بيغولا تتأهل بصعوبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بكين -(أ ف ب): بلغت الأمريكية جيسيكا بيغولا وصيفة بطلة فلاشينغ ميدوز الدور ثمن النهائي من دورة بكين الدولية في كرة المضرب (1000 نقطة) أمس الأحد بصعوبة على حساب الروسية فيرونيكا كودرميتوفا 6-7 (11/9)، 6-1، 6-2. وضربت بيغولا موعدا في الدور المقبل مع الإسبانية باولا بادوسا. وجاءت المجموعة الأولى نارية بامتياز وتمكنت الروسية المصنّفة 39 من حسمها بعد شوط كسر التعادل 11-9.
ردّت بيغولا بقوة في المجموعة الثانية وحافظت من هناك على ثباتها لتحسم فوزها. وتبحث بيغولا (30 عاما) عن لقبها السابع في جولة المحترفات «دبليو تي ايه». وكانت بادوسا التاسعة عشرة قد حجزت مكانها في الدور المقبل بفوزها الصريح على السلوفاكية ريبيكا سرامكوفا. وتُعد البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة أولى في بكين وكانت قد هزمت بيغولا 7-5 و7-5 في نيويورك مطلع هذا الشهر لتتوج بلقبها الكبير الثالث.
بدورها، لا تشارك البولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالميا في هذه الدورة «لأسباب شخصية».
وفي الدورة المصنفة 500 نقطة لدى الرجال، خرج الإيطالي لورنتسو موزيتي بخسارته أمام الصيني يونشاوكيتي بو 6-2 و6-4.
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