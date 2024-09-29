إطلاق فيلم «تتذكري» بحضور صناع العمل

أطلق أخيراً «تتذكري»، في الإمارات، وسط حضور نجوم العمل وصناعه، وعدد من أهل الصحافة والإعلام ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.



والفيلم الذي أطلق في عرضه الأول بفوكس ياس مول - مدينة أبوظبي، من بطولة الفنانين السوريين، نادين خوري وماهر صليبي، ومن إخراج ملاك منصورة، يتناول جانباً مهماً من التحديات التي تجسدها شخصية ليلى في هذه الرحلة، وتعكس حبكته المعارك الداخلية التي نواجهها جميعاً في مراحل مختلفة من الحياة، مؤكدة أنه لا يوجد وقت متأخر لمتابعة الأحلام وإعادة اكتشاف الذات.

وقالت ملاك منصورة: «استلهمت فكرة العمل من النساء في مجتمعي، وأولهن أمي، إذ لحقت حلمها ولو بعد حين، فبدأت الدراسة بعمر متقدم، وحالياً سجلت في الماجستير. أردت أن أروي قصة تمثل الصراع الداخلي الذي يعيشه الكثير من الناس في التوفيق بين توقعات المجتمع وأحلامهم الشخصية والرغبة في اكتشاف الذات من جديد. وفي هذا الفيلم، كانت وسيلة البطلة «ليلى» لإحياء شغفها القديم هي الحب».



وعبر الفنان ماهر صليبي عن سبب انجذابه لهذا العمل قائلاً: «أنا من عشاق الأفلام القصيرة، لأنها تستطيع إيصال الرسالة المطلوبة بشكل مكثف وفي زمن قصير»، مضيفاً: «جذبتني قصة الفيلم كونها تحمل رسائل إنسانية عالية».



وأما عن تجربته الأولى مع المخرجة ملاك منصورة، فقال صليبي: «أنا من مشجعي الشباب في صناعة السينما، وتجربتي الأولى مع ملاك كانت جميلة جداً كونها تحمل روح الشباب المليئة بالتحدي وتعرف جيداً ماذا تريد وما هي الرسائل التي تريد إيصالها، وأتمنى لها النجاح الدائم».

ومن جهتها، قالت المخرجة الإماراتية ريحانة الهاشمي، الشريك بشركة مشكا للاستشارات الفنية التي أنجزت الفيلم، عن أهمية نجاحات المرأة في ميدان الفن والسينما: «أرى أنه يتنامى إبداع الإماراتية في الميدان بشكل ملحوظ، حيث أصبحت تشارك بقوة في مختلف مراحل الإنتاج الفني، سواء في الإنتاج أو الإخراج أو الكتابة، في ظل الدعم المهم من الجهات المعنية، وهذا التقدم يعد جزءاً من رؤية أوسع في الدولة لدعم صناع الأفلام والمبدعين».

وأضافت: «من خلال شركة مشكا نهدف إلى تقديم أعمال تعكس الأصالة والهوية الثقافية العربية، مع التركيز على تطوير المحتوى الفني الذي يحمل رسالة هادفة ويعزز من التجربة السينمائية الإماراتية والعربية».

وقال الكاتب الإماراتي عبد العزيز المناعي، الشريك في «مشكا»: «مهمتنا تمثيل أصواتنا وثقافتنا بشكل أصيل في القصص التي نرويها. نحن من بين القليل من الشركات في المنطقة التي تعمل بمفهوم «غرفة الكتَّاب»، ما يسمح بالتعاون بين العديد من الكتاب لخلق قصص أكثر تنوعاً وتكاملاً. هذه العملية التعاونية هي المفتاح لإنتاج قصص تلامس الجمهور على المستويين المحلي والعالمي.