مينغيشا وكيتيما يفرضان هيمنة إثيوبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬فاز‭ ‬الإثيوبيان‭ ‬ميلكيسا‭ ‬مينغيشا‭ ‬وتيغيست‭ ‬كيتيما‭ ‬بسباقي‭ ‬الرجال‭ ‬والسيدات‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬ماراثون‭ ‬برلين‭ ‬الـ‭ ‬50‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭. ‬وتقدم‭ ‬مينغيشا‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬ثوان‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬الكيني‭ ‬كيبريان‭ ‬كوتوت‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ ‬ساعتان‭ ‬و3‭ ‬دقائق‭ ‬و17‭ ‬ثانية،‭ ‬حيث‭ ‬حقّق‭ ‬الرجلان‭ ‬رقمين‭ ‬قياسيين‭ ‬شخصيين‭.‬

ويبقى‭ ‬هذان‭ ‬الرقمان‭ ‬بعيدين‭ ‬عن‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬العالمي‭ ‬عند‭ ‬الرجال‭ ‬والذي‭ ‬يملكه‭ ‬الكيني‭ ‬الراحل‭ ‬كيلفن‭ ‬كيبتوم‭ (‬2:00:35‭)‬،‭ ‬والفائز‭ ‬بماراثون‭ ‬برلين‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬الكيني‭ ‬إيليود‭ ‬كيبشوغي‭ ‬صاحب‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬والمحقق‭ ‬عام‭ ‬2022‭ (‬2:01:09‭).‬

وقال‭ ‬مينغيشا‭ (‬24‭ ‬عاما‭) ‬عقب‭ ‬نهاية‭ ‬السباق‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬مذهل‭. ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬للغاية‭. ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬جيد‭ ‬ولم‭ ‬أكن‭ ‬ضمن‭ ‬المرشحين،‭ ‬لأنني‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬تحت‭ ‬أي‭ ‬ضغط‭ ‬أبدا‭. ‬كنت‭ ‬مرتاحا‭ ‬للغاية‭ ‬وحققت‭ ‬تماما‭ ‬ما‭ ‬أردته‭ ‬في‭ ‬النهاية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لستُ‭ ‬العداء‭ ‬الأكثر‭ ‬خبرة،‭ ‬ولقد‭ ‬مررت‭ ‬بتجارب‭ ‬سيئة،‭ ‬لكنّ‭ ‬السباق‭ ‬كان‭ ‬منظما‭ ‬بشكل‭ ‬مثالي‭ ‬والمتفرجون‭ ‬كانوا‭ ‬مذهلين‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬كانت‭ ‬كيتيما‭ (‬26‭ ‬عاما‭) ‬قد‭ ‬خاضت‭ ‬مشاركتها‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الماراثون‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬الماضي،‭ ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الألمانية‭ ‬الأحد‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ ‬2‭:‬16‭:‬42‭.‬

وقالت‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬عملت‭ ‬بجد‭ ‬مع‭ ‬مدربي‭ ‬وأود‭ ‬أن‭ ‬أشكره‭ ‬من‭ ‬أعماق‭ ‬قلبي‮»‬‭. ‬كان‭ ‬زمن‭ ‬كيتيما‭ ‬يبعد‭ ‬خمس‭ ‬دقائق‭ ‬عن‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬العالمي‭ ‬لشريكتها‭ ‬في‭ ‬التمارين‭ ‬ومواطنتها‭ ‬تيغيست‭ ‬أسيفا‭ (‬2:11:53‭). ‬وغابت‭ ‬بعض‭ ‬الأسماء‭ ‬الكبيرة‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬ماراثون‭ ‬برلين‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬كيبشوغي‭ ‬بسبب‭ ‬مشاركتهم‭ ‬أخيرا‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭.‬



