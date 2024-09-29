ألكاراس بسهولة إلى ربع النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بكين -(أ ف ب): بلغ الإسباني كارلوس ألكاراس المصنّف ثالثا عالميًا الدور ربع النهائي من دورة بكين لكرة المضرب (500 نقطة) أمس الأحد في 56 دقيقة فقط بعد تفوّقه على حساب الهولندي تالون خريكسبور 6-1 و6-2.
وكانت الأمطار في بكين قد أدّت إلى تأجيل العديد من المباريات، قبل أن يتمكن ألكاراس تحت سقف مغلق في حجز مكانه في دور الثمانية بكل سهولة.
ويواجه ألكاراس الفائز بأربع بطولات كبرى في الدور المقبل نظيره الكازاخستاني كارن خاتشانوف الفائز بصعوبة على الأرجنتيني فرانتشيسكو سيروندولو 7-6 (4/7) و7-6(9/11).
وفي المباراة الأخرى التي أكملت ضمن منافسات الرجال، خرج الإيطالي لورنتسو موزيتي على نحو مفاجئ على يد الصيني يونشاوكيتي بو 6-2 و6-4.
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