غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت تستهدف قياديا في حزب الله

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬استهدفت‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬جديدة‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬قياديا‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬الحزب،‭ ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أنه‭ ‬نفّذ‭ ‬‮«‬ضربة‭ ‬دقيقة‮»‬‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.

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وأفاد‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بأن‭ ‬المستهدف‭ ‬في‭ ‬‮«‬الغارة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬هو‭ ‬أبو‭ ‬علي‭ ‬رضا‭ ‬قائد‭ ‬وحدة‭ ‬بدر‮»‬‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬شمالي‭ ‬نهر‭ ‬الليطاني،‭ ‬إحدى‭ ‬مناطق‭ ‬عمليات‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مصيره‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬بعد‮»‬‭.

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ونفى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬لاحقا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مقتل‭ ‬أبو‭ ‬علي‭ ‬رضا،‭ ‬قائلا‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬صحة‭ ‬للادعاءات‭ ‬الصهيونية‭ ‬حول‭ ‬اغتيال‭ ‬الأخ‭ ‬المجاهد‭ ‬الحاج‭ ‬أبو‭ ‬علي‭ ‬رضا‭ ‬وهو‭ ‬بخير‭ ‬وعافية‮»‬‭.

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وكان‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬جديدة‭ ‬استهدفت‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‮»‬‭.

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وسمع‭ ‬مراسلون‭ ‬في‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬دوي‭ ‬انفجار‭ ‬وشاهدوا‭ ‬دخانا‭ ‬كثيفا‭ ‬يتصاعد‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭.

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وأفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬عن‭ ‬‮«‬غارة‭ ‬عنيفة‭ ‬نفذها‭ ‬الطيران‭ ‬الحربي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬منذ‭ ‬قليل‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬بين‭ ‬الشياح‭ ‬والغبيري‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‮»‬‭.

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وتابعت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬سحب‭ ‬الدخان‭ ‬ارتفعت‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬المنطقة‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬هرعت‭ ‬إلى‭ ‬المكان‭ ‬المستهدف‮»‬‭.

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وقال‭ ‬شاهد‭ ‬عيان‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الغبيري‭ ‬إنه‭ ‬شاهد‭ ‬‮«‬مبنى‭ ‬ينهار‭ ‬بعد‭ ‬ضربه‭ ‬بصاروخ‮»‬‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬نفّذ‭ ‬ضربة‭ ‬دقيقة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‮»‬‭.

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وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الغارة‭ ‬الجديدة‭ ‬غداة‭ ‬إعلان‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬مقتل‭ ‬أمينه‭ ‬العام‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.

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وتتعرض‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬وشرق‭ ‬لبنان‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية‭ ‬منذ‭ ‬الإثنين‭ ‬لقصف‭ ‬اسرائيلي‭ ‬كثيف‭ ‬أدّى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬المئات،‭ ‬وأرغم‭ ‬كثرا‭ ‬على‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬بيوتهم‭.

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وإلى‭ ‬جانب‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬وقائد‭ ‬قوة‭ ‬الرضوان‭ ‬إبراهيم‭ ‬عقيل‭ ‬والقيادي‭ ‬فؤاد‭ ‬شكر‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬القياديين،‭ ‬فقد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬مناطقه‭ ‬العسكرية‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭.

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ونعى‭ ‬الحزب‭ ‬أمس‭ ‬المسؤول‭ ‬فيه‭ ‬الشيخ‭ ‬نبيل‭ ‬قاووق‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬بغارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬السبت‭ ‬بعدما‭ ‬أعلنت‭ ‬اسرائيل‭ ‬قتله‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬على‭ ‬الضاحية‭.

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وكان‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أكد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬استهداف‭ ‬قاووق‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬السبت،‭ ‬معرفا‭ ‬عنه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬المركزي‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬وقائد‭ ‬وحدة‭ ‬أمنية‭ ‬فيه‭.

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وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬عنصرا‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬الضربة‭ ‬العنيفة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نصر‭ ‬الله‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بأن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حسين‭ ‬جزيني‭ ‬وسمير‭ ‬توفيق‭ ‬ديب‭ ‬اللذين‭ ‬كانا‭ ‬‮«‬من‭ ‬المقربين‭ ‬من‭ ‬نصر‭ ‬الله‮»‬،‭ ‬بين‭ ‬القتلى‭. ‬

وأعلن‭ ‬الحزب‭ ‬أمس‭ ‬مقتل‭ ‬علي‭ ‬كركي،‭ ‬قائد‭ ‬جبهة‭ ‬الجنوب‭ ‬في‭ ‬الحزب،‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬الجمعة‭. ‬

ومن‭ ‬العناصر‭ ‬الآخرين‭ ‬الذين‭ ‬ذكر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أسماءهم‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬عبدالأمير‭ ‬محمد‭ ‬سبليني‭ ‬وعلي‭ ‬نايف‭ ‬أيوب‭. ‬