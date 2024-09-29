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فكرة مبتكرة تحدث نقلة نوعية في عالم تأجير السيارات

9/29/2024 7:19:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

في عالم تشتد فيه حدة التنافس بين الابتكارات التكنولوجية تبرز قصة نجاح حسين شاهين الطاهري كواحدة من القصص الملهمة. فقد أطلق الطاهري، المدير التنفيذي لشركة ((الوجدانية لحلول النقل))، تطبيق ((يلدي)) الذكي، الذي غير قواعد لعبة تأجير السيارات، بفضل فكرة بسيطة حولها إلى واقع مبتكر.

بدأت القصة في عام 1997 عندما كانت الشركة لا تتعدى مجرد فكرة تقليدية بسيطة لتأجير السيارات. في ذلك الوقت كانت الشركة تضم قليلاً من المركبات وحفنة من الموظفين، لكن بعد دراسة متعمقة للسوق، وبفضل الإمكانات الهائلة للبنية التحتية في دبي، التي وفرت فرصاً كبيرة لنمو قطاع المواصلات، عمل الطاهري على تطوير الشركة لتتحول إلى ((الوجدانية ترانسبورت سوليوشينز)) المختصة بالحلول المتطورة للنقل والمواصلات.

وقال الطاهري: ((أصبحنا أعضاء في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وانضممنا لبرنامج المشتريات الحكومية في 2009. وقد ركزنا بشكل أساسي على القطاعات الحكومية وشبه الحكومية. وعندما نتعامل مع هذه الكيانات نحرص على التأكيد على أننا أعضاء في المؤسسة، ما يمنحنا أفضلية شريطة أن تكون أسعارنا وخدماتنا تنافسية، مع بذل قصارى الجهود لتزويد هذه القطاعات بأفضل الحلول)).

وأوضح الطاهري: ((في خضم الثورة التكنولوجية والتغيرات التي شهدها قطاع الخدمات على اختلاف تخصصاته ظلت خدمة تأجير السيارات للأفراد بحاجة إلى تحديث كبير، ومن هنا جاءت فكرة تطوير تطبيق ((يلدي))، الذكي الذي نجح في تلبية احتياجات العملاء بأعلى درجات الكفاءة، وهو متوفر على تطبيق أبل ستور واندرويد)).

وقال الطاهري: ((خلال العام الماضي حصل تطبيق يلدي ((Yaldi)) الذكي على ترخيص من هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتأجير السيارات بسعر 99 فلساً للدقيقة الواحدة، والذي يشمل سعر الوقود والمواقف، وهو يعتبر أول تطبيق ذكي تابع لشركة إماراتية متخصصة في هذا المجال، ويوفر التطبيق تجربة سلسة ومريحة للمستخدمين، مما يحافظ على وقتهم وجهدهم)).

وأضاف، إنه بعد أكثر من عقد من الزمان نمت الشركة لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في مجال النقل الذكي، وباتت تمتلك أسطولاً كبيراً من السيارات الاقتصادية والفاخرة، إضافة إلى أسطول من الحافلات الاقتصادية والسياحية وطاقم سائقين ذوي خبرة. كما تحرص الشركة على مواكبة ممارسات الاستدامة في مختلف عملياتها عبر التحول إلى السيارات الكهربائية.

وأوضح أن التطبيق يغطي دبي حالياً، كما سنبدأ العمل في أبوظبي خلال الربع الأول من العام المقبل، مع خطط للتوسع إلى باقي الإمارات خلال الفترة المقبلة. وندرس التوسع في الأسواق الخليجية خلال السنوات المقبلة، في ظل زيادة الطلب على خدماتنا التي تتميز بالسهولة والمرونة، فضلاً عن عدم التقيد بفترة إيجار طويلة للسيارة لمدة يوم كامل أو عدة أيام أو أشهر، بل يمكن استجار السيارة بالساعة.

وفي نصائح لرواد الأعمال يقول الطاهري: ((السوق يتغير بسرعة، والتكنولوجيا تتطور بشكل مستمر، لذا من الضروري متابعة أحدث الاتجاهات والابتكارات في مجال التخصص)). وأكد قائلاً: ((لا تخافوا من المخاطرة وتجربة أفكار جديدة، ولكن بعد بذل كل الجهد في البحث الدقيق والتحليل الشامل قبل اتخاذ أي قرارات كبيرة)).

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