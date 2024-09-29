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مارتين يعزّز صدارته في الترتيب العام

9/29/2024 7:12:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

Lombok ‭ (‬اندونيسيا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬فاز‭ ‬الإسباني‭ ‬خورخي‭ ‬مارتين‭ ‬بجائزة‭ ‬إندونيسيا‭ ‬الكبرى‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬‮«‬فئة‭ ‬موتو‭ ‬جي‭ ‬بي‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬ليعزّز‭ ‬صدارته‭ ‬للترتيب‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مطارده‭ ‬الأبرز‭ ‬الإيطالي‭ ‬فرانتشيسكو‭ ‬بانيايا‭ ‬الذي‭ ‬عانى‭ ‬قبل‭ ‬حجز‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وتقدم‭ ‬درّاج‭ ‬براماك‭ ‬على‭ ‬مواطنه‭ ‬بيدرو‭ ‬أكوستا‭ ‬الذي‭ ‬حلّ‭ ‬ثانيا‭ ‬وبانيايا‭ ‬ثالثا‭.‬

وعزّز‭ ‬مارتين‭ ‬تفوّقه‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬بفارق‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬بانيايا‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬ثنائيا‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬قبل‭ ‬خمس‭ ‬مراحل‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭.‬

وهيمن‭ ‬الإسباني‭ ‬على‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬لحظة‭ ‬الإنطلاق‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬طقس‭ ‬حار‭ ‬جدا‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬مانداليكا‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬لومبوك،‭ ‬حيث‭ ‬تعرّض‭ ‬إينيا‭ ‬باستيانيني‭ ‬والإسباني‭ ‬مارك‭ ‬ماركيس‭ ‬لحادثين‭.‬

وبعد‭ ‬تعثره‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬السرعة‭ ‬السبت،‭ ‬تمكن‭ ‬إبن‭ ‬الـ‭ ‬26‭ ‬عاما‭ ‬مارتين‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬الثقة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬درّاج‭ ‬دوكاتي‭ ‬الإيطالي‭ ‬أثر‭ ‬ضمانه‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الأحد‭.‬

وامام‭ ‬حشد‭ ‬جماهيري‭ ‬لافت‭ ‬بلغ‭ ‬60‭ ‬ألفا‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬يعشق‭ ‬رياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية،‭ ‬شهد‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬صراعا‭ ‬إيطاليا‭ ‬كبيرا‭ ‬بين‭ ‬بانيايا،‭ ‬باستيانيني‭ ‬وفرانكو‭ ‬موربيديلّي‭ ‬وماركو‭ ‬بيتزيكي‭.‬

لكنّ‭ ‬بانيايا‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬إندونيسيا‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تعرّض‭ ‬زميله‭ ‬باستيانيني‭ ‬لحادث‭ ‬قبل‭ ‬6‭ ‬لفات‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬السباق،‭ ‬ومن‭ ‬ثمّ‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تجاوز‭ ‬موربيديلي‭.‬









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