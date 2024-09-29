واشنطن تؤكّد أن لها وجودا عسكريا ((قويا)) في الشرق الأوسط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

واشنطن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬لها‭ ‬وجودا‭ ‬عسكريا‭ ‬‮«‬قويا‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بعد‭ ‬إرسال‭ ‬تعزيزات،‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬تصعيد‭ ‬مرتبط‭ ‬بالضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬جون‭ ‬كيربي‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬إيه‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬الأحد‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬نشرنا‭ ‬قوات‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭ ‬و«هناك‭ ‬خيارات‭ ‬أخرى‭ ‬متاحة‭ ‬أيضا‭ ‬لتعزيز‭ ‬هذه‭ ‬المنظومة‭ ‬وتحسينها‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬تقديم‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭. ‬

وتدارك‭: ‬‮«‬لكن‭ ‬لدينا‭ ‬قدرة‭ ‬عسكرية‭ ‬قوية‭ ‬جدا‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬أنفسنا‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬إسرائيل‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬المدعوم‭ ‬والمسلّح‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬السبت‭ ‬مقتل‭ ‬أمينه‭ ‬العام‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭. ‬وصرّح‭ ‬كيربي‭: ‬‮«‬من‭ ‬السابق‭ ‬لأوانه‭ ‬معرفة‭ ‬ما‭ ‬سيكون‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬إيران‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نجهز‭ ‬أنفسنا‭ ‬لردّ‭. ‬علينا‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬أننا‭ ‬مستعدون،‭ ‬ونحن‭ ‬كذلك‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أشار‭ ‬البنتاجون‭ ‬إلى‭ ‬بقاء‭ ‬حاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬‮«‬أبراهام‭ ‬لينكولن‮»‬‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬كبير‭ ‬للمقاتلات‭. ‬وقال‭ ‬متحدث‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬الدعم‭ ‬الجوي‭ ‬الدفاعي‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬وأقر‭ ‬كيربي‭ ‬عبر‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬بيروت‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬‮«‬سقوط‭ ‬ضحايا‭ ‬مدنيين‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقه‮»‬‭ ‬إزاء‭ ‬خطر‭ ‬التصعيد،‭ ‬شدد‭ ‬كيربي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬مازال‭ ‬‮«‬يعتقد‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬إفساح‭ ‬مجال‭ ‬للدبلوماسية‮»‬‭ ‬خصوصا‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نواصل‭ ‬النقاش‭ ‬مع‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬حول‭ ‬الخطوات‭ ‬التالية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬اتخاذها‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬‮«‬القضاء‭ ‬على‭ ‬البنية‭ ‬القيادية‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬هو‭ ‬بالتأكيد‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬الإسرائيليين،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬جيد‭ ‬للمنطقة‭ ‬ومفيد‭ ‬للعالم‮»‬‭ ‬كما‭ ‬أضاف‭. ‬