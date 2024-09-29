7% نمواً مستهدفاً لاقتصاد الإمارات خلال 2024

قال معالي عبد الله بن طوق المري، الاقتصاد، إننا نستهدف تحقيق 7 % نمواً للاقتصاد الوطني خلال العام الجاري، وذلك لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة، وخاصة بعد الخفض الأخير لأسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس «0.50 %».

وأكد معالي وزير الاقتصاد، في حوار شامل أجرته معه «البيان»، أن دولة الإمارات، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، يخطو خطوات متسارعة نحو تحقيق أهدافه الاقتصادية الواضحة، والتي تتعلق في المقام الأول ببناء اقتصاد مستدام.

وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تواكب التغيرات العالمية بشكل متواصل، حيث أدخلنا تعديلات تشريعية على 40 قانوناً لمواكبة آليات بناء الاقتصاد الجديد. كما أثبتت الإمارات للعالم كله أنها تسير على الطريق الصحيح في عملية دعم استثمارها بالقطاعات التكنولوجية، مؤكداً أن كلمة مستحيل لا تعرفها دولة الإمارات ولا توجد في قاموسها الاقتصادي.

وأكد معاليه أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي لدولة الإمارات في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، وقال إننا نتعاون مع الولايات المتحدة في بناء مراكز بيانات، وهناك مشاريع مقبلة في هذا المجال.

وأشار معاليه إلى أن الناتج المحلي للدولة وصل إلى 1.8 تريليون درهم ليفوق مستويات ما قبل الجائحة، كما أن 74 % من الناتج المحلي للدولة غير نفطي، وهذا حاجز قياسي نجحنا في تحقيقه ونعمل على بلوغ 80 % خلال 7 سنوات.

وأشار معاليه إلى أن الدولة تخطت حاجز المليون شركة مسجلة ونشطة قبل الموعد المحدد بسبع سنوات، وهو إنجاز كبير يحسب للقيادة، متوقعاً مضاعفة عدد الشركات المسجلة بالدولة إلى مليونين خلال سنوات قليلة جداً. وتطرق سموه إلى أجندة دبي الاقتصادية، وقال إنها مهمة للغاية وأهدافها مماثلة لأهداف الاقتصاد الوطني ومكملة له، ومن أهمها مضاعفة اقتصاد دبي خلال 10 سنوات وهو هدف إماراتي مهم.

وفيما يلي نص الحوار:

ترفع دولة الإمارات شعار «بناء الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال والسياحة والنقل والاقتصاد الدائري».. ما آليات بناء هذا الاقتصاد في ظل المتغيرات العالمية؟

إن اقتصاد دولة الإمارات وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، يخطو خطوات متسارعة نحو تحقيق أهدافه الاقتصادية الواضحة، والتي تتعلق في المقام الأول ببناء اقتصاد مستدام.

فعندما جاءت جائحة «كوفيد 19» وجدنا أنه أثر على كل اقتصادات العالم، وكان بمثابة جرس إنذار بأنه يجب أن يتم التوسع في الاقتصادات الجديدة بعيداً عن الاقتصادات التقليدية، مثل النفط والغاز والنقل واللوجستيات وقطاعات التجزئة والفندقة والضيافة، وهي قطاعات تأثرت بشكل كبير بالجائحة، وكانت مساهمتها ضعيفة في الناتج المحلي، ليس فقط في دولة الإمارات، ولكن في العالم كله.

وهذا الشيء قد أثر بالتأكيد على فكر دولة الإمارات وكل دول العالم، وهذا ما دفع قيادتنا الرشيدة إلى إطلاق استراتيجية الخمسين وأهدافها الواضحة في وضع المؤشرات الاقتصادية، وقد تم تكليف وزارة الاقتصاد بهذه للمشاريع، وهي ما سميناها مشاريع الخمسين، والتي تتضمن اتفاقيات الشراكة الشاملة مع العديد من دول العالم، ودخلنا في موضوع التعديلات التشريعية والقانونية، والتي تتضمن ما يصل إلى 40 قانوناً تشريعياً لمواكبة آليات بناء الاقتصاد الجديد، وباتت هناك توجهات جديدة ومرونة أكثر في قطاعات الاقتصاد المختلفة.

في هذا الصدد، فإننا نستذكر خطابات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، في العام 2022، حيث ركز سموه فيها على ضرورة التنوع الاقتصادي. لذلك إذا نظرنا إلى مئوية الإمارات، نجدها قد ركزت بشكل أساسي على التنويع الاقتصادي. فالناتج المحلي لدولة الإمارات يصل حالياً إلى 1.8 تريليون درهم، وهو ما يفوق مستويات ما قبل الجائحة والتي كانت 1.4 تريليون درهم، وهو ما يؤكد أن هناك نمواً متواصلاً لاقتصاد الدولة، وأن السياسات التي تنتهجها القيادة الرشيدة تؤتي ثمارها.

العلاقات مع الولايات المتحدة

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، مؤخراً بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك دائماً علاقات اقتصادية مستمرة وقوية بين البلدين. هل تم الاتفاق مع الجانب الأمريكي في الاجتماعات الأخيرة على مشروعات بعينها في ظل ما تم التلميح إليه بخصوص مشروعات تقنية كبرى؟

الولايات المتحدة الأمريكية شريك استراتيجي لدولة الإمارات، وخاصة في تنويع الاقتصاد، وتحديداً في مجالات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، والعلاقات بين البلدين تلعب دوراً مهماً في عملية نقل التكنولوجيا والاستثمار فيها، والزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى الولايات المتحدة تؤكد على التعاون بين البلدين في هذه النوعية من المشاريع المبتكرة التي تخدم التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، حيث أصبحت الدولة تستقطب الكثير من الاستثمارات في مجالات اقتصاد المستقبل.

يكفينا أن نقول اليوم إن 74 % من الناتج المحلي لدولة الإمارات هو غير نفطي، وتاريخياً هذا رقم كبير جداً ومستوى قياسي نجحت الدولة في تحقيقه، ونجحت الدولة في بلوغه بفضل إيمان القيادة بضرورة التنويع الاقتصادي، والتي نعمل على بلوغها إلى 80 % خلال السنوات السبع المقبلة. فكما هو معلوم نحن لا نتحكم في أسعار النفط، لكن بمقدورنا أن نتحكم في استدامة الاقتصاد والعمل في الاقتصادات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، وكما قلت سابقاً التجارة الرقمية والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية والتعليمية والرقمنة.

علاقاتنا بالولايات المتحدة طويلة وقوية وخاصة في المجالات الاقتصادية، حيث هناك تعاون بين مجموعة «جي 42» و«مايكروسوفت»، وكذلك نتعاون مع الولايات المتحدة في بناء مراكز بيانات، وهناك مشاريع مقبلة في هذا المجال. دولة الإمارات الآن أثبتت للعالم أنها تتوجه بالطريق الصحيح في عملية دعم استثمارها في هذه القطاعات التكنولوجية مع شركائنا في الولايات المتحدة.

حرب تجارية

هل أثرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على الصادرات الإماراتية وعلاقة الدولة بواشنطن وبكين؟

سياسة القيادة الرشيدة لدولة الإمارات سياسة انفتاح واحترام القوانين والتشريعات الدولية.. وقد وضعت القيادة هذا الفكر في بناء الاقتصاد.. اليوم نجد أنه على الرغم من التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي توجد في العديد من الأماكن في العالم، إلا أن دولة الإمارات نجحت في أن تظل مستمرة في نموها بفضل استراتيجيات واضحة وقوانين وتشريعات مرنة، منها التملك الأجنبي للمشاريع بنسبة 100 % وهي التي سبقت بها دولة الإمارات العديد من الدول الأخرى في هذا الأمر، وكذلك الإقامات الذهبية والتي بدأت في العام 2018، وبدأنا التحرك فيها بشكل واضح.



وبات هناك اليوم أكثر من 200 ألف مستفيد من الإقامات الذهبية في دولة الإمارات، وهو رقم يتزايد يومياً؛ لأن المستثمر حالياً يريد الاطمئنان والأمان والاستثمار، وفي الوقت نفسه تحترم دولة الإمارات التشريعات الدولية والقوانين.

اتفاقية تجارة حرة

متى يتم توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية؟

تجارتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية اليوم سجلت مستويات وأرقاماً قياسية، حيث أصبحنا شريكاً استراتيجياً لهم في المنطقة ونحن الشريك التجاري الأول لهم في المنطقة.

وفي الحقيقة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يتضمن خطة واضحة في عمليات التفاوض، والإنجازات التي حققها فريق التفاوض خلال الفترة الماضية كانت مبهرة برئاسة معالي ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، وعندهم خطة واضحة في التفاوض.

منظمات دولية

ما نتائج انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة «بريكس» مؤخراً، وكذلك المنظمات الدولية الأخرى؟

سياسات دولة الإمارات الاقتصادية هي سياسة انفتاح وحوار، و«بريكس» كانت خطوة جديدة ضمن خطوات أخرى قمنا بها في السابق، فعلى سبيل المثال، انضمت دولة الإمارات إلى مجموعة العشرين، وكذلك نشارك في مختلف التكتلات الاقتصادية التي تساهم في تعزيز اقتصادنا.

كما قلت لك سياسات دولة الإمارات تقوم على تعزيز الحوار مع الدول الأخرى لدعم الاقتصاد والبحث فيه بشكل مفصل. وأحب هنا أن أذكر مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، والذي تم الإعلان عنه في قمة مجموعة العشرين بالهند، وهو عبارة عن مشروع اتصالات ضخم يزمع إنشاؤه بتكلفة كبيرة تصل إلى عدة مليارات من الدولارات للربط بين الهند وأوروبا عن طريق الشرق الأوسط، وقد وقعت دولة الإمارات على هذا المشروع ولها دور بارز فيه.

لذلك أقول إن تواجد دولة الإمارات ومشاركتها في اجتماعات مجموعة العشرين على وجه الخصوص، والمبادرات التي يتم طرحها من خلال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، تؤكد في الأساس على التعاون الاقتصادي المستمر الذي تنتهجه الدولة، حيث إن الإمارات تعد جزءاً من العالم وموقعها في قلب التجارة العالمية مهم، حيث نربط الطائرات وكذلك الحركة الملاحية. دولة الإمارات جزء رئيسي من هذه التوجهات العالمية الاقتصادية.

مكافحة غسيل الأموال

هناك جهود دؤوبة لدولة الإمارات في مكافحة غسيل الأموال. إلى أي مدى وصلت تلك الجهود والمبادرات؟

بالفعل حققت دولة الإمارات إنجازات كبيرة جداً في مجال مكافحة غسيل الأموال. لذلك وجدنا أن دولة الإمارات خرجت من القائمة الرمادية بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وكذلك سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا لمكافحة غسيل الأموال، حيث وضعنا خطة واضحة وسرنا عليها، وبات واضحاً اليوم وبشكل لافت أن غسيل الأموال ليس جزءاً من أي اقتصاد حقيقي، ولا تقبل به أي دولة تريد أن تقوم على أسس اقتصادية حقيقية وهو غير مقبول في أي اقتصاد بالعالم.

لقد بينا للعالم أن لدى دولة الإمارات جهوداً في هذا المجال وفرق عمل تعمل ليلاً ونهاراً، وكما أن هناك أمناً وأماناً للمجتمع، هناك كذلك أمن وأمان كامل لرؤوس الأموال ومصادرها ومن هم المستفيدون الحقيقيون من هذه الأموال، وهناك اتفاقيات واضحة تلتزم بها دولة الإمارات وهو ما أكدته منظمة «فاتف»، حيث أكدت أن النتائج التي حققتها دولة الإمارات مبهرة، فكل تقرير وبشهادة الخبراء وبالزيارات الميدانية أكد أن الجهد الذي بذلته وتبذله دولة الإمارات جهد مبهر، حتى إنهم تبينوا على أرض الواقع في الزيارات الميدانية ما حققته الدولة بفضل القيادة الرشيدة وفي فترة وجيزة للغاية. فكلمة مستحيل لا تعرفها دولة الإمارات ولا توجد في قاموسها الاقتصادي.

لجنة وطنية

ما هي الأسباب التي جعلتكم تقررون أن تحل اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال محل المكتب التنفيذي؟

صار هناك نوع من الهيكلة الواضحة.. فالمكتب التنفيذي عمل خلال الفترة الماضية على مشروع، وبات الآن هناك حاجة للحوكمة الواضحة، فاللجنة الوطنية ثابتة فيها أمين عام ثابت وأعضاء ثابتون، وانتقلت المهام والصلاحيات إلى اللجنة التي لها قوام مؤسسي وحوكمة ويرأسها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وتضم الوزراء المعنيين ومسؤولين من جهات اتحادية ومحلية، وبات هناك اليوم تكامل أكبر في عملها لمكافحة عمليات غسيل الأموال.

مؤشرات التنافسية

حققت دولة الإمارات مراكز متقدمة للغاية في مؤشرات التنافسية العالمية.. ما هي طموحاتكم خلال الفترة المقبلة ؟

طموحات قادتنا دائماً هي الرقم واحد في مؤشرات التنافسية العالمية، ودائماً التوجه لدينا في تطوير هذه المؤشرات والعمل على الأسس الرئيسية التي تحقق هذا الرقم، والذي يحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» دائماً على تأكيده. لكن يجب أن يعلم الجميع أن تحقيق الصدارة في هذه المؤشرات يتطلب تحديث التشريعات والقوانين.



ولذلك نجحت دولة الإمارات في تبوؤ الصدارة العالمية في العديد من المؤشرات التنافسية مثل المرتبة الأولى عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، وكذلك الصدارة العالمية في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024، وفي تقرير «المؤشر العالمي للفرص المستقبلية» للعام 2024 الصادر على هامش الدورة الـ 54 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس؛ حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في 20 من مؤشرات ممكنات الجاهزية لفرص المستقبل.

من أحدث القوانين التي سبقت بها دولة الإمارات هو قانون المعاملات التجارية عبر الوسائل الإلكترونية، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم وباتت دول العالم تستفيد منه، حيث ينظم حماية المستهلك ويجري بشكل مستمر تقييم هذا القانون لتطبيقه عالمياً، وبات مرجعاً عالمياً في المنظمات الدولية.

بعد كل هذا تأتي مؤشرات التنافسية، والتي تكون تتويجاً لكل هذه الجهود التي قامت وتقوم بها الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعتبر بالتالي نتيجة طبيعية لكل هذه المبادرات القوانين والتشريعات التي نجحنا في أن نسبق بها غيرنا من دول العالم، وبالتالي كانت لنا الريادة في مؤشرات التنافسية.

لدينا فريق عمل متكامل في وزارة الاقتصاد يشرف على هذه المؤشرات يومياً، ولدينا أكثر من 60 مؤشراً تنافسياً دولياً، ويبحث الفريق دائماً عن القوانين والتشريعات التي تحتاج إلى تطوير حتى نصل إلى الريادة في هذه المؤشرات، وطموحنا أن تكون لنا الريادة فيها جميعاً.

الشركات العائلية

تعد الشركات العائلية إحدى الدعائم الرئيسية لاقتصاد الإمارات.. إلى أين وصل برنامج «ثبات» الذي طورته وزارة الاقتصاد بهدف إحداث نقلة نوعية جديدة في بيئة أعمال الشركات العائلية بالدولة؟

تعد دولة الإمارات هي قلب اقتصادات الشركات العائلية الخليجية في المنطقة، ولدينا قوانين واضحة تنظم أعمالها وكيفية انتقال ملكيتها من جيل إلى جيل وتسجيلها، والذي هو بالمناسبة هو قانون اختياري، ولكن هذه القوانين تضمن استدامة هذه الشركات وتحافظ على أعمالها.

دولة الإمارات دائماً سباقة قي المنطقة، فالشركات العائلية الخليجية اليوم لا تعمل في قطاع واحد، بل في العديد من القطاعات الاقتصادية مثل التجزئة والضيافة والفندقة والصرافة والعقارات وغيرها من القطاعات، وكذلك لا تعمل في دولة واحدة، بل يمتد نشاطها إلى العديد من الدول الخليجية الأخرى.

الشركات العائلية اليوم لها الحق في التسجيل بأي سوق تختاره والقانون في الإمارات ينظم لها أعمالها، خاصة وأن الموظفين في هذه الشركات قد يصل إلى 50 ألف موظف في قطاعات رئيسية حيوية، لذلك يجب الحرص على تعاقب الأجيال القيادية لهذه الشركات العائلية، والقانون الذي وضعناه في دولة الإمارات هو الأول من نوعه الذي ينظم كل هذه الأمور.

لذلك أؤكد على أهمية وجود قانون واضح لاستدامة عمل الشركات العائلية. نأخذ مثالاً واضحاً على ذلك مجموعة ماجد الفطيم وهي شركة عالمية عملاقة تعمل في عدد من دول الخليج، لذلك يجب أن نضمن استمرارية هذا النوع من الشركات الناجحة التي يعمل بها أكثر من 50 ألف موظف من خلال قوانين تعد هي المرجع الرئيسي لهذه الشركات.

نمو اقتصاد الإمارات

توقعتم سابقاً 5 % نمواً لاقتصاد الإمارات خلال العام 2024.. هل ترفعون هذه النسبة بعد أداء اقتصاد الدولة في النصف الأول؟ وما هي توقعاتكم لعام 2025 في ضوء الخطوات المتسارعة التي تخطوها الدولة في قطاعات الاقتصاد المختلفة؟

توقعات الناتج المحلي تكون دائماً مربوطة بالتغيرات العالمية وسعر الفائدة والتقلبات الاقتصادية ومعدلات التضخم العالمية وغيرها من الأمور. اليوم وجدنا خفضاً من قبل الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس «0.50 %»، وهذا جزء رئيسي وحافز رئيسي للعمل على رفع أداء اقتصاد الإمارات لمواكبة التغيرات العالمية.

التوقعات العالمية لاقتصاد الإمارات تصل إلى 5 % نمواً خلال العام الجاري، لكننا في الحقيقة هدفنا 7 % نمواً لمضاعفة الأداء الاقتصادي، وهو رقم نحن قادرون عليه لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية وخاصة فيما يتعلق بالاقتصاد غير النفطي، والذي يعتبر هو الأساس في استراتيجياتنا، خاصة وأننا وصلنا إلى نسبة 74 % مساهمة الاقتصاد غير النفطي من الناتج المحلي، وهذا هو الذي يعزز تنافسيتنا عالمياً، والهدف اليوم كم نسبة زيادة الاقتصاد غير النفطي، وكم سيزيد خلال السنوات المقبلة، وهل زاد في القطاعات الاقتصادية الجديدة أم لا. هذا هو هدفنا ونعمل على تحقيقه.

أجندة دبي الاقتصادية

نود أن نأخذ صورة عامة عن الدور المنوط بوزارة الاقتصاد في تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية (D33)؟

أجندة دبي الاقتصادية مهمة للغاية وأهدافها مماثلة لأهداف الاقتصاد الوطني ومكملة له، ومن أهمها مضاعفة اقتصاد دبي خلال 10 سنوات، وهو هدف إماراتي مهم. أجندة دبي الاقتصادية لديها هدف واضح في بناء الاقتصاد الجديد كذلك وبناء مشاريع تعطي الدعم لهذا الهدف ونحن لدينا لجنة تكامل اقتصادي ونعمل مع إمارة دبي في تنفيذ أجندتها الاقتصادية، خاصة وأن نمو اقتصاد دبي هو نمو لاقتصاد الإمارات ككل.

تحول رقمي

هل تنجح أجندة دبي الاقتصادية في إضافة 100 مليار درهم سنوياً من التحول الرقمي لاقتصاد دبي خاصة وأن الرقم كبير؟

في دولة الإمارات ليس هناك مستحيل. فنحن رأينا التشريعات والقوانين المستمرة التي تواكب أية أهداف موضوعة، ونرى الشركات تتوجه بكثرة إلى دولة الإمارات للاستثمار فيها، خاصة في موضوعات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية وغيرها من القطاعات.

بلغنا حاجز المليون شركة قبل الموعد بـ 7 سنوات

قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، تخطينا اليوم حاجز المليون شركة مسجلة ونشطة، وهذا الرقم كبير جداً وهو رقم قياسي جديد، لكن المهم أن هذه الشركات نشطة بالفعل، لأن هناك شركات مسجلة ولكنها غير نشطة.

والسؤال المهم الذي يطرح نفسه: ما هو الرقم قبل ثلاث سنوات وتحديداً في عام 2021؟ نجد أنه كان بحدود 550 ألف شركة، واليوم في خلال ثلاث سنوات فقط تخطينا المليون شركة، وهذا إنجاز كبير جداً للدولة بفضل توجيهات القيادة الرشيدة التي حرصت على إجراء تعديلات كثيرة لاجتذاب المستثمرين، مثل التملك الكامل كما ذكرت سابقاً والإقامات الذهبية.. هذه الحركة المستمرة في التشريعات والقوانين ساعدت على تشجيع الشركات على تأسيس أعمالها في الدولة.

يكفي أن يعلم الجميع أننا في العام 2021 كنا نطمح أن نصل إلى المليون شركة مسجلة نشطة بحلول العام 2031، لكننا نجحنا في بلوغ هذا الرقم خلال العام الجاري أي خلال ثلاث سنوات فقط وقبل الموعد المستهدف بـ7 سنوات، وهذا إنجاز كبير جداً يحسب للقيادة الرشيدة.

وبالتأكيد هناك من يسأل: ما الذي حدث في الدولة حتى تحقق هذا الإنجاز الضخم؟ وهنا أقول إن دولة الإمارات غيرت مفاهيم الاقتصاد تماماً من خلال القوانين المبتكرة، حيث استقطبت الإمارات تدفقات قياسية من الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال العام 2023 بنحو 112.7 مليار درهم (30.7 مليار دولار)، وهو رقم كبير جداً.

أيضاً أحب أن أشير إلى أن دولة الإمارات تأتي اليوم بعد الولايات المتحدة الأمريكية في الاستثمارات الخضراء بمشاريع اقتصادية جديدة تدعم شعار الاقتصاد الجديد الذي ترفعه الدولة.

هذا التوجه الذي صار خلال الفترة الماضية حقق مستويات عالية من النمو والريادة، لذلك نتوقع مضاعفة عدد الشركات المسجلة في الدولة إلى مليوني شركة خلال سنوات قليلة جداً، خاصة وأن هناك توافداً كبيراً من الأثرياء وكبار المستثمرين على دولة الإمارات، والذي من المتوقع أن يصل إلى 6700 مليونير خلال هذا العام، ونتوقع أن تزيد هذه الأرقام خلال الفترة المقبلة، وهذا بفضل توجهات القيادة الرشيدة التي وفرت كل الدعم والمساندة لكل من يرغب بالاستثمار في الدولة، ووفرت كذلك البيئة التشريعية المناسبة التي تساعدها على النجاح. يمكننا القول بكل وضوح إن اقتصاد الإمارات شاب وله مستقبل سريع المرونة والنمو ينقل الدولة إلى العالمية.

اليوم لدينا قانون خاص بالشركات العائلية في دولة الإمارات، كذلك قانون خاص لموضوع الملكية الفكرية وهو بالمناسبة من الموضوعات المهمة للغاية وتوجهنا فيه واضح وهو تسريع عملية تسجيل الملكية الفكرية لأقل من المستويات العالمية، والتي تأخذ نحو 3 سنوات عالمياً، أما نحن فنعمل على موعد أقصاه 12 شهراً في تسجيل براءات الاختراع، وهنا ما نركز عليه بشكل كبير في سياساتنا.

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