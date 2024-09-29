الجامعة العربية: الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بالزراعة الملحية لمكافحة التصحر

تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً رائداً في دعم وتطوير تقنيات الزراعة الملحية كوسيلة فعالة لمكافحة التصحر وإصلاح الأراضي المتدهورة، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها تغير المناخ وندرة الموارد المائية في العالم العربي، بحسب الدول العربية.



وقال الدكتور محمود فتح الله، مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية. إن دولة الإمارات، إلى جانب المملكة العربية السعودية، تولي اهتماماً كبيراً بتلك التقنيات لتسهم في معالجة مشاكل ندرة المياه وزيادة الطلب على الغذاء والتصحر.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل الإقليمية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت عنوان "الزراعة الملحية كنهج لإصلاح الأراضي المتضررة في العالم العربي"، والتي تنظمها مبادرة مجموعة العشرين العالمية للحد من تدهور الأراضي والمحافظة على الموائل البرية، والمعروفة أيضا باسم مبادرة مجموعة العشرين لإصلاح الأراضي، ومقرها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر“UNCCD”.

وتعقد الورشة التي تستمر خمسة أيام بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمركز الدولي للزراعة الملحية“إكبا”، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة“أكساد”.

وتهدف الورشة التدريبية إلى تعزيز القدرات الفنية للمشاركين من خلال تقديم نظرة شاملة حول إدارة الزراعة الملحية كأداة فعالة لمكافحة التصحر وإصلاح الأراضي المتدهورة، وسيحظى المشاركون بفرصة التعرف على أحدث الأبحاث والتقنيات المستخدمة في هذا المجال، مع التركيز على التطبيقات العملية.

وأضاف مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية أن الزراعة الملحية تعد أحد الحلول غير التقليدية التي يمكن أن تحدث ثورة في مجال الزراعة التقليدية، وتحقق مزايا كثيرة، ليس أقلها الحفاظ على موارد المياه العذبة ومخزون المياه الجوفية واستغلال المناطق الساحلية غير الحضرية.

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