الإصابة تجبر درابر على الانسحاب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

طوكيو‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أجبرت‭ ‬الإصابة‭ ‬لاعب‭ ‬التنس‭ ‬البريطاني‭ ‬جاك‭ ‬درابر‭ ‬على‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬الفرنسي‭ ‬اوجو‭ ‬أومبير‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬اليابان‭ ‬المفتوحة‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭. ‬وتلقى‭ ‬المصنف‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬العلاج‭ ‬داخل‭ ‬الملعب‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لمشكلة‭ ‬في‭ ‬عضلات‭ ‬البطن‭ ‬أثناء‭ ‬تأخره‭ ‬4‭/‬5‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭. ‬وشارك‭ ‬درابر‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬بطولة‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬بلوغ‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي‭ ‬لبطولة‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭.‬

وتحامل‭ ‬درابر‭ ‬على‭ ‬نفسه‭ ‬واستأنف‭ ‬اللعب‭ ‬لكنه‭ ‬خسر‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬5‭/ ‬7‭ ‬ثم‭ ‬تأخر‭ ‬بنتيجة‭ ‬1‭/‬2‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭. ‬وتلقى‭ ‬درابر‭ ‬العلاج‭ ‬بالتدليك‭ ‬على‭ ‬موضع‭ ‬الإصابة‭ ‬لكن‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تتحسن‭ ‬حالته‭ ‬ليضطر‭ ‬إلى‭ ‬الانسحاب‭.‬

ويلتقي‭ ‬أومبير‭ ‬في‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي‭ ‬مع‭ ‬التشيكي‭ ‬توماس‭ ‬ماتشاك‭ ‬الذي‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬الأمريكي‭ ‬أليكس‭ ‬ميشيلسن‭ ‬7‭ ‬6‭/ ‬و6‭/ .‬3‭ ‬