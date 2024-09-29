دراسة حول قزم أبيض تستشرف مستقبل الحياة على الأرض

نشرت دورية“نيتشر أسترونومي” الأمريكية العلمية دراسة تستعين ببيانات من تلسكوبات موجودة في ولاية هاواي حول أول كوكب صخري يجري رصده وهو يدور حول نجم يشرف على نهايته، ووصل لمرحلة“القزم الأبيض”، يقدم لمحة عما قد يكون عليه كوكب الأرض بعد مليارات السنين.

وذكرت الدراسة أن الكوكب، الذي تعادل كتلته 1.9 مرة كتلة كوكب الأرض، يدور حول قزم أبيض يبعد نحو 4200 سنة ضوئية عن نظامنا الشمسي ويقع قرب مركز مجرتنا درب التبانة وبدأ حياته نجماً طبيعياً أكبر من شمسنا مرة أو مرتين وتساوي كتلته الحالية نصف كتلة الشمس.

يذكر أن النجوم التي تقل كتلتها عن ثمانية أمثال كتلة الشمس تتحول في نهاية حياتها إلى أقزام بيضاء، وهو أكثر أنواع البقايا النجمية شيوعا.

وأشارت الدراسة أن الكوكب دار حول النجم قبل فنائه، على بعد يُحتمل أنه وضعه في "نطاق قابل للحياة"، أي في مكان غير شديد الحرارة وغير شديد البرودة ويمكن أن يوجد فيه الماء السائل على السطح، مما قد يدعم استدامة الحياة.

وكان الكوكب يدور في الأصل على بعد يساوي تقريباً بعد الأرض عن الشمس وعقب موت النجم، زادت المسافة 2.1 مرة على المسافة السابقة.

ويقول كيمينج تشانج عالم الفلك في جامعة كاليفورنيا - سان دييجو وهو المعد الرئيسي للدراسة.. إنه عالَم متجمد حالياً لأن القزم الأبيض، وهو أصغر من الكوكب في الواقع، خافت بشدة مقارنة بحالته عندما كان نجماً طبيعيا".

ومن المنتظر أن تتحول الشمس، وعمرها 4.5 مليارات سنة، إلى قزم أبيض.

وقالت جاسيكا لو عالمة الفلك في جامعة كاليفورنيا - بيركلي المشاركة في إعداد الدراسة أنه في نهاية حياة شمسنا، ستنمو إلى حجم ضخم يسميه علماء الفلك العملاق الأحمر، ثم ستتخلص بالتدريج من طبقاتها الخارجية ومع فقد شمسنا كتلتها، سيزداد حجم مدارات الكواكب وفي نهاية المطاف، ستفقد الشمس كل طبقاتها الخارجية وستخلّف لُباً مكثفاً ساخناً ويُسمى هذا "قزماً أبيض".

ويختلف علماء الفلك حول ما إذا كان كوكبنا سيتعرض للابتلاع والدمار حينما تتضخم الشمس خلال بلوغها مرحلة العملاق الأحمر، وتشير التقديرات إلى حدوث ذلك بعد سبعة مليارات عام من الآن وستتحول الشمس إلى“قزم أبيض” بعد مليار عام من حدوث ذلك.

وأوضح تشانج أن النظريات تختلف على ما إذا كان كوكب الأرض سينجو ومن شبه المؤكد أن كوكب الزهرة سيتعرض للابتلاع، بينما من شبه المؤكد أن كوكب المريخ سينجو.

وأضاف "يظهر نموذجنا أن من المرجح بشدة أن مدار هذا الكوكب كان مشابها لمدار كوكب الأرض قبل أن يتحول النجم المضيف للكوكب إلى عملاق أحمر ويشير هذا إلى أن فرص كوكب الأرض في النجاة ربما تكون أكبر من المعتقد حاليا وحتى الآن، لم تُرصد كواكب تدور حول أقزام بيضاء إلا كواكب غازية عملاقة أكبر من كوكب المشتري - أكبر كواكب نظامنا الشمسي -.

وتحمل الكوكب المرصود أوقاتا عصيبة في غمار موت النجم المستضيف له.

وقال تشانج "ربما تحول إلى كوكب منصهر حينما أصبح النجم عملاقا أحمر، ثم انخفضت حرارته بالتدريج في نهاية المطاف ليصل إلى حالته المتجمدة الحالية".

وأضاف تشانج أن مع تقدم عمر الشمس وارتفاع درجة حرارتها، سيبتعد النطاق الصالح للحياة في النظام الشمسي عن وضعه الحالي وستظل الأرض صالحة للحياة لأقل من نحو مليار عام من الآن، ومن المرجح أن تكون محيطات الأرض قد تبخرت عند بلوغ تلك المرحلة حسب قوله.

ووفق تشانج "لا بد أن نهاجر من كوكب الأرض قبل إطار المليار عام الزمني".. وقال إنه بحلول الوقت الذي ستصير فيه الشمس عملاقا أحمر، ربما نجد ملاذا في أقمار ضخمة محددة في النطاق الخارجي لنظامنا الشمسي مثل القمر جانيميد التابع لكوكب المشترى والقمرين تيتان وإنسيلادوس التابعين لكوكب زحل.

يشار إلى أن السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في عام وتقدر بنحو 9.5 تريليونات كيلومتر.