استياء أمريكي من تأخر تل أبيب في إبلاغ واشنطن بقرار اغتيال نصر الله

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
قالت قناة ABC إن تأخر إسرائيل في إبلاغ الولايات المتحدة باغتيال أمين عام «حزب الله» اللبناني حسن نصر الله أثار غضب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.
وأشارت القناة إلى أن «رئيس البنتاجون استشاط غضبا عندما أبلغه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت باغتيال حسن نصر الله».
واستياء أوستن كان بسبب حقيقة أن اغتيال أمين عام «حزب الله» اللبناني كانت تهدد بمخاطر كبيرة، ولا سيما الرد العسكري أو سيناريو الحرب الشاملة في الشرق الأوسط الذي لم يكن لدى الولايات المتحدة الوقت للاستعداد له.
وفي السياق ذاته، ذكرت شبكة «إن بي سي نيوز» نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن البنتاجون يبحث زيادة قواته بالشرق الأوسط تحسبا لردّ إيران أو «حزب الله» اللبناني على خلفية اغتيال حسن نصر الله.
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