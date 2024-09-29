الإصابة تجبر درابر على الانسحاب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
طوكيو - (د ب أ): أجبرت الإصابة لاعب التنس البريطاني جاك درابر على الانسحاب من مباراته أمام الفرنسي اوجو أومبير في دور الثمانية من بطولة اليابان المفتوحة أمس الأحد. وتلقى المصنف الأول في بريطانيا العلاج داخل الملعب بعد تعرضه لمشكلة في عضلات البطن أثناء تأخره 4/5 في المجموعة الأولى. وشارك درابر في أول بطولة له منذ بلوغ المربع الذهبي لبطولة أمريكا المفتوحة في وقت سابق من الشهر الجاري.
وتحامل درابر على نفسه واستأنف اللعب لكنه خسر المجموعة الأولى 5/ 7 ثم تأخر بنتيجة 1/2 في المجموعة الثانية. وتلقى درابر العلاج بالتدليك على موضع الإصابة لكن دون أن تتحسن حالته ليضطر إلى الانسحاب.
ويلتقي أومبير في المربع الذهبي مع التشيكي توماس ماتشاك الذي تغلب على الأمريكي أليكس ميشيلسن 7 6/ و6/ .3
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