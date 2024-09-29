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روفانبيرا يتقدم في رالي تشيلي

9/29/2024 7:12:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬أقر‭ ‬الفرنسي‭ ‬سيباستيان‭ ‬أوجيه‭ ‬سائق‭ ‬تويوتا‭ ‬بأن‭ ‬سعيه‭ ‬لمعادلة‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬لعدد‭ ‬مرات‭ ‬الفوز‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬البالغ‭ ‬تسع‭ ‬مرات‭ ‬ربما‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬انتهى‭ ‬بعد‭ ‬انسحابه‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭ ‬كثيفة‭ ‬الضباب‭ ‬من‭ ‬رالي‭ ‬تشيلي‭.‬

وكان‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬ومتصدر‭ ‬الرالي‭ ‬كالي‭ ‬روفانبيرا‭ ‬يتفوق‭ ‬بفارق‭ ‬15‭.‬1‭ ‬ثانية‭ ‬على‭ ‬سائق‭ ‬تويوتا‭ ‬إلفين‭ ‬إيفانز‭ ‬قبل‭ ‬المراحل‭ ‬الأربع‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬على‭ ‬الحصى‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭.‬

وتقدم‭ ‬إيفانز‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بثلاث‭ ‬من‭ ‬المراحل‭ ‬الصباحية‭ ‬الأربع‭ ‬لكن‭ ‬تفوقه‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬ثانية‭ ‬تبدد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬عندما‭ ‬تباطأ‭ ‬السائق‭ ‬الويلزي‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬حالة‭ ‬الطقس‭ ‬والضباب‭ ‬الكثيف‭.‬

وجاء‭ ‬أوت‭ ‬تاناك‭ ‬سائق‭ ‬هيونداي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬18‭.‬5‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬إيفانز‭.‬

قال‭ ‬روفانبيرا‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬ظروفا‭ ‬صعبة‭ ‬حقا‭.‬

‮«‬ضباب‭ ‬كثيف‭ ‬وبعض‭ ‬المراحل‭ ‬الأكثر‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬العام‭. ‬لم‭ ‬أشارك‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬كهذا‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬إنه‭ ‬جنون‭. ‬تقود‭ ‬السيارة‭ ‬وتحاول‭ ‬فقط‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬الطريق،‭ ‬إنه‭ ‬تحد‭ ‬كبير‮»‬‭.‬

وتبددت‭ ‬آمال‭ ‬أوجيه،‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يعود‭ ‬للمشاركة‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬عندما‭ ‬اصطدم‭ ‬بصخرة‭ ‬وكسر‭ ‬مقود‭ ‬سيارته‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬400‭ ‬متر‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭.‬

وقال‭ ‬أوجيه‭ ‬‮«‬يبدو‭ ‬أن‭ (‬البطولة‭ ‬قد‭ ‬انتهت‭) ‬بالتأكيد‭. ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬لست‭ ‬محبطا‭ ‬حقا‭ ‬لأن‭ ‬الأمر‭ ‬أصبح‭ ‬هدفا‭ ‬ربما‭ ‬قبل‭ ‬راليين،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬كذلك‭ ‬بالفعل‮»‬‭.‬

وجاء‭ ‬سائق‭ ‬هيونداي‭ ‬تييري‭ ‬نيفيل،‭ ‬متصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للبطولة،‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬بفارق‭ ‬43‭.‬7‭ ‬عن‭ ‬متصدر‭ ‬الرالي‭.‬

وكان‭ ‬السائق‭ ‬البلجيكي‭ ‬يتفوق‭ ‬بفارق‭ ‬38‭ ‬نقطة‭ ‬على‭ ‬أوجيه‭ ‬عند‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬جولة‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬تاناك‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬بفارق‭ ‬34‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬الصدارة‭.‬

وتتقدم‭ ‬هيونداي‭ ‬على‭ ‬تويوتا‭ ‬بفارق‭ ‬35‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬المصنعين‭. ‬



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