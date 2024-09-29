بيغولا تتأهل بصعوبة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بكين‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بلغت‭ ‬الأمريكية‭ ‬جيسيكا‭ ‬بيغولا‭ ‬وصيفة‭ ‬بطلة‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬بكين‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ (‬1000‭ ‬نقطة‭) ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬بصعوبة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الروسية‭ ‬فيرونيكا‭ ‬كودرميتوفا‭ ‬6‭-‬7‭ (‬11/9‭)‬،‭ ‬6‭-‬1،‭ ‬6‭-‬2‭. ‬وضربت‭ ‬بيغولا‭ ‬موعدا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭ ‬مع‭ ‬الإسبانية‭ ‬باولا‭ ‬بادوسا‭. ‬وجاءت‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬نارية‭ ‬بامتياز‭ ‬وتمكنت‭ ‬الروسية‭ ‬المصنّفة‭ ‬39‭ ‬من‭ ‬حسمها‭ ‬بعد‭ ‬شوط‭ ‬كسر‭ ‬التعادل‭ ‬11‭-‬9‭.‬

ردّت‭ ‬بيغولا‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬وحافظت‭ ‬من‭ ‬هناك‭ ‬على‭ ‬ثباتها‭ ‬لتحسم‭ ‬فوزها‭. ‬وتبحث‭ ‬بيغولا‭ (‬30‭ ‬عاما‭) ‬عن‭ ‬لقبها‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬المحترفات‭ ‬‮«‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬بادوسا‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬قد‭ ‬حجزت‭ ‬مكانها‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭ ‬بفوزها‭ ‬الصريح‭ ‬على‭ ‬السلوفاكية‭ ‬ريبيكا‭ ‬سرامكوفا‭. ‬وتُعد‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬المصنّفة‭ ‬أولى‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬وكانت‭ ‬قد‭ ‬هزمت‭ ‬بيغولا‭ ‬7‭-‬5‭ ‬و7‭-‬5‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬مطلع‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬لتتوج‭ ‬بلقبها‭ ‬الكبير‭ ‬الثالث‭.‬

بدورها،‭ ‬لا‭ ‬تشارك‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬الأولى‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬‮«‬لأسباب‭ ‬شخصية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الدورة‭ ‬المصنفة‭ ‬500‭ ‬نقطة‭ ‬لدى‭ ‬الرجال،‭ ‬خرج‭ ‬الإيطالي‭ ‬لورنتسو‭ ‬موزيتي‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬الصيني‭ ‬يونشاوكيتي‭ ‬بو‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬4‭.‬

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