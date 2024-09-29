الـسـفـارة الـصـيـنـيـة في البحرين تقـيـم حـفـل استقـبـال بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬عيسى‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬لحكومة‭ ‬وشعب‭ ‬الصين‭ ‬الصديقة،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الاعتزاز‭ ‬والتقدير‭ ‬لما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الصينية‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬ونماء‭ ‬مطرّد،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬إعلان‭ ‬إقامة‭ ‬علاقات‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الشاملة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬دولة‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬للعاصمة‭ ‬الصينية‭ ‬بكين،‭ ‬تلبيةً‭ ‬لدعوة‭ ‬من‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬شي‭ ‬جين‭ ‬بينغ‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية،‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬متمنيا‭ ‬للعلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الصينية‭ ‬مواصلة‭ ‬بلوغ‭ ‬مراتب‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬والمناحي‭. ‬

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.