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((العربية للطيران)).. عروض تاريخية للسفر!

9/29/2024 7:12:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تخصيص نصف مليون مقعد للبيع ابتداء من 15 دينارا صالحة للحجز من 1 مارس حتى 25 أكتوبر 2025

تشغيل رحلات مباشرة من البحرين إلى الإمارات ومنها إلى وجهات عديدة


كشفت‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬عن‭ ‬عروض‭ ‬خاصة‭ ‬وحصرية‭ ‬للمسافرين‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬بانكوك،‭ ‬بيشكيك،‭ ‬كولومبو،‭ ‬تبليسي،‭ ‬بولندا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الوجهات،‭ ‬وذلك‭ ‬بتخصيص‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬مقعد‭ ‬للبيع‭ ‬عبر‭ ‬جميع‭ ‬وجهات‭ ‬الشركة‭ ‬العالمية‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬فقط‭.‬

وأضافت‭ ‬الشركة‭ ‬لـ‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬الحجز‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬حتى‭ ‬20‭ ‬أكتوبر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬تاريخ‭ ‬السفر‭ ‬بين‭ ‬1‭ ‬مارس‭ ‬2025‭ ‬حتى‭ ‬25‭ ‬أكتوبر‭ ‬2025‭.‬

وقد‭ ‬أعلنت‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬إطلاق‭ ‬رحلات‭ ‬جديدة‭ ‬مباشرة‭ ‬بين‭ ‬الشارقة‭ ‬وجزر‭ ‬المالديف،‭ ‬وسوف‭ ‬تنطلق‭ ‬الرحلات‭ ‬الجديدة‭ ‬المباشرة‭ ‬بين‭ ‬مطار‭ ‬الشارقة‭ ‬الدولي‭ ‬ومطار‭ ‬فيلانا‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬ماليه‭ ‬يومياً‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬

وتؤكد‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬التزام‭ ‬الناقلة‭ ‬بتعزيز‭ ‬خيارات‭ ‬السفر‭ ‬الجوي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬وتزويد‭ ‬المسافرين‭ ‬بخيار‭ ‬مثالي‭ ‬للسفر‭ ‬إلى‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬الوجهات‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جنوب‭ ‬آسيا‭.‬


ومؤخراً‭ ‬أعلنت‭ ‬الناقلة‭ ‬أيضاً‭ ‬إطلاق‭ ‬رحلات‭ ‬جديدة‭ ‬بين‭ ‬الشارقة‭ ‬والعاصمة‭ ‬النمساوية‭ ‬فيينا‭. ‬وستنطلق‭ ‬الرحلات‭ ‬المباشرة‭ ‬بين‭ ‬مطار‭ ‬الشارقة‭ ‬الدولي‭ ‬ومطار‭ ‬فيينا‭ ‬الدولي‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬بمعدل‭ ‬4‭ ‬رحلات‭ ‬أسبوعيا،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تؤكد‭ ‬التزام‭ ‬الناقلة‭ ‬بتعزيز‭ ‬خيارات‭ ‬السفر‭ ‬الجوي‭ ‬المعقول‭ ‬الكلفة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

وقد‭ ‬كشفت‭ ‬أيضاً‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬رحلات‭ ‬جديدة‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬الشارقة‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬البولندية‭ ‬وارسو‭. ‬وتبدأ‭ ‬الرحلات‭ ‬الجديدة‭ ‬بين‭ ‬مطار‭ ‬الشارقة‭ ‬الدولي‭ ‬ومطار‭ ‬وارسو‭ ‬شوبان،‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬بمعدل‭ ‬5‭ ‬رحلات‭ ‬أسبوعية،‭ ‬حيث‭ ‬تتيح‭ ‬الرحلات‭ ‬الجديدة‭ ‬خيارات‭ ‬سفر‭ ‬سلسة‭ ‬ومباشرة‭ ‬بين‭ ‬الشارقة‭ ‬ومدينة‭ ‬وارسو،‭ ‬الغنية‭ ‬بتاريخها‭ ‬وثقافتها‭. ‬وتؤكد‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬التزامنا‭ ‬الدائم‭ ‬بتزويد‭ ‬عملائنا‭ ‬بأفضل‭ ‬خيارات‭ ‬السفر‭ ‬الجوي،‭ ‬لاستكشاف‭ ‬وجهات‭ ‬جديدة‭ ‬بغرض‭ ‬السياحة‭ ‬أو‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭.‬

وتسلمت‭ ‬الناقلة‭ ‬10‭ ‬طائرات‭ ‬جديدة‭ ‬لتنهي‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بأسطول‭ ‬مكوّن‭ ‬من‭ ‬73‭ ‬طائرة‭ ‬إيرباص‭ ‬ A320 ‭ ‬و A321 ‭ ‬تعمل‭ ‬عبر‭ ‬206‭ ‬وجهات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا‭ ‬وآسيا‭ ‬وأوروبا‭. ‬وتعمل‭ ‬الشركة‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬مضاعفة‭ ‬حجم‭ ‬أسطولها‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الطلبية‭ ‬الحالية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ايرباص‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬120‭ ‬طائرة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬إيرباص‭ ‬ A320 ،‭ ‬وسيبدأ‭ ‬تسلم‭ ‬الطائرات‭ ‬الجديدة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يدعم‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬لتوسيع‭ ‬شبكة‭ ‬وجهاتها‭ ‬العالمية‭. ‬كما‭ ‬حافظت‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬العقدين‭ ‬الماضيين‭ ‬على‭ ‬مكانتها‭ ‬كأفضل‭ ‬مشغل‭ ‬لأسطول‭ ‬طائرات‭ ‬إيرباص A320 ‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

ومنذ‭ ‬إطلاقها‭ ‬نموذج‭ ‬الطيران‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المنخفض‭ ‬الكلفة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬استطاعت‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانتها‭ ‬إقليميا‭ ‬وعالميا‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬خيارات‭ ‬سفر‭ ‬مدعومة‭ ‬بالقيمة‭ ‬المضافة‭ ‬للعملاء‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬وبكلفة‭ ‬معقولة‭. ‬وأطلقت‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬عملياتها‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬أكتوبر‭ ‬2003‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طائرتين‭ ‬فقط‭ ‬الى‭ ‬خمس‭ ‬وجهات‭.‬

واليوم،‭ ‬تطورت‭ ‬أعمال‭ ‬الشركة‭ ‬لتصبح‭ ‬مجموعة‭ ‬قابضة‭ ‬تقدر‭ ‬بمليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬وتقدم‭ ‬خدمات‭ ‬السفر‭ ‬والسياحة‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬وتمتلك‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬محفظة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬الطيران‭ ‬والضيافة‭ ‬والسياحة‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬وعمليات‭ ‬الطيران‭ ‬والمناولة‭ ‬الأرضية‭ ‬والتموين‭ ‬والصيانة‭ ‬والتشغيل‭.‬

واستطاعت‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬زيادة‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬السفر‭ ‬المنخفض‭ ‬الكلفة‭ ‬إعادة‭ ‬صياغة‭ ‬مفهوم‭ ‬السفر‭ ‬الجوي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬عبر‭ ‬توسيع‭ ‬شبكة‭ ‬وجهاتها،‭ ‬وتوفير‭ ‬عروض‭ ‬تنافسية‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬وتسخير‭ ‬كامل‭ ‬قدراتها‭ ‬التقنية‭ ‬والتشغيلية‭ ‬التي‭ ‬طورتها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العقدين‭ ‬الماضيين‭.‬

وبينما‭ ‬تسهم‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الطيران‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المنخفض‭ ‬الكلفة،‭ ‬تواصل‭ ‬الشركة‭ ‬أيضاً‭ ‬إحداث‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬المجتمعات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬بلدان‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬شبكة‭ ‬وجهاتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المستدامة‭ ‬‮«‬سحاب‭ ‬الخير‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الشارقة‭ ‬الخيرية‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العيادات‭ ‬الطبية‭ ‬والمدارس‭. ‬وقدم‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬سحاب‭ ‬الخير‮»‬‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1000‭ ‬مبادرة‭ ‬ومشروع‭ ‬تطوعي‭ ‬حول‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬منها‭ ‬بنغلاديش،‭ ‬والهند،‭ ‬والنيبال،‭ ‬وتركيا،‭ ‬ومصر،‭ ‬والسودان،‭ ‬وسريلانكا،‭ ‬واليمن‭ ‬وغيرها‭ ‬حيث‭ ‬أسهم‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭. ‬وتفخر‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬بالتزامها‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬المستدامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاريعها‭ ‬وجهودها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

ولقد‭ ‬لاقى‭ ‬نموذج‭ ‬الطيران‭ ‬الاقتصادي‭ ‬نجاحاً‭ ‬باهراً‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬قدمته‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬للمنطقة‭ ‬وأصبح‭ ‬منتشراً‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الجديدة‭ ‬إلى‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي،‭ ‬وحصلت‭ ‬الشركة‭ ‬مؤخراً‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬أعلى‭ ‬هامش‭ ‬ربح‭ ‬تشغيلي‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬‮«‬إيرلاين‭ ‬ويكلي‮»‬‭ ‬واحتلت‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬أيضاً‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬‮«‬إيرفاينانس‮»‬‭ ‬لأفضل‭ ‬100‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬أداء‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

ونجحت‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬في‭ ‬إرساء‭ ‬نموذج‭ ‬عمل‭ ‬فريد‭ ‬ساعد‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬المسافرين‭ ‬وتأثير‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬السياحة‭ ‬والحركة‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مقرات‭ ‬عملياتنا،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لشريحة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬للسفر‭ ‬المتكرر‭. ‬وعبر‭ ‬قيامها‭ ‬بدراسة‭ ‬الأسواق‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بها‭ ‬واستطلاع‭ ‬آراء‭ ‬عملائها‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل،‭ ‬تقدم‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬ذات‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬للملايين‭ ‬من‭ ‬المسافرين‭ ‬الذين‭ ‬يختارون‭ ‬السفر‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائراتها‭. ‬تهدف‭ ‬استراتيجية‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬التجارية‭ ‬إلى‭ ‬التوسع‭ ‬الدائم‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لعدد‭ ‬متزايد‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدماتها‭ ‬المميزة‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬العربية‭ ‬للطيران‭ ‬أعلنت‭ ‬تسجيل‭ ‬نتائج‭ ‬مالية‭ ‬وتشغيلية‭ ‬قوية‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬والنصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬إذ‭ ‬واصلت‭ ‬الشركة‭ ‬توسيع‭ ‬شبكة‭ ‬وجهاتها‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬السوق‭.‬

‭ ‬وسجلت‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬أرباحاً‭ ‬صافية‭ ‬بلغت‭ ‬427‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬المنتهي‭ ‬بتاريخ‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2024‭ ‬بانخفاض‭ ‬نسبته‭ ‬7‭% ‬مقارنة‭ ‬بـ459‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬سجلتها‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭. ‬وبلغت‭ ‬إيرادات‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬1 , 65‭ ‬مليار‭ ‬درهم،‭ ‬بارتفاع‭ ‬نسبته‭ ‬19%‭ ‬مقارنة‭ ‬بإيرادات‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬ونقلت‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬أسطولها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4 , 5‭ ‬ملايين‭ ‬مسافر‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬أبريل‭ ‬ويونيو‭ ‬2024‭ ‬عبر‭ ‬جميع‭ ‬مراكز‭ ‬عملياتها‭ ‬التشغيلية،‭ ‬وذلك‭ ‬بارتفاع‭ ‬نسبته‭ ‬19‭% ‬مقارنةً‭ ‬بـ3 , 8‭ ‬ملايين‭ ‬مسافر‭ ‬تم‭ ‬نقلهم‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬بينما‭ ‬ارتفع‭ ‬معدل‭ ‬إشغال‭ ‬المقاعد‭ (‬نسبة‭ ‬عدد‭ ‬المسافرين‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬المقاعد‭ ‬المتاحة‭) ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭% ‬الى‭ ‬79‭%.‬

وسجلت‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ (‬الفترة‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬يونيو‭)‬،‭ ‬أرباحاً‭ ‬صافية‭ ‬بلغت‭ ‬693‭ ‬مليون‭ ‬درهم،‭ ‬بانخفاض‭ ‬نسبته‭ ‬13‭% ‬مقارنة‭ ‬بـ801‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬تم‭ ‬تسجيلها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭. ‬وبلغت‭ ‬إيرادات‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الاول‭ ‬3‭.‬19‭ ‬مليارات‭ ‬درهم،‭ ‬بارتفاع‭ ‬نسبته‭ ‬13‭% ‬مقارنة‭ ‬بـ2 , 82‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬تم‭ ‬تسجيلها‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭. ‬وقدمت‭ ‬الشركة‭ ‬خدماتها‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬8 , 9‭ ‬ملايين‭ ‬مسافر‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬يونيو‭ ‬2024‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬مراكز‭ ‬عملياتها‭ ‬التشغيلية،‭ ‬بارتفاع‭ ‬نسبته‭ ‬16‭% ‬مقارنة‭ ‬بالفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬وحافظ‭ ‬معدل‭ ‬إشغال‭ ‬المقاعد‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬مرتفعة‭ ‬بلغت‭ ‬81‭%.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬التزامها‭ ‬المستمر‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والبيئية،‭ ‬طبقت‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬نهج‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الدائري‭ ‬لجميع‭ ‬المواد‭ ‬المستخدمة‭ ‬لخدمة‭ ‬عملائها‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرة،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬أنها‭ ‬قابلة‭ ‬للتحلل،‭ ‬حيث‭ ‬أصبحت‭ ‬جميع‭ ‬الأدوات‭ ‬وعبوات‭ ‬الأطعمة‭ ‬والمشروبات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬القابلة‭ ‬لإعادة‭ ‬التدوير‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭%. ‬وتؤكد‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬بتطبيق‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬الشاملة‭ ‬لدمج‭ ‬الممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬الحوكمة‭ ‬ضمن‭ ‬سلاسل‭ ‬التوريد‭ ‬وإدارة‭ ‬عملياتها‭ ‬التشغيلية‭.‬

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