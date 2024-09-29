الـسـفـارة الـصـيـنـيـة في البحرين تقـيـم حـفـل استقـبـال بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أقامت سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين، مساء أمس في فندق الدبلومات، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الجمهورية، حضره الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام، وعبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وباسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، والدكتور عيسى ناصر النعيمي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة.
وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور عيسى ناصر النعيمي عن خالص التهاني والتبريكات لحكومة وشعب الصين الصديقة، معربًا عن بالغ الاعتزاز والتقدير لما وصلت إليه العلاقات البحرينية الصينية من تقدم ونماء مطرّد، لافتًا إلى إعلان إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين خلال زيارة دولة قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، للعاصمة الصينية بكين، تلبيةً لدعوة من فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، في شهر مايو الماضي، متمنيا للعلاقات البحرينية الصينية مواصلة بلوغ مراتب متقدمة في كافة المجالات والمناحي.
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