكن أن يسهم في تبسيط العمليات، وخفض التكاليف من خلال الاستفادة من اقتصاديات الحجم، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين بفضل الرقابة التنظيمية الأقوى، ومن شأن مثل هذا السوق المالي المشترك أن يتماشى مع الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، لتعزيز مكانتها كمركز مالي رائد في المنطقة.

ترقية

وتابع: إن إدراج عدد من الشركات الإماراتية مثل ((باركن)) و((سبينس)) و((أدنوك للحفر)) في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة يتيح مزيداً من السيولة، خاصةً من متتبعي الصناديق السلبية الذين يستثمرون على أساس مكونات المؤشر، كما يستقطب مجموعةً مخصصةً من المستثمرين الذين أصبح لديهم سبب لمتابعة هذه الشركات عن كثب، وذلك بعد إدراجها في المؤشر الرسمي.

وأردف: من الناحية النظرية، ينبغي أن تؤدي هذه السيولة الجديدة إلى اكتشاف أفضل للأسعار، مع مشاركة مجموعة أوسع من المستثمرين في السوق. وبالنسبة للشركات التي تنجح في طرح أسهمها للاكتتاب العام ثم تكتسب مكانة ضمن المؤشرات، فمن المهم أن تعمل بنشاط على تعزيز إفصاحاتها وتسويق فرص أعمالها لجذب المزيد من المستثمرين النشطين، وهو ما يمكن أن يؤثر إيجاباً على أداء أسهمها.

وتوقع شما تحسن السيولة في أسواق الإمارات بأكملها مع استمرار دبي وأبوظبي في رؤية إدراجات جديدة من قبل شركات حكومية وخاصة.

الملكية الأجنبية

وأفاد شما بأن نسبة الملكية الأجنبية في سوق الإمارات حالياً، باستثناء الجنسيات العربية ومواطني دول مجلس التعاون، تبلغ حوالي 12%، وقد ارتفعت هذه النسبة بشكل مطرد، فمنذ عام 2013، شهدت الملكية الأجنبية نمواً متواصلاً، مدفوعة بترقية سوق الإمارات إلى وضع الأسواق الناشئة في مؤشر MSCI، إضافة إلى تحرير السوق المستمر والإصلاحات الاستراتيجية.

وأوضح أن هذه الترقية وجهود تحرير السوق أدت إلى نمو ملحوظ، خاصة في القطاعات الرئيسية مثل البنوك والعقارات والاتصالات. ورغم تقلبات السوق والتحديات التي فرضتها جائحة ((كوفيد 19))، بقيت المشاركة الأجنبية قوية، ووصلت إلى مستويات جديدة في عامي 2022 و2023، بعد أن خفضت الإمارات قيود الملكية الأجنبية في العديد من الشركات الكبرى. وبشكل عام، أصبح سوق الأسهم في الإمارات وجهةً متزايدة الجاذبية للمستثمرين الدوليين على مدى العقد الماضي.

الاكتتابات العامة

وقال شما: على مدار العامين الماضيين، شهدنا انتعاشاً ملحوظاً في نشاط الطروحات العامة الأولية في الإمارات، مدفوعاً بشكل كبير بجهود الخصخصة التي قامت بها حكومتا دبي وأبوظبي، وقد كانت تجارب الطرح العام الأولي إيجابية بشكل عام لكل من الشركات والمستثمرين، حيث شهدت طلباً قياسياً من المستثمرين المحليين والدوليين، وأداءً قوياً في السوق بعد الطرح.

الشركات العائلية

وأضاف: نود أن نرى المزيد من الشركات الخاصة تدخل السوق في الإمارات، حيث يوفر الإدراج في الأسواق العامة للشركات الخاصة الكثير من الفوائد الرئيسية، بما في ذلك الوصول إلى رأس المال، وزيادة السيولة للمساهمين، وتعزيز المصداقية، كما أنّه يوفر تقييماً شفافاً للسوق، ويسهّل عمليات الدمج والاستحواذ، ويساعد على جذب أفضل المواهب من خلال تعدد خيارات الأسهم. كما تستفيد الشركات العامة من تحسين الحوكمة والانضباط المؤسسي، بما يضمن استمرارية الأعمال، خاصة بالنسبة للشركات العائلية التقليدية مع تطورها. ومع الأداء العام للسوق الداعم وارتفاع التقييمات، أصبحت الشركات الخاصة الآن أكثر تشجيعاً لقياس اهتمام المستثمرين واستكشاف خيارات الإدراج.

الفرص في سوق الإمارات

وأكد أن شركة فرانكلين تمبلتون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحافظ على نظرتها الإيجابية للسوق الإماراتي بشكل عام، حيث تستحوذ الإمارات على مكانة مهمة في مؤشرات الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، ولذلك تواصل الاستثمار بشكل كبير في صناديقها، ما يعكس الفرص التي حددتها الشركة في مختلف القطاعات داخل السوق.

وأضاف: نواصل جهودنا في البحث عن الفرص في السوق الإماراتي عبر مختلف القطاعات، وذلك في ظل الإصلاحات الإيجابية والاستثمارات الكبيرة في الدولة، فقد أعلنت كل من دبي وأبوظبي عن خطط طموحة لتنمية وتنويع اقتصادهما، وقد لاقت هذه الخطط استحساناً واسعاً من المستثمرين ومجتمع الأعمال على حد سواء.

وأشار شما إلى أن النمو السكاني المتفوق على المعدلات السائدة يعتبر عنصراً متكرراً في استراتيجيتنا الاستثمارية، مما قد يسهم في تعزيز الاستهلاك والاستثمار على المدى المتوسط.

وذكر أنه بشكل عام، تظل تقييمات السوق في الإمارات جاذبة مقارنةً بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الناشئة الأوسع، مما يعزز استمرار تدفقات الاستثمارات إلى السوق.

آفاق القطاع المصرفي

وعلى صعيد متصل، قال شما إن القطاع المصرفي في الإمارات استفاد من الظروف القوية للسوق والتدفق الكبير للسيولة، حيث تظل الميزانيات العمومية للبنوك الإماراتية قوية، مع وجود رأس مال وسيولة وفيرة.

وأضاف: يستمر نمو القروض في التفوق على الاتجاه العام، خاصةً بالنسبة للبنوك التي تركز على قطاع التجزئة، والتي تواصل الاستفادة من تدفق المغتربين إلى الدولة.

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