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غارات إسرائيلية جديدة تستهدف ميناءين ومحطتي كهرباء في الحديدة

9/29/2024 7:12:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

شنت‭ ‬طائرات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الحديدة‭ ‬اليمنية‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬غرب‭ ‬اليمن،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنه‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬وجماعة‭ ‬الحوثي‭.‬

وذكر‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أنه‭ ‬هاجم‭ ‬أهدافا‭ ‬عسكرية‭ ‬للحوثي‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬الحديدة،‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬محطات‭ ‬توليد‭ ‬الكهرباء‭ ‬وميناء‭ ‬بحريا‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬يستخدم‭ ‬لنقل‭ ‬الأسلحة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬عبر‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬في‭ ‬عملية‭ ‬جوية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬اليوم،‭ ‬هاجمت‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬أهدافا‭ ‬عسكرية‭ ‬لنظام‭ ‬الحوثي‭ ‬في‭ ‬منطقتي‭ ‬رأس‭ ‬عيسى‭ ‬والحديدة‭ ‬في‭ ‬اليمن‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬هاجم‭ ‬‮«‬محطات‭ ‬توليد‭ ‬الطاقة‭ (‬الكهربائية‭) ‬وميناءً‭ ‬بحريًا‭ ‬يُستخدم‭ ‬لنقل‭ ‬الأسلحة‮»‬،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قوله‭.‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬جاء‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬الهجمات‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬نفذه‭ ‬الحوثيون‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭.‬

السبت،‭ ‬أعلنت‭ ‬جماعة‭ ‬الحوثي،‭ ‬أن‭ ‬قواتها‭ ‬استهدفت‭ ‬مطار‭ ‬بن‭ ‬جوريون‭ ‬الدولي‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬تل‭ ‬أبيب،‭ ‬وسط‭ ‬إسرائيل‭ ‬بصاروخ‭ ‬باليستي،‭ ‬أثناء‭ ‬وصول‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو،‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬نيويورك‭.‬

وتضامنا‭ ‬مع‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬الذي‭ ‬يتعرض‭ ‬لعدوان‭ ‬إسرائيلي‭ ‬باشرت‭ ‬جماعة‭ ‬الحوثي‭ ‬منذ‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬استهداف‭ ‬سفن‭ ‬شحن‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أو‭ ‬مرتبطة‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬بصواريخ‭ ‬ومسيّرات‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس،‭ ‬أعلنت‭ ‬إذاعة‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬الطيران‭ ‬الحربي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬شنّ‭ ‬غارة‭ ‬على‭ ‬ميناء‭ ‬الحديدة‭.‬

وقالت‭: ‬‮«‬هجوم‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬على‭ ‬ميناء‭ ‬الحديدة‭ ‬بعد‭ ‬إطلاق‭ ‬الحوثيين‭ ‬صواريخ‭ ‬باليستية‭ ‬على‭ ‬غوش‭ ‬دان‭ (‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬الكبرى‭) ‬3‭ ‬مرات‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوعين‭ ‬الماضيين‮»‬‭.‬

فيمت‭ ‬ذكرت‭ ‬هيئة‭ ‬البث‭ ‬العبرية‭ (‬رسمية‭) ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬هاجم‭ ‬أيضا‭ ‬مطار‭ ‬الحديدة‭ ‬وشركة‭ ‬الكهرباء‭ ‬فيه‭ ‬وميناء‭ ‬آخرا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬رأس‭ ‬عيسى‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬نفسها‭.‬

ووفق‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬يديعوت‭ ‬أحرنوت‮»‬‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬على‭ ‬الحديدة‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭.‬

وبثت‭ ‬القناة‭ ‬‮«‬12‮»‬‭ ‬العبرية‭ (‬خاصة‭) ‬صورة‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬لحريق‭ ‬اندلع‭ ‬في‭ ‬ميناء‭ ‬الحديدة؛‭ ‬إثر‭ ‬الهجوم‭ ‬الإسرائيلي‭.‬

وفي‭ ‬يوليو،‭ ‬هاجم‭ ‬الطيران‭ ‬الحربي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ميناء‭ ‬الحديدة‭ ‬وشركة‭ ‬الكهرباء‭ ‬فيه؛‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬صاروخ‭ ‬نحو‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬حينها‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬إسرائيلي‭ ‬وإصابة‭ ‬آخرين‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعلنت‭ ‬جماعة‭ ‬الحوثي‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬ميناءين‭ ‬ومحطتي‭ ‬كهرباء‭ ‬في‭ ‬الحديدة‭.‬

وذكرت‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬المسيرة‮»‬‭ ‬الفضائية،‭ ‬التابعة‭ ‬للحوثيين،‭ ‬في‭ ‬خبر‭ ‬عاجل‭ ‬مقتضب،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬غارات‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬استهدفت،‭ ‬الأحد،‭ ‬ميناءي‭ ‬الحديدة‭ ‬ورأس‭ ‬عيسى،‭ ‬ومحطتي‭ ‬الحالي،‭ ‬ورأس‭ ‬كثيب‭ ‬الكهربائيتين‭ ‬بالمحافظة‮»‬‭.‬

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