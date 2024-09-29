الهلال لمواصلة عروضه القوية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
دبي - (أ ف ب): يسعى الهلال بطل السعودية وحامل اللقب أربع مرات الى تثبيت انطلاقته القوية في دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم بحلتها الجديدة عندما يستقبل الشرطة العراقي الثلاثاء، فيما يبحث النصر السعودي بقيادة مدربه الجديد الإيطالي ستيفانو بيولي عن ترجمة عروضه المحلية الجيدة على المستوى القاري عندما يستضيف الريان القطري في الجولة الثانية.
في المباراة الأولى، يبدو الهلال في موقع أكثر من ممتاز لمواصلة انطلاقته القوية هذا الموسم حيث لم يخسر بعد في الدوري المحلي بعد خمس جولات ويتربع على عرش الصدارة، كما واستهل مشواره القاري بالفوز على الريان 3-1. الا انه سيكون حذرا بمواجهة الشرطة الذي نجح في انتزاع نقطة ثمينة امام النصر السعودي في الجولة الأولى (1-1)، كما وحقق فوزا كاسحا على حساب ديالى 6-0 في الدوري العراقي.
ويملك الهلال أقوى هجوم في الدوري بعدما سجل 16 هدفا، كما انه أكثر فريق استحواذا على الكرة بنسبة 63.8. %
وسيكون الشرطة طامحا للخروج بأفضل نتيجة ممكنة ومحاولة تحقيق فوزه الاولى في المسابقة بحلتها الجديدة.
عودة الدون
ويتطلع النصر السعودي الى تحقيق الفوز ولا شيء آخر عندما يواجه الريان على ملعب الامير فيصل بن فهد الإثنين.
استهل النصر مشواره القاري بتعادل امام الشرطة العراقي 1-1 فيما مُني الريان بالهزيمة امام الهلال 1-3.
وسيخوض المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي اطلالته الاولى في دوري الأبطال بعد أن عُيّن مدربا للنصر قبل أسبوعين، ومن المرتقب أن يبني خططه حول النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو الطامح لإضافة لقب دوري أبطال آسيا الى خزانته.
ويعود الدون للمشاركة في المسابقة القارية بعد غيابه عن الجولة الأولى بداعي وعكة صحية، لكنه سيكون في قمة مستوياته بعد أن قاد فريقه الى ثلاثة انتصارات متتالية في المنافسات المحلية. ويعد النصر الأوفر حظا على الورق لتحقيق الفوز الرابع تواليا متسلحا بسجله في الفترة الأخيرة ضد الفرق القطرية، حيث لم يخسر في مبارياته الست الأخيرة، بما في ذلك أربعة انتصارات متتالية.
وبعد تسجيله في مباراة فريقه الأخيرة في الدوري أمام الحزم (2-1)، حمل هذا الهدف الرقم 70 لرونالدو في 77 مباراة في مختلف المسابقات بقميص النصر منذ انضمامه إلى صفوفه، كما رفع رصيده إلى 6 أهداف في 7 مباريات هذا الموسم.
وستكون هذه المواجهة هي الأولى بين الفريقين على المستوى القاري، حيث أتت المواجهات الخمس السابقة بينهما في مسابقتي كأس العرب وكأس الخليج، وفاز النصر مرتين والريان مرة واحدة.
وبدوره، يستعد الريان لاختبار صعب في سعيه للتأهل إلى الدور الثاني للمرة الثانية فقط بعد أن فعل ذلك في عام 2022.
ويحل العين حامل اللقب ضيفاً على الغرافة القطري منتشيا بفوزه على الوصل 4-2 في قمة الدوري الإماراتي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانيا 6-2 في كأس القارات للأندية، ليضرب موعداً مع الأهلي المصري في 29 أكتوبر في القاهرة.
حامل اللقب يبحث عن فوزه الاول
ويطمح حامل اللقب إلى تعويض تعثره بالتعادل مع السد القطري 1-1 في الجولة الأولى، رغم معاناة لاعبيه من الاجهاد بعد خوضه مباريات متتالية في ثلاث بطولات.
وقال مدربه الأرجنتيني هرنان كريسبو «هذا هو جدول مبارياتنا ويجب تقبله والتكيف معه، هناك الكثير من المباريات الصعبة التي تنتظرنا وسنحاول التعافي بسرعة».
وقد يغيب المهاجم التوغولي لابا كودجو أمام الغرافة بسبب الإصابة التي أبعدته عن لقاء الوصل الأخير والذي شهد أيضاً تعرض لاعب الوسط محمد عباس لكدمة في قدمه اضطرته لعدم استكمال المباراة.
من جهة أخرى، يأمل الوصل التعافي من خسارته في الدوري المحلي أمام العين عندما يستضيف الأهلي السعودي بطموح تحقيق فوزه الثاني قارياً بعد الأول على باختاكور الأوزبكستاني خارج أرضه 1-0.
وأكد الصربي ميلوش ميلوييفتش مدرب الوصل بعد الخسارة أمام العين الخميس «لا وقت للبكاء، يجب علينا الاستعداد بشكل جيد للأهلي، وإظهار أنه بإمكاننا اللعب بشكل أفضل من المباراة السابقة».
وشدد المدافع المغربي سفيان بوفتيني انّ «مباراة الأهلي ستكون مختلفة وسندخل إليها للفوز وتعزيز موقعنا الآسيوي».
ويدرك السد القطري ضرورة تحقيق الفوز عندما يستقبل استقلال طهران الإيراني على ملعب جاسم بن حمد الإثنين.
ويسعى السد للتأهل الى الأدوار النهائية للمرة الأولى منذ عام 2020، وهو يدرك أن الفوز على الاستقلال سيكون بمثابة دفعة قوية لآماله.
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