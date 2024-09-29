روفانبيرا يتقدم في رالي تشيلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
(رويترز): أقر الفرنسي سيباستيان أوجيه سائق تويوتا بأن سعيه لمعادلة الرقم القياسي لعدد مرات الفوز ببطولة العالم للراليات البالغ تسع مرات ربما يكون قد انتهى بعد انسحابه من المرحلة قبل الأخيرة كثيفة الضباب من رالي تشيلي.
وكان زميله في الفريق ومتصدر الرالي كالي روفانبيرا يتفوق بفارق 15.1 ثانية على سائق تويوتا إلفين إيفانز قبل المراحل الأربع الأخيرة من السباق على الحصى أمس الأحد.
وتقدم إيفانز بعد فوزه بثلاث من المراحل الصباحية الأربع لكن تفوقه بأكثر من 13 ثانية تبدد في المرحلة قبل الأخيرة من اليوم عندما تباطأ السائق الويلزي بسبب سوء حالة الطقس والضباب الكثيف.
وجاء أوت تاناك سائق هيونداي في المركز الثالث بفارق 18.5 ثانية عن إيفانز.
قال روفانبيرا «كانت ظروفا صعبة حقا.
«ضباب كثيف وبعض المراحل الأكثر صعوبة في العام. لم أشارك في رالي كهذا من قبل، إنه جنون. تقود السيارة وتحاول فقط البقاء على الطريق، إنه تحد كبير».
وتبددت آمال أوجيه، الذي قد يعود للمشاركة اليوم الأحد، عندما اصطدم بصخرة وكسر مقود سيارته على بعد 400 متر فقط من نهاية المرحلة الثامنة.
وقال أوجيه «يبدو أن (البطولة قد انتهت) بالتأكيد. مرة أخرى على الأقل في هذا الصدد، لست محبطا حقا لأن الأمر أصبح هدفا ربما قبل راليين، ولم يكن كذلك بالفعل».
وجاء سائق هيونداي تييري نيفيل، متصدر الترتيب العام للبطولة، في المركز الرابع بفارق 43.7 عن متصدر الرالي.
وكان السائق البلجيكي يتفوق بفارق 38 نقطة على أوجيه عند وصوله إلى جولة أمريكا الجنوبية فيما كان تاناك في المركز الثاني في الترتيب العام بفارق 34 نقطة عن الصدارة.
وتتقدم هيونداي على تويوتا بفارق 35 نقطة في ترتيب المصنعين.
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