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الجيش الأمريكي يعلن قتل 37 ((إرهابيا)) في ضربتين بسوريا

9/29/2024 7:12:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

واشنطن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬القيادة‭ ‬الوسطى‭ ‬الأمريكية‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬نفذت‭ ‬ضربتين‭ ‬منفصلتين‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬37‭ ‬‮«‬عنصرا‭ ‬إرهابيا‮»‬‭ ‬بينهم‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وتنظيم‭ ‬حراس‭ ‬الدين‭ ‬المرتبط‭ ‬بتنظيم‭ ‬القاعدة‭. ‬وأفادت‭ ‬القيادة‭ ‬الوسطى‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بأن‭ ‬الضربة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬نفذت‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬تسعة‭ ‬‮«‬عناصر‭ ‬إرهابيين‮»‬‭ ‬بينهم‭ ‬زعيم‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬حراس‭ ‬الدين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا،‭ ‬بينما‭ ‬أدت‭ ‬ضربة‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬سبتمبر‭ ‬على‭ ‬معسكر‭ ‬تدريب‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬28‭ ‬عنصرا‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬بينهم‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬القادة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬

وقال‭ ‬قائد‭ ‬القيادة‭ ‬الوسطى‭ ‬الأمريكية‭ ‬الجنرال‭ ‬إيريك‭ ‬كوريلا‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬هاتين‭ ‬الضربتين‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬ومقاتلي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وحراس‭ ‬الدين‭ ‬التابع‭ ‬للقاعدة‭ ‬تظهران‭ ‬التزام‭ ‬القيادة‭ ‬الوسطى‭ ‬بإلحاق‭ ‬هزيمة‭ ‬بالمنظمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬بشكل‭ ‬مستدام‮»‬‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وكانت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قتلت‭ ‬مسؤولا‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬حراس‭ ‬الدين‭ ‬هو‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬المكي‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭. ‬وسيطر‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬مترامية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬وفرض‭ ‬حكم‭ ‬‮«‬الخلافة‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬هزيمته‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬بيد‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بمساعدة‭ ‬قوات‭ ‬كردية‭ ‬سورية‭. ‬

ومنذ‭ ‬هزيمة‭ ‬التنظيم‭ ‬الإرهابي،‭ ‬انسحب‭ ‬مقاتلوه‭ ‬إلى‭ ‬الصحراء‭ ‬السورية‭ ‬بينما‭ ‬يواصلون‭ ‬تنفيذ‭ ‬هجمات‭ ‬تستهدف‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬التي‭ ‬يهيمن‭ ‬عليها‭ ‬الأكراد‭. ‬ولدى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حوالي‭ ‬2500‭ ‬جندي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وحوالي‭ ‬900‭ ‬جندي‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تشكيله‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬لمحاربة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭. ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬أغسطس،‭ ‬قتلت‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬وقوات‭ ‬الأمن‭ ‬العراقية‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬وأعلنت‭ ‬واشنطن‭ ‬وبغداد‭ ‬الجمعة‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬سينهي‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬خلال‭ ‬عام،‭ ‬ولكنه‭ ‬سيواصل‭ ‬مهمّته‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬

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