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الدبلوماسية الدولية عاجزة أمام التصعيد في لبنان

9/29/2024 7:12:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬مع‭ ‬تواصل‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬بعد‭ ‬اغتيال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬بضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية،‭ ‬تقف‭ ‬الأسرة‭ ‬الدولية‭ ‬عاجزة‭ ‬فيما‭ ‬تغرق‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬لم‭ ‬تنجح‭ ‬مساعيها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المكثفة‭ ‬في‭ ‬منع‭ ‬وقوعها‭. ‬

وعكست‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المنعقدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬بمشاركة‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬الهوة‭ ‬العميقة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الدعوات‭ ‬المتزايدة‭ ‬إلى‭ ‬الهدوء‭ ‬وتكثيف‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬لبنان،‭ ‬يقابلها‭ ‬قصف‭ ‬صاروخي‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭. ‬

ومع‭ ‬تأكيد‭ ‬مقتل‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬عنيفة‭ ‬استهدفته‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬معقل‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية،‭ ‬بات‭ ‬الوضع‭ ‬داهما‭ ‬أكثر‭ ‬قبل‭ ‬أسابيع‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬الحليف‭ ‬الأول‭ ‬لإسرائيل‭. ‬

وأوضحت‭ ‬برونوين‭ ‬مادوكس‭ ‬مديرة‭ ‬مركز‭ ‬تشاتام‭ ‬هاوس‭ ‬البريطاني‭ ‬للدراسات‭ ‬لقسم‭ ‬الفيديو‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬يحاول‭ ‬الغرب‭ ‬إقناع‭ ‬إسرائيل‭ ‬باتخاذ‭ ‬بعض‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬تخفض‭ ‬حدة‭ ‬التوتر،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬ما‭ ‬شهدناه‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‮»‬‭. ‬

وقبل‭ ‬تنفيذ‭ ‬الضربة،‭ ‬حض‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬‭ ‬بأسرع‭ ‬ما‭ ‬يمكن،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يواصل‭ ‬الحزب‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬قصف‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬

وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يبدو‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬تبيان‭ ‬طريق‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر،‭ ‬لكنها‭ ‬موجودة‭ ‬وهي‭ ‬برأينا‭ ‬ضرورية‭. ‬سنواصل‭ ‬العمل‭ ‬عليها‭ ‬بكثافة‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬الواقع‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬لم‭ ‬تتخذ‭ ‬أي‭ ‬تدابير‭ ‬عملية‭ ‬ملموسة‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬لإرغام‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬تبديل‭ ‬سياستها‭. ‬

ورأت‭ ‬برونوين‭ ‬مادوكس‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬بإمكانها‭ ‬ممارسة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الضغط‭.. ‬بالامتناع‭ ‬عن‭ ‬تسليم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬إسرائيل‭ ‬أعلنت‭ ‬الخميس‭ ‬أنها‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬رزمة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬بقيمة‭ ‬8 , 7‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭. ‬

وقالت‭ ‬الخبيرة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الضغط‭ ‬شديد‭ ‬بالأساس‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدبلوماسي،‭ ‬ولم‭ ‬نعد‭ ‬في‭ ‬الثمانينات‭ ‬أو‭ ‬التسعينات‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬يكفي‭ ‬للإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬أن‭ ‬تجري‭ ‬اتصالا‭ ‬هاتفيا‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬أمر‭ ‬ما‮»‬‭. ‬

فبعد‭ ‬حوالي‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬حماس،‭ ‬عاد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬للإمساك‭ ‬بالوضع‭. ‬

ورأى‭ ‬مسؤول‭ ‬عسكري‭ ‬أوروبي‭ ‬كبير‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬منحى‭ ‬الرعب‭ ‬تماما‭. ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬مأزق،‭ ‬مصدومين،‭ ‬ضعفاء،‭ ‬فاقدي‭ ‬المصداقية‭. ‬أما‭ ‬اليوم،‭ ‬فعادوا‭ ‬يبعثون‭ ‬الخوف‭ ‬من‭ ‬جديد‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬حجم‭ ‬الدمار‭ ‬الذي‭ ‬لحق‭ ‬بغزة‭ ‬وبات‭ ‬يلحق‭ ‬الآن‭ ‬بلبنان،‭ ‬معتبرا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬كلفة‭ ‬باهظة‭ ‬سيدفع‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬ثمنها‭ ‬لعقود‮»‬‭. ‬

وحرص‭ ‬بعض‭ ‬أعضاء‭ ‬الائتلاف‭ ‬الحكومي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف،‭ ‬على‭ ‬أخذ‭ ‬مسافة‭ ‬عن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

ولفت‭ ‬جيمس‭ ‬دورسي‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬إس‭. ‬راجاراتنام‭ ‬للدراسات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحزب‭ ‬العمالي‭ ‬كان‭ ‬يرفع‭ ‬تقليديا‭ ‬شعارا‭ ‬يقول‭ ‬بعدم‭ ‬الخروج‭ ‬أبدا‭ ‬عن‭ ‬التوافق‭ ‬مع‭ ‬الأمريكيين‭. ‬أما‭ ‬الليكود،‭ ‬فلا‭ ‬يفكر‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‮»‬‭. ‬ورأى‭ ‬الباحث‭ ‬أن‭ ‬السلطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تبنت‭ ‬‮«‬ذهنية‭ ‬القلعة‭ ‬المحاصرة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يصعب‭ ‬اختراقها،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأمريكية‭. ‬وما‭ ‬يعزز‭ ‬ذلك‭ ‬الوزن‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬الأمريكي‭. ‬

وقال‭ ‬دورسي‭ ‬بهذا‭ ‬الصدد‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬بلد‭ ‬يلقى‭ ‬الدعم‭ ‬الشعبي‭ ‬الذي‭ ‬تلقاه‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬‮«‬من‭ ‬غير‭ ‬المرجح‭ ‬أبدا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬تدخل‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬خلاف‭ ‬مع‭ ‬حليفها‭ ‬قبل‭ ‬انتخابات‭ ‬نوفمبر‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أوضح‭ ‬العسكري‭ ‬الأوروبي‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تعتزم‭ ‬استثمار‭ ‬النافذة‭ ‬المتاحة‭ ‬لها‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأمريكية‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬أقصى‭ ‬حد‮»‬‭ ‬و«لم‭ ‬تعد‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬ذريعة‭ ‬للتحرك‮»‬،‭ ‬واثقا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أي‭ ‬شيء‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحصل‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭. ‬

وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬بأن‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬على‭ ‬‮«‬شفير‭ ‬حرب‭ ‬شاملة‮»‬‭. ‬

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