((واشنطن بوست)): إدارة بايدن تجد صعوبة في التنبؤ برد إيران على اغتيال نصر الله

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» نقلا عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس جو بايدن تجد صعوبة في التنبؤ برد فعل إيران و«حزب الله» على اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة بايدن أنهم مازالوا يقيمون الوضع في لبنان وخطواتهم التالية، محذرين من صعوبة التنبؤ بما قد يحدث بعد وفاة زعيم «حزب الله» حسن نصر الله نتيجة غارة جوية إسرائيلية.
وبحسب مصادر الصحيفة تستعد الولايات المتحدة لعدة سيناريوهات محتملة للرد، بما في ذلك هجمات من قبل «حزب الله» أو جماعات أخرى موالية لإيران، مثل الحوثيين في اليمن، بالإضافة إلى هجمات محتملة من إيران على الجنود الأمريكيين في المنطقة أو على إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأمريكيين يحثون إسرائيل على عدم تنفيذ عملية برية في لبنان، محذرين من أن هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية تقوي نفوذ «حزب الله» داخل البلاد.
وقال لاثنين من كبار المسؤولين في إدارة بايدن: فقد استهدفت إسرائيل هيكل القيادة والسيطرة الخاص «بحزب الله» ما حدَّ بشكل كبير من قدرته على الرد.
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