Monday, 30 September 2024 03:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الـسـفـارة الـصـيـنـيـة في البحرين تقـيـم حـفـل استقـبـال بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية

9/29/2024 7:12:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت‭ ‬سفارة‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الدبلومات،‭ ‬حفل‭ ‬استقبال‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الخامسة‭ ‬والسبعين‭ ‬لتأسيس‭ ‬الجمهورية،‭ ‬حضره‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬وعبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬وباسم‭ ‬بن‭ ‬يعقوب‭ ‬الحمر‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري،‭ ‬والدكتور‭ ‬عيسى‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬القنصلية‭ ‬والإدارية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المعتمدة‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬عيسى‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬لحكومة‭ ‬وشعب‭ ‬الصين‭ ‬الصديقة،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الاعتزاز‭ ‬والتقدير‭ ‬لما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الصينية‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬ونماء‭ ‬مطرّد،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬إعلان‭ ‬إقامة‭ ‬علاقات‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الشاملة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬دولة‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬للعاصمة‭ ‬الصينية‭ ‬بكين،‭ ‬تلبيةً‭ ‬لدعوة‭ ‬من‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬شي‭ ‬جين‭ ‬بينغ‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية،‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬متمنيا‭ ‬للعلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الصينية‭ ‬مواصلة‭ ‬بلوغ‭ ‬مراتب‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬والمناحي‭. ‬




كلمات دالة

MENAFN29092024000055011008ID1108727495

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث