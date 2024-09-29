نائبة بريطانية تنشق عن حزب العمال احتجاجا على ((نفاق)) رئيس الوزراء كير ستارمر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬شهد‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬البريطاني‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬أول‭ ‬استقالة‭ ‬منذ‭ ‬تولي‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء،‭ ‬حيث‭ ‬تخلت‭ ‬النائبة‭ ‬روزي‭ ‬دافيلد‭ ‬عن‭ ‬الحزب‭ ‬وقدمت‭ ‬نفسها‭ ‬كمستقلة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬العموم،‭ ‬متهمة‭ ‬ستارمر‭ ‬بـ‭"‬النفاق‭" ‬لقبوله‭ ‬هدايا‭ ‬مجانية‭. ‬وفي‭ ‬رسالة‭ ‬استقالة‭ ‬لاذعة،‭ ‬نددت‭ ‬دافيلد‭ ‬بستارمر‭ ‬لاتباعه‭ ‬سياسات‭ "‬قاسية‭ ‬وغير‭ ‬ضرورية‭". ‬

‭ ‬وقالت‭: "‬الفساد‭ ‬والمحاباة‭ ‬والجشع‭ ‬الواضح‭ ‬خارج‭ ‬نطاق‭ ‬السيطرة‭"‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تكشف‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬قبل‭ ‬هدايا‭ ‬وضيافة‭ ‬بقيمة‭ ‬تتجاوز‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬جنيه،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يخفض‭ ‬فيه‭ ‬إعانات‭ ‬التدفئة‭ ‬الشتوية‭ ‬السنوية‭ ‬لنحو‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬متقاعد‭. ‬أضافت‭ ‬مخاطبة‭ ‬ستارمر‭: "‬أشعر‭ ‬بالخجل‭ ‬الشديد‭ ‬مما‭ ‬فعلته‭ ‬أنت‭ ‬ودائرتك‭ ‬الداخلية‭ ‬لتشويه‭ ‬وإذلال‭ ‬حزبنا‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬ذات‭ ‬يوم‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬لنا‭". ‬

‭ ‬وكتبت‭ ‬في‭ ‬رسالتها‭ ‬أن‭ "‬نفاق‭" ‬زعيم‭ ‬يستمتع‭ ‬بملابس‭ ‬مجانية‭ ‬باهظة‭ ‬الثمن‭ ‬ورحلات‭ ‬بينما‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬الآخرين‭ ‬شدّ‭ ‬أحزمتهم‭ ‬كان‭ "‬صاعقا‭". ‬كما‭ ‬هاجمت‭ ‬قرار‭ ‬ستارمر‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬السقف‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬وضعه‭ ‬على‭ ‬إعانات‭ ‬الأطفال‭ ‬للأسر‭. ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬شخصا‭ "‬يختار‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬الحد‭ ‬الذي‭ ‬وضعه‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬لمنح‭ ‬إعانات‭ ‬لأول‭ ‬طفلين‭ ‬فقط‭ (...) ‬بينما‭ ‬يقبل‭ ‬بشكل‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تفسيره‭ ‬هدايا‭ ‬شخصية‭ ‬باهظة‭ ‬الثمن‭ (...) ‬لا‭ ‬يستحق‭ ‬تماما‭ ‬حمل‭ ‬لقب‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭". ‬

ولفتت‭ ‬دافيلد‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬ستقدم‭ ‬نفسها‭ ‬كنائبة‭ ‬مستقلة‭ "‬تسترشد‭ ‬بقيم‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الأساسية‭". ‬

والخلاف‭ ‬حول‭ ‬الهدايا‭ ‬المجانية‭ ‬لستارمر‭ ‬من‭ ‬مانحين‭ ‬أثرياء‭ ‬ألقى‭ ‬بظلاله‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬مؤتمر‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬منذ‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭. ‬وحقق‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬فوزا‭ ‬ساحقا‭ ‬على‭ ‬المحافظين‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬بعد‭ ‬قضائه‭ ‬14‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬المعارضة‭. ‬ولكن‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الاحتفال‭ ‬بفوزهم‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬وجد‭ ‬وزراء‭ ‬حكومة‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬أنفسهم‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬دفاعي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬غضب‭ ‬النقابات‭ ‬التي‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تدعمهم‭. ‬

وتُظهر‭ ‬السجلات‭ ‬أن‭ ‬ستارمر‭ ‬قبل‭ ‬هدايا‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬منذ‭ ‬ديسمبر‭ ‬2019،‭ ‬ورغم‭ ‬أنها‭ ‬قانونية‭ ‬فإنها‭ ‬تفوق‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬عليه‭ ‬أي‭ ‬نائب‭ ‬آخر‭. ‬