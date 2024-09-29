إنفلونزا الطيور وزيادة الطلب تقفزان بأسعار البيض عالمياً

قفزت أسعار البيض عالمياً، مدفوعة بتفشي إنفلونزا الطيور وتغير عادات المستهلكين، ما يضع ضغوطاً هائلة على الإمدادات. وأفاد محللو ((رابوبنك)) بأن متوسط أسعار البيض العالمية قد ارتفع بنسبة 60% وقد يصل إلى 90% مقارنة بعام 2019، وهي زيادة سريعة لم يفوت المرشح الجمهوري جيه دي فانس محاولة استغلالها سياسياً في حملته الانتخابية بالولايات المتحدة. وقد أدّى نقص البيض إلى فرض قيود على قائمة وجبات الإفطار التي تقدمها سلسلة مطاعم ((ماكدونالدز)) في أستراليا.

تجدر الإشارة إلى عامل مهم وراء ارتفاع الأسعار، وهو التفشي المدمر لإنفلونزا الطيور في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا، مما تسبب في إعدام عشرات الملايين من الدواجن.

وتوصل ((رابوبنك)) إلى معلومات تفيد بإعدام قرابة 33 مليون دجاجة تضع البيض في الولايات المتحدة بين نوفمبر من العام 2023 ويوليو من العام الجاري، وذلك في أعقاب تفشي إنفلونزا الطيور في عام 2022 الذي تسبب في إعدام 40 مليون طائر.

وترى كارين ريسبولي، مديرة التحرير المتخصصة في أسواق البيض لدى منصة إكسبانا المزودة لبيانات تجارة السلع، أن ارتفاع الطلب فاقم من ((التداعيات المستمرة)) لإنفلونزا الطيور. وأشارت ريسبولي إلى ازدياد إقبال المستهلكين على البيض باعتباره مصدراً أقل تكلفة للحصول على البروتين مقارنة باللحوم. ولفت ((رابوبنك)) أيضاً إلى أن المخاوف بشأن البصمة الكربونية لاستهلاك اللحوم كانت دافعاً وراء ازدياد الطلب على البيض.

وتضافرت هذه العوامل لتتسبب في ازدياد إجمالي إنفاق الأمريكيين اليوم على البيض بأكثر من ثلاث مرات مقارنة بما كانوا يدفعونه لقاء هذه السلعة قبل خمسة أعوام، بحسب ((رابوبنك)). وفي المقابل، تضاعفت أسعار البيض في جنوب إفريقيا خلال الفترة ذاتها، بينما شهدت كل من روسيا واليابان والبرازيل وأوروبا والهند زيادات في الأسعار تتراوح بين 50% و90%، حسب ((رابوبنك)).

وقال نان-ديرك مولدر، الخبير المتخصص في البروتين الحيواني لدى ((رابو ريسيرش))، وهي وحدة داخل ((رابوبنك)): ((في حين تُعد الأسعار مرتفعة حول العالم، لكن توجد اختلافات كبيرة من حيث الأقاليم)). وأوضح أن الصين تُعد استثناء كبيراً، حيث تعاني الصناعة توسعاً سريعاً للغاية في العرض واقتصاداً ضعيفاً نسبياً.

وسلّطت البيانات الضوء على تعرّض محبي البيض في الولايات المتحدة إلى تقلبات كبيرة في الأسعار على مدى الأعوام الأخيرة. وذكر مولدر أن المنتجين في الولايات المتحدة يجابهون اللوائح التنظيمية التي تفرض قيوداً على مبيعات البيض بين الولايات.

وبلغت تكلفة عبوة البيض المكونة من 12 بيضة ذروتها عند 4.82 دولارات أمريكي في يناير من العام 2023، مع قفزة أسعار العلف الحيواني عالمياً في أعقاب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ومع ذلك، هوّت الأسعار إلى النصف في غضون أشهر، ثم سجلت 3.02 دولارات بحلول أغسطس من هذا العام.

أسفرت تقلبات الأسعار عن انتقادات من جانب المُرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس، جيه دي فانس، في إطار حملته في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة هذا الشهر، إذ ألقى باللوم في تضخم أسعار البيض على كامالا هاريس، المُرشحة الديمقراطية لمنصب الرئاسة.

وعادة ما تنخفض مبيعات البيض بصفة عامة خلال أشهر الصيف، لكن إميلي ميتز، رئيسة مجلس البيض الأمريكي ورئيسته التنفيذية، لفتت إلى الارتفاع غير المُعتاد للطلب بأسواق التجزئة هذا العام. وذكرت أن المزارعين الأمريكيين كانوا يحاولون زيادة المعروض من البيض. واستطردت: ((من الناحية النظرية، نحن بحاجة إلى نحو طائر لكل أمريكي))، فيما تشير تقديرات ميتز إلى وجود قرابة 300 مليون دجاجة تضع البيض في الولايات المتحدة مقابل 345 مليون أمريكي تقريباً. وأوضحت: ((تستغرق زيادة أعداد الطيور وقتاً لتلبية الطلب، ونعمل على تحقيق ذلك)).

وعالمياً، تتضرر أسواق أخرى بسبب تفشي إنفلونزا الطيور، ولا سيما أستراليا، مما أدّى إلى اقتصاد متاجر البقالة في بيع البيض. وقللت شركة ((ماكدونالدز)) في يوليو الماضي، من الساعات التي تقدم خلالها وجبات الإفطار في بعض فروعها داخل أستراليا، وقيل إن القرار جاء رداً على نقص البيض الناجم عن إنفلونزا الطيور. ولم تستجب ((ماكدونالدز)) في أستراليا لطلب التعليق.

وعلى المدى المتوسط، توجد مؤشرات إلى انحسار الضغوط عن المستهلكين الأمريكيين، مع انخفاض أسعار البيض بالجملة بنسبة 49% منذ 16 أغسطس، في ظل تعافي أعداد الطيور التي تضع البيض. ومع ذلك، أعرب نان-ديرك مولدر عن حذره بشأن ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى تراجع الأسعار في متاجر البقالة.

وأضاف: ((في الوقت الراهن، أعتقد بأننا سنواصل مواجهة أسعار مرتفعة نسبياً حتى نهاية العام، وربما ستكون الأسعار أقل مما هي عليه الآن مع تعافي أعداد الطيور، لكن مستقبلاً، سيتوقف الأمر بأسره على ما إذا استمر تفشي إنفلونزا الطيور خلال أشهر الشتاء، وهو أمر من الصعب التنبؤ به)).

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