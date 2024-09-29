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خطأ ((الحكـم))

9/29/2024 7:12:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

شتوتغارت‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تقدم‭ ‬نادي‭ ‬شتوتغارت‭ ‬باستئناف‭ ‬ضد‭ ‬الطرد‭ ‬المثير‭ ‬للجدل‭ ‬لقائده‭ ‬اتاكان‭ ‬كارازور‭ ‬لحصوله‭ ‬على‭ ‬الإنذار‭ ‬الثاني‭ ‬خلال‭ ‬التعادل‭ ‬2‭/‬2‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬فولفسبورج‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬الألماني‭ (‬بوندسليغا‭).‬

وأوضح‭ ‬شتوتغارت‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬أنه‭ ‬استند‭ ‬في‭ ‬استئنافه‭ ‬إلى‭ ‬خطأ‭ ‬من‭ ‬الحكم‭ ‬سفين‭ ‬يابلونسكي،‭ ‬والذي‭ ‬اعترف‭ ‬به،‭ ‬بهدف‭ ‬الحيلولة‭ ‬دون‭ ‬إيقاف‭ ‬قائده‭ ‬لمباراة‭ ‬واحدة‭ ‬بشكل‭ ‬تلقائي‭.‬

وقال‭ ‬فابيان‭ ‬فولجيموث‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شتوتغارت‭ ‬لشؤون‭ ‬الرياضة‭ ‬‮«‬كان‭ ‬هناك‭ ‬خطأ‭ ‬واضح‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكم،‭ ‬لذا‭ ‬من‭ ‬المنطقي‭ ‬أن‭ ‬نحتج‭ ‬ضد‭ ‬البطاقة‭ ‬الصفراء‭ ‬الثانية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬اضطررنا‭ ‬للعب‭ ‬مدة‭ ‬30‭ ‬دقيقة‭ ‬دون‭ ‬قائدنا‭ ‬أمام‭ ‬فولفسبورج‭ ‬،‭ ‬وهل‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬نفعل‭ ‬الشيء‭ ‬ذاته‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التالية‭ ‬على‭ ‬ملعبنا‭ ‬أمام‭ ‬هوفنهايم؟،‭ ‬العقوبة‭ ‬المزدوجة‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬علاقة‭ ‬بروح‭ ‬اللعب‭ ‬النظيف‮»‬‭.‬

وتلقى‭ ‬كرازور‭ ‬البطاقة‭ ‬الصفراء‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬63‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ترأى‭ ‬للحكم‭ ‬يابلونسكي‭ ‬أنه‭ ‬أعاق‭ ‬ماكسيميليان‭ ‬ارنولد‭ ‬لاعب‭ ‬فولفسبورج‭.‬

وأظهرت‭ ‬الإعادة‭ ‬التليفزيونية‭ ‬أن‭ ‬أرنولد‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬ارتكب‭ ‬مخالفة‭ ‬ضد‭ ‬كرازور،‭ ‬واعترف‭ ‬الحكم‭ ‬بالخطأ‭ ‬خلال‭ ‬تصريحات‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭.‬

وأشار‭ ‬الحكم‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يجوز‭ ‬فقط‭ ‬استخدام‭ ‬تقنية‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ (‬فار‭) ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الطرد‭ ‬المباشر‭ ‬وليس‭ ‬البطاقة‭ ‬الصفراء‭ ‬الثانية‭.‬

وأكد‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬أود‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدينا‭ ‬فرصة‭ ‬للذهاب‭ ‬إلى‭ ‬شاشة‭ ‬التلفاز‭ ‬ومراجعة‭ ‬اللقطة،‭ ‬حينما‭ ‬تم‭ ‬إظهار‭ ‬البطاقة‭ ‬الصفراء‭ ‬الثانية،‭ ‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬بالغ‭ ‬الأثر‭ ‬على‭ ‬المباراة‮»‬‭.‬

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