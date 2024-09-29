((واشنطن بوست)): إدارة بايدن تجد صعوبة في التنبؤ برد إيران على اغتيال نصر الله

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬واشنطن‭ ‬بوست‮»‬‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬تجد‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬التنبؤ‭ ‬برد‭ ‬فعل‭ ‬إيران‭ ‬و«حزب‭ ‬الله‮»‬‭ ‬على‭ ‬اغتيال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للحزب‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭.‬

ونقلت‭ ‬الصحيفة‭ ‬عن‭ ‬مسؤولين‭ ‬رفيعي‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬أنهم‭ ‬مازالوا‭ ‬يقيمون‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وخطواتهم‭ ‬التالية،‭ ‬محذرين‭ ‬من‭ ‬صعوبة‭ ‬التنبؤ‭ ‬بما‭ ‬قد‭ ‬يحدث‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬زعيم‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الله‮»‬‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬نتيجة‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭.‬

وبحسب‭ ‬مصادر‭ ‬الصحيفة‭ ‬تستعد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لعدة‭ ‬سيناريوهات‭ ‬محتملة‭ ‬للرد،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬هجمات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الله‮»‬‭ ‬أو‭ ‬جماعات‭ ‬أخرى‭ ‬موالية‭ ‬لإيران،‭ ‬مثل‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬هجمات‭ ‬محتملة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬الجنود‭ ‬الأمريكيين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭.‬

وأشارت‭ ‬الصحيفة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬يحثون‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬تنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬برية‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬محذرين‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬قد‭ ‬تأتي‭ ‬بنتائج‭ ‬عكسية‭ ‬تقوي‭ ‬نفوذ‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الله‮»‬‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭.‬

وقال‭ ‬لاثنين‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭: ‬فقد‭ ‬استهدفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬هيكل‭ ‬القيادة‭ ‬والسيطرة‭ ‬الخاص‭ ‬‮«‬بحزب‭ ‬الله‮»‬‭ ‬ما‭ ‬حدَّ‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬الرد‭.‬