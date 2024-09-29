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السعودية تحقق المركز الثالث في بطولة العالم لكمال الأجسام

9/29/2024 7:12:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭- (‬واس‭): ‬حقق‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬إنجازًا‭ ‬تاريخيًا‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬كيش‭ ‬الإيرانية‭ ‬وأقيمت‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭-‬28‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بمشاركة‭ ‬65‭ ‬دولة‭.‬

‭ ‬وجاء‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجاز‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نال‭ ‬أبطال‭ ‬الأخضر‭ ‬خلال‭ ‬المنافسات‭ ‬27‭ ‬ميدالية‭ ‬متنوعة‭ (‬7‭ ‬ذهبيات‭ ‬و6‭ ‬فضيات‭ ‬و14‭ ‬برونزية‭)‬،‭ ‬إذ‭ ‬جاءت‭ ‬الميداليات‭ ‬الذهبية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اللاعبين‭ ‬يوسف‭ ‬النعيمي،‭ ‬وأحمد‭ ‬الطاسان،‭ ‬ومبارك‭ ‬الزنان‭ ‬وخالد‭ ‬خان‭ ‬وطلال‭ ‬هوسة،‭ ‬وحسين‭ ‬حمادي،‭ ‬وأحمد‭ ‬مغربي،‭ ‬فيما‭ ‬نال‭ ‬الميداليات‭ ‬الفضية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬نايف‭ ‬النمشان،‭ ‬أسامة‭ ‬مجلي،‭ ‬ومحمد‭ ‬عبدالجبار‭ ‬وعلي‭ ‬أبو‭ ‬المكارم،‭ ‬ويوسف‭ ‬النعيمي‭ ‬وعقيل‭ ‬الجعفري،‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬الميداليات‭ ‬البرونزية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وليد‭ ‬الدوسري،‭ ‬جاسم‭ ‬درويش،‭ ‬رمضان‭ ‬هوسة،‭ ‬وأحمد‭ ‬الحربي،‭ ‬وحمدان‭ ‬الغامدي،‭ ‬وعبدالعزيز‭ ‬المهندس،‭ ‬وريان‭ ‬الشلالي،‭ ‬ومحمود‭ ‬آل‭ ‬دبيس،‭ ‬ومحمد‭ ‬التاروتي،‭ ‬وأحمد‭ ‬الطاسان،‭ ‬وحسين‭ ‬حمادي،‭ ‬وبدر‭ ‬نوري‭.‬

وقدم‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬أيمن‭ ‬الراشد‭ ‬التهنئة‭ ‬للقيادة،‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬التاريخي،‭ ‬مثمنًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬الدعم‭ ‬والمتابعة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬تركي‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬وزير‭ ‬الرياضة،‭ ‬ونتج‭ ‬عنه‭ ‬تحقيق‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬تميز‭ ‬رياضة‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ووصولها‭ ‬للعالمية،‭ ‬كون‭ ‬البطولة‭ ‬السابقة‭ ‬بإسبانيا‭ ‬شهدت‭ ‬نتائج‭ ‬مميزة‭ ‬للأخضر‭ ‬وميداليات‭ ‬متنوعة‭.‬

‭ ‬وأشار‭ ‬الراشد‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬قدمه‭ ‬لاعبو‭ ‬الأخضر‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬وسط‭ ‬مشاركة‭ ‬أبرز‭ ‬لاعبي‭ ‬العالم‭ ‬وتوجوه‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬الجهازان‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬للأخضر‭ ‬وتهيئتهم‭ ‬للاعبين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنهم‭ ‬يسعون‭ ‬ووفق‭ ‬إستراتيجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬لمواصلة‭ ‬هذا‭ ‬الإنجازات‭ ‬والنجاحات‭ ‬والوجود‭ ‬في‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭ ‬لمختلف‭ ‬البطولات‭ ‬القارية‭ ‬والدولية‭.‬


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