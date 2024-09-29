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الهلال لمواصلة عروضه القوية

9/29/2024 7:12:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دبي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يسعى‭ ‬الهلال‭ ‬بطل‭ ‬السعودية‭ ‬وحامل‭ ‬اللقب‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬الى‭ ‬تثبيت‭ ‬انطلاقته‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بحلتها‭ ‬الجديدة‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬الشرطة‭ ‬العراقي‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬فيما‭ ‬يبحث‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬الإيطالي‭ ‬ستيفانو‭ ‬بيولي‭ ‬عن‭ ‬ترجمة‭ ‬عروضه‭ ‬المحلية‭ ‬الجيدة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬القاري‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭.‬

في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى،‭ ‬يبدو‭ ‬الهلال‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ممتاز‭ ‬لمواصلة‭ ‬انطلاقته‭ ‬القوية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬بعد‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬بعد‭ ‬خمس‭ ‬جولات‭ ‬ويتربع‭ ‬على‭ ‬عرش‭ ‬الصدارة،‭ ‬كما‭ ‬واستهل‭ ‬مشواره‭ ‬القاري‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬الريان‭ ‬3‭-‬1‭. ‬الا‭ ‬انه‭ ‬سيكون‭ ‬حذرا‭ ‬بمواجهة‭ ‬الشرطة‭ ‬الذي‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬انتزاع‭ ‬نقطة‭ ‬ثمينة‭ ‬امام‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ (‬1-1‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬وحقق‭ ‬فوزا‭ ‬كاسحا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ديالى‭ ‬6‭-‬0‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬العراقي‭.‬

ويملك‭ ‬الهلال‭ ‬أقوى‭ ‬هجوم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بعدما‭ ‬سجل‭ ‬16‭ ‬هدفا،‭ ‬كما‭ ‬انه‭ ‬أكثر‭ ‬فريق‭ ‬استحواذا‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬بنسبة‭ ‬63‭.‬8‭.‬ ‭%‬

وسيكون‭ ‬الشرطة‭ ‬طامحا‭ ‬للخروج‭ ‬بأفضل‭ ‬نتيجة‭ ‬ممكنة‭ ‬ومحاولة‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬بحلتها‭ ‬الجديدة‭.‬


عودة‭ ‬الدون‭ ‬

ويتطلع‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬ولا‭ ‬شيء‭ ‬آخر‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬الريان‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الامير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فهد‭ ‬الإثنين‭.‬

استهل‭ ‬النصر‭ ‬مشواره‭ ‬القاري‭ ‬بتعادل‭ ‬امام‭ ‬الشرطة‭ ‬العراقي‭ ‬1-1‭ ‬فيما‭ ‬مُني‭ ‬الريان‭ ‬بالهزيمة‭ ‬امام‭ ‬الهلال‭ ‬1‭-‬3‭.‬

وسيخوض‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬ستيفانو‭ ‬بيولي‭ ‬اطلالته‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عُيّن‭ ‬مدربا‭ ‬للنصر‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين،‭ ‬ومن‭ ‬المرتقب‭ ‬أن‭ ‬يبني‭ ‬خططه‭ ‬حول‭ ‬النجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬المخضرم‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬الطامح‭ ‬لإضافة‭ ‬لقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬الى‭ ‬خزانته‭.‬

ويعود‭ ‬الدون‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬بعد‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬بداعي‭ ‬وعكة‭ ‬صحية،‭ ‬لكنه‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬مستوياته‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قاد‭ ‬فريقه‭ ‬الى‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬المحلية‭. ‬ويعد‭ ‬النصر‭ ‬الأوفر‭ ‬حظا‭ ‬على‭ ‬الورق‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الرابع‭ ‬تواليا‭ ‬متسلحا‭ ‬بسجله‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ضد‭ ‬الفرق‭ ‬القطرية،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الست‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭.‬

وبعد‭ ‬تسجيله‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬أمام‭ ‬الحزم‭ (‬2-1‭)‬،‭ ‬حمل‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬الرقم‭ ‬70‭ ‬لرونالدو‭ ‬في‭ ‬77‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬بقميص‭ ‬النصر‭ ‬منذ‭ ‬انضمامه‭ ‬إلى‭ ‬صفوفه،‭ ‬كما‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬مباريات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وستكون‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬القاري،‭ ‬حيث‭ ‬أتت‭ ‬المواجهات‭ ‬الخمس‭ ‬السابقة‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬مسابقتي‭ ‬كأس‭ ‬العرب‭ ‬وكأس‭ ‬الخليج،‭ ‬وفاز‭ ‬النصر‭ ‬مرتين‭ ‬والريان‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭.‬

وبدوره،‭ ‬يستعد‭ ‬الريان‭ ‬لاختبار‭ ‬صعب‭ ‬في‭ ‬سعيه‭ ‬للتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬فقط‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فعل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

ويحل‭ ‬العين‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬الغرافة‭ ‬القطري‭ ‬منتشيا‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الوصل‭ ‬4‭-‬2‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬الدوري‭ ‬الإماراتي،‭ ‬وأوكلاند‭ ‬سيتي‭ ‬النيوزيلندي‭ ‬بطل‭ ‬أوقيانيا‭ ‬6‭-‬2‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬القارات‭ ‬للأندية،‭ ‬ليضرب‭ ‬موعداً‭ ‬مع‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭.‬


حامل‭ ‬اللقب‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬فوزه‭ ‬الاول‭ ‬

ويطمح‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬إلى‭ ‬تعويض‭ ‬تعثره‭ ‬بالتعادل‭ ‬مع‭ ‬السد‭ ‬القطري‭ ‬1-1‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬رغم‭ ‬معاناة‭ ‬لاعبيه‭ ‬من‭ ‬الاجهاد‭ ‬بعد‭ ‬خوضه‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬بطولات‭.‬

وقال‭ ‬مدربه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬هرنان‭ ‬كريسبو‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬هو‭ ‬جدول‭ ‬مبارياتنا‭ ‬ويجب‭ ‬تقبله‭ ‬والتكيف‭ ‬معه،‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬تنتظرنا‭ ‬وسنحاول‭ ‬التعافي‭ ‬بسرعة‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬يغيب‭ ‬المهاجم‭ ‬التوغولي‭ ‬لابا‭ ‬كودجو‭ ‬أمام‭ ‬الغرافة‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬التي‭ ‬أبعدته‭ ‬عن‭ ‬لقاء‭ ‬الوصل‭ ‬الأخير‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬أيضاً‭ ‬تعرض‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬محمد‭ ‬عباس‭ ‬لكدمة‭ ‬في‭ ‬قدمه‭ ‬اضطرته‭ ‬لعدم‭ ‬استكمال‭ ‬المباراة‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬يأمل‭ ‬الوصل‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬أمام‭ ‬العين‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬الأهلي‭ ‬السعودي‭ ‬بطموح‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬قارياً‭ ‬بعد‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬باختاكور‭ ‬الأوزبكستاني‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬1‭-‬0‭.‬

وأكد‭ ‬الصربي‭ ‬ميلوش‭ ‬ميلوييفتش‭ ‬مدرب‭ ‬الوصل‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬العين‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬لا‭ ‬وقت‭ ‬للبكاء،‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬الاستعداد‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬للأهلي،‭ ‬وإظهار‭ ‬أنه‭ ‬بإمكاننا‭ ‬اللعب‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬السابقة‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬المدافع‭ ‬المغربي‭ ‬سفيان‭ ‬بوفتيني‭ ‬انّ‭ ‬‮«‬مباراة‭ ‬الأهلي‭ ‬ستكون‭ ‬مختلفة‭ ‬وسندخل‭ ‬إليها‭ ‬للفوز‭ ‬وتعزيز‭ ‬موقعنا‭ ‬الآسيوي‮»‬‭.‬

ويدرك‭ ‬السد‭ ‬القطري‭ ‬ضرورة‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬استقلال‭ ‬طهران‭ ‬الإيراني‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬جاسم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الإثنين‭.‬

ويسعى‭ ‬السد‭ ‬للتأهل‭ ‬الى‭ ‬الأدوار‭ ‬النهائية‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬وهو‭ ‬يدرك‭ ‬أن‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الاستقلال‭ ‬سيكون‭ ‬بمثابة‭ ‬دفعة‭ ‬قوية‭ ‬لآماله‭.‬

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