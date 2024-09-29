غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت تستهدف قياديا في حزب الله

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بيروت – الوكالات: استهدفت غارة إسرائيلية جديدة أمس على الضاحية الجنوبية لبيروت قياديا في حزب الله كما أفاد مصدر مقرب من الحزب، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفّذ «ضربة دقيقة» في المنطقة.
وأفاد مصدر مقرب من حزب الله بأن المستهدف في «الغارة الإسرائيلية هو أبو علي رضا قائد وحدة بدر» المسؤولة عن منطقة شمالي نهر الليطاني، إحدى مناطق عمليات حزب الله الثلاث في جنوب لبنان، مضيفا أن «مصيره لم يعرف بعد».
ونفى حزب الله لاحقا في بيان مقتل أبو علي رضا، قائلا إنه «لا صحة للادعاءات الصهيونية حول اغتيال الأخ المجاهد الحاج أبو علي رضا وهو بخير وعافية».
وكان مصدر أمني قد قال لوكالة فرانس برس إن «غارة إسرائيلية جديدة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت».
وسمع مراسلون في فرانس برس دوي انفجار وشاهدوا دخانا كثيفا يتصاعد من المنطقة.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن «غارة عنيفة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي منذ قليل على منطقة بين الشياح والغبيري في الضاحية الجنوبية».
وتابعت أن «سحب الدخان ارتفعت في سماء المنطقة»، مضيفة أن «سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان المستهدف».
وقال شاهد عيان من منطقة الغبيري إنه شاهد «مبنى ينهار بعد ضربه بصاروخ».
وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته أنه «نفّذ ضربة دقيقة في منطقة ضاحية بيروت».
وتأتي هذه الغارة الجديدة غداة إعلان حزب الله مقتل أمينه العام حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية الجمعة على ضاحية بيروت الجنوبية، ما أثار مخاوف من زيادة التصعيد في البلاد.
وتتعرض مناطق في جنوب وشرق لبنان وصولا إلى ضاحية بيروت الجنوبية منذ الإثنين لقصف اسرائيلي كثيف أدّى إلى مقتل المئات، وأرغم كثرا على الفرار من بيوتهم.
وإلى جانب نصر الله وقائد قوة الرضوان إبراهيم عقيل والقيادي فؤاد شكر وغيرهم من القياديين، فقد حزب الله منذ بدء التصعيد اثنين من قادة مناطقه العسكرية الثلاث في جنوب لبنان.
ونعى الحزب أمس المسؤول فيه الشيخ نبيل قاووق الذي قتل بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت السبت بعدما أعلنت اسرائيل قتله في غارة على الضاحية.
وكان مصدر مقرب من حزب الله أكد لوكالة فرانس برس استهداف قاووق في غارة السبت، معرفا عنه على أنه عضو في المجلس المركزي لحزب الله وقائد وحدة أمنية فيه.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس أن أكثر من 20 عنصرا في حزب الله اللبناني قتلوا في الضربة العنيفة إلى جانب نصر الله.
وجاء في بيان بأن إبراهيم حسين جزيني وسمير توفيق ديب اللذين كانا «من المقربين من نصر الله»، بين القتلى.
وأعلن الحزب أمس مقتل علي كركي، قائد جبهة الجنوب في الحزب، في هجوم الجمعة.
ومن العناصر الآخرين الذين ذكر الجيش الإسرائيلي أسماءهم في البيان عبدالأمير محمد سبليني وعلي نايف أيوب.
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