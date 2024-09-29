غارات إسرائيلية جديدة تستهدف ميناءين ومحطتي كهرباء في الحديدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أمس غارات جوية على أهداف في محافظة الحديدة اليمنية على ساحل البحر الأحمر غرب اليمن، وفق ما أعلنه جيش الاحتلال وجماعة الحوثي.
وذكر جيش الاحتلال أنه هاجم أهدافا عسكرية للحوثي في مناطق الحديدة، تتمثل في محطات توليد الكهرباء وميناء بحريا قال إنه «يستخدم لنقل الأسلحة».
وتابع الجيش الإسرائيلي، عبر بيان: «في عملية جوية واسعة النطاق اليوم، هاجمت عشرات من الطائرات أهدافا عسكرية لنظام الحوثي في منطقتي رأس عيسى والحديدة في اليمن»، مضيفا أنه هاجم «محطات توليد الطاقة (الكهربائية) وميناءً بحريًا يُستخدم لنقل الأسلحة»، على حد قوله.
وتابع أن الهجوم جاء ردا على الهجمات الأخيرة التي نفذه الحوثيون ضد إسرائيل.
السبت، أعلنت جماعة الحوثي، أن قواتها استهدفت مطار بن جوريون الدولي جنوب شرق تل أبيب، وسط إسرائيل بصاروخ باليستي، أثناء وصول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قادما من نيويورك.
وتضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر الماضي، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.
وفي وقت سابق أمس، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عبر منصة «إكس»، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارة على ميناء الحديدة.
وقالت: «هجوم في اليمن على ميناء الحديدة بعد إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية على غوش دان (تل أبيب الكبرى) 3 مرات خلال الأسبوعين الماضيين».
فيمت ذكرت هيئة البث العبرية (رسمية) أن الجيش الإسرائيلي هاجم أيضا مطار الحديدة وشركة الكهرباء فيه وميناء آخرا في مدينة رأس عيسى في المحافظة نفسها.
ووفق صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية فإن هذا الهجوم أوسع من الهجوم الذي شنته تل أبيب على الحديدة في يوليو الماضي.
وبثت القناة «12» العبرية (خاصة) صورة قالت إنها لحريق اندلع في ميناء الحديدة؛ إثر الهجوم الإسرائيلي.
وفي يوليو، هاجم الطيران الحربي الإسرائيلي ميناء الحديدة وشركة الكهرباء فيه؛ ردا على إطلاق صاروخ نحو تل أبيب حينها أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين.
من جانبها، أعلنت جماعة الحوثي أمس أن غارات إسرائيلية استهدفت ميناءين ومحطتي كهرباء في الحديدة.
وذكرت قناة «المسيرة» الفضائية، التابعة للحوثيين، في خبر عاجل مقتضب، أن «غارات العدو الإسرائيلي استهدفت، الأحد، ميناءي الحديدة ورأس عيسى، ومحطتي الحالي، ورأس كثيب الكهربائيتين بالمحافظة».
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