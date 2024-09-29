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ألكاراس بسهولة إلى ربع النهائي

9/29/2024 7:12:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بكين‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بلغ‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬المصنّف‭ ‬ثالثا‭ ‬عالميًا‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬بكين‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭ (‬500‭ ‬نقطة‭) ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬56‭ ‬دقيقة‭ ‬فقط‭ ‬بعد‭ ‬تفوّقه‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الهولندي‭ ‬تالون‭ ‬خريكسبور‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬2‭.‬

وكانت‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬قد‭ ‬أدّت‭ ‬إلى‭ ‬تأجيل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المباريات،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬ألكاراس‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬مغلق‭ ‬في‭ ‬حجز‭ ‬مكانه‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬بكل‭ ‬سهولة‭.‬

ويواجه‭ ‬ألكاراس‭ ‬الفائز‭ ‬بأربع‭ ‬بطولات‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭ ‬نظيره‭ ‬الكازاخستاني‭ ‬كارن‭ ‬خاتشانوف‭ ‬الفائز‭ ‬بصعوبة‭ ‬على‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬فرانتشيسكو‭ ‬سيروندولو‭ ‬7-6‭ (‬4/7‭) ‬و7‭-‬6‭(‬9/11‭).‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬أكملت‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الرجال،‭ ‬خرج‭ ‬الإيطالي‭ ‬لورنتسو‭ ‬موزيتي‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬مفاجئ‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الصيني‭ ‬يونشاوكيتي‭ ‬بو‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬4‭.‬


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