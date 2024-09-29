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استياء أمريكي من تأخر تل أبيب في إبلاغ واشنطن بقرار اغتيال نصر الله

9/29/2024 7:12:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

قالت‭ ‬قناة‭ ‬ ABC ‭ ‬إن‭ ‬تأخر‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬إبلاغ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬باغتيال‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الله‮»‬‭ ‬اللبناني‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬أثار‭ ‬غضب‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬لويد‭ ‬أوستن‭.‬

وأشارت‭ ‬القناة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬البنتاجون‭ ‬استشاط‭ ‬غضبا‭ ‬عندما‭ ‬أبلغه‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يوآف‭ ‬غالانت‭ ‬باغتيال‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‮»‬‭.‬

واستياء‭ ‬أوستن‭ ‬كان‭ ‬بسبب‭ ‬حقيقة‭ ‬أن‭ ‬اغتيال‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الله‮»‬‭ ‬اللبناني‭ ‬كانت‭ ‬تهدد‭ ‬بمخاطر‭ ‬كبيرة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الرد‭ ‬العسكري‭ ‬أو‭ ‬سيناريو‭ ‬الحرب‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لدى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الوقت‭ ‬للاستعداد‭ ‬له‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬ذكرت‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬إن‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مسؤولين‭ ‬أمريكيين‭ ‬أن‭ ‬البنتاجون‭ ‬يبحث‭ ‬زيادة‭ ‬قواته‭ ‬بالشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬تحسبا‭ ‬لردّ‭ ‬إيران‭ ‬أو‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الله‮»‬‭ ‬اللبناني‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬اغتيال‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭.‬

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