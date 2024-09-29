ميسي ينقذ إنتر ميامي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ميامي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أنقذ‭ ‬النجم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬فريقه‭ ‬انتر‭ ‬ميامي‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الخسارة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سجّل‭ ‬له‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬امام‭ ‬ضيفه‭ ‬تشارلوت‭ ‬أف‭ ‬سي‭ ‬1‭-‬1‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري‭ ‬الأميركي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ورغم‭ ‬اكتفائه‭ ‬بالتعادل‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬تواليا،‭ ‬الا‭ ‬أنّ‭ ‬ميامي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬ضمن‭ ‬تأهله‭ ‬الى‭ ‬الأدوار‭ ‬النهائية،‭ ‬كما‭ ‬صدارة‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭.‬

وانتزع‭ ‬تشارلوت‭ ‬الذي‭ ‬يشرف‭ ‬عليه‭ ‬مدرب‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الإنجليزي‭ ‬السابق‭ ‬دين‭ ‬سميث‭ ‬التقدم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬البولندي‭ ‬كارول‭ ‬سفيدرسكي‭ (‬57‭) ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬ميسي‭ ‬التعادل‭ ‬من‭ ‬تسديدة‭ ‬بيسراه‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬الزاوية‭ ‬البعيدة‭ ‬محرزا‭ ‬هدفه‭ ‬الـ‭ ‬15‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ (‬67‭). ‬

ويملك‭ ‬ميامي‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬65‭ ‬نقطة‭ ‬قبل‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬المنتظم،‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬كولومبوس‭ ‬كرو‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ (‬57‭) ‬وسينسيناتي‭ (‬56‭) ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭.‬

وقال‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خيراردو‭ ‬‮«‬تاتا‮»‬‭ ‬مارتينو‭ ‬بعد‭ ‬اللقاء‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬فريق‭ ‬اعتاد‭ ‬الخسارة‭ ‬خلال‭ ‬الاعوام‭ ‬الماضية،‭ ‬والآن،‭ ‬لدينا‭ ‬فريق‭ ‬معتاد‭ ‬على‭ ‬الفوز،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يرفع‭ ‬من‭ ‬التوقعات‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬عملنا‭ ‬بجهد‭ ‬كبير‭ ‬لتغيير‭ ‬هذه‭ ‬النظرية‭ ‬عن‭ ‬الفريق،‭ ‬ولقد‭ ‬قمنا‭ ‬بذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استخدام‭ ‬تشكيلات‭ ‬عدّة‭ ‬مختلفة‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابات‭ ‬والاستحقاقات‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬‮«‬نعم،‭ ‬نحن‭ ‬محبطون‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬تعادلات‭ ‬على‭ ‬التوالي‭...‬لكنها‭ ‬لا‭ ‬تعني‭ ‬بأننا‭ ‬لم‭ ‬نملك‭ ‬الفرص‭ ‬للفوز‮»‬‭.‬

وضمنت‭ ‬فرق‭ ‬سياتل‭ ‬ساوندرز،‭ ‬هيوستن‭ ‬دينامو،‭ ‬نيويورك‭ ‬ريد‭ ‬بولز،‭ ‬نيويورك‭ ‬سيتي،‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬أف‭ ‬سي‭ ‬وأورلاندو‭ ‬سيتي‭ ‬تأهلها‭ ‬الى‭ ‬الادوار‭ ‬النهائية‭. ‬