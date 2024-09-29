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وزيرة السياحة: حظر جميع المرافق السياحية من تقديم خدماتها بشكل كامل بعد الساعة الـ3 فجرا

9/29/2024 7:12:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصدرت‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬فاطمة‭ ‬الصيرفي‭ ‬عبر‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬قرارًا‭ ‬بإضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬برقم‭ (‬3‭) ‬مكررًا‭ ‬إلى‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬3‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بشأن‭ ‬تصنيف‭ ‬الفنادق‭ ‬والشقق‭ ‬الفندقية،‭ ‬الذي‭ ‬يحدد‭ ‬ضوابط‭ ‬جديدة‭ ‬لأوقات‭ ‬عمل‭ ‬بعض‭ ‬المرافق‭ ‬السياحية‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬المأكولات‭ ‬والمشروبات‭ ‬في‭ ‬الفنادق‭.‬

ونص‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬الإغلاق‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الثالثة‭ ‬صباحًا‭ ‬لجميع‭ ‬المرافق‭ ‬السياحية‭ ‬المخصصة‭ ‬لخدمات‭ ‬المأكولات‭ ‬والمشروبات‭ ‬بالفنادق،‭ ‬وحظر‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬السياحية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬العروض‭ ‬الفنية‭ ‬والموسيقية‭ ‬ومشغلو‭ ‬الموسيقى‭ ‬في‭ ‬المرافق‭ ‬المذكورة‭ ‬بين‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬والنصف‭ ‬صباحًا‭ ‬والساعة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬مساءً‭ ‬للفئات‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬إلى‭ ‬6،‭ ‬وبين‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬والنصف‭ ‬صباحًا‭ ‬والساعة‭ ‬السادسة‭ ‬مساءً‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الفئة‭ ‬7،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الغاء‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬1‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬أوقات‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المرافق‭ ‬السياحية‭ ‬المخصصة‭ ‬لخدمات‭ ‬المأكولات‭ ‬والمشروبات‭ ‬في‭ ‬الفنادق،‭ ‬والمطاعم‭ ‬المستقلة‭ ‬عن‭ ‬الفنادق،‭ ‬كما‭ ‬يُلغى‭ ‬كل‭ ‬نص‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭.‬

كما‭ ‬نص‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬11‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬مزاولة‭ ‬نشاط‭ ‬المطاعم‭ ‬المخصصة‭ ‬للخدمات‭ ‬السياحية‭ ‬المستقلة‭ ‬عن‭ ‬الفنادق،‭ ‬الذي‭ ‬يقضي‭ ‬بعدم‭ ‬جواز‭ ‬مزاولة‭ ‬نشاط‭ ‬المطاعم‭ ‬المخصصة‭ ‬للخدمات‭ ‬السياحية‭ ‬المستقلة‭ ‬عن‭ ‬الفنادق‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬بذلك‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬ويشترط‭ ‬للترخيص‭ ‬بمزاولة‭ ‬نشاط‭ ‬المطاعم‭ ‬المستقلة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬على‭ ‬المباني‭ ‬والمواقع‭ ‬التي‭ ‬سيزاول‭ ‬فيها‭ ‬النشاط،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬موافقات‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بمزاولة‭ ‬نشاط‭ ‬المطاعم‭ ‬المخصصة‭ ‬للخدمات‭ ‬السياحية،‭ ‬حيث‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬4‭) ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬تصنيف‭ ‬المطاعم‭ ‬السياحية‭ ‬المستقلة‭ ‬عن‭ ‬الفنادق‭ ‬وترخيصها‭ ‬وفق‭ ‬الفئات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ (‬ثانيًا‭) ‬من‭ ‬الدليل‭ ‬المرافق‭ ‬لهذا‭ ‬القرار‭.‬

كما‭ ‬ألزم‭ ‬القرار‭ ‬المطاعم‭ ‬المخصصة‭ ‬للخدمات‭ ‬السياحية‭ ‬المستقلة‭ ‬عن‭ ‬الفنادق‭ ‬بعدم‭ ‬تغيير‭ ‬مباني‭ ‬ومواقع‭ ‬مزاولة‭ ‬النشاط‭ ‬أو‭ ‬تغيير‭ ‬إدارتها‭ ‬أو‭ ‬السماح‭ ‬للغير‭ ‬باستغلالها‭ ‬بأي‭ ‬وسيلة‭ ‬إلا‭ ‬بموافقة‭ ‬الهيئة‭ ‬المسبقة،‭ ‬والالتزام‭ ‬بشروط‭ ‬الترخيص‭ ‬وعدم‭ ‬استغلال‭ ‬المطاعم‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬نشاط‭ ‬آخر‭ ‬بخلاف‭ ‬النشاط‭ ‬المرخص‭ ‬به‭ ‬إلا‭ ‬بموافقة‭ ‬الهيئة‭ ‬المسبقة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الالتزام‭ ‬باشتراطات‭ ‬الترخيص‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ (‬أولاً‭) ‬من‭ ‬الدليل‭ ‬المرافق‭ ‬لهذا‭ ‬القرار‭.‬

كما‭ ‬أوجب‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬المطاعم‭ ‬المخصصة‭ ‬للخدمات‭ ‬السياحية‭ ‬المستقلة‭ ‬عن‭ ‬الفنادق‭ ‬أن‭ ‬تُغلق‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الثالثة‭ ‬صباحًا،‭ ‬ويُحظر‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬السياحية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬العروض‭ ‬الفنية‭ ‬والموسيقية‭ ‬ومشغلو‭ ‬الموسيقى،‭ ‬في‭ ‬المطاعم‭ ‬بين‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬والنصف‭ ‬صباحًا‭ ‬والساعة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬مساءً‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الفئتين‭ (‬أ‭) ‬و‭(‬ب‭)‬،‭ ‬وبين‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬والنصف‭ ‬صباحًا‭ ‬والساعة‭ ‬السادسة‭ ‬مساءً‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الفئة‭ (‬ج‭)‬،‭ ‬وبين‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬والنصف‭ ‬صباحًا‭ ‬والساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬صباحًا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الفئة‭ (‬د‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬مبين‭ ‬جميعها‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ (‬ثانيًا‭) ‬من‭ ‬الدليل‭ ‬المرافق‭ ‬لهذا‭ ‬القرار‭.‬

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