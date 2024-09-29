خطأ ((الحكـم))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
شتوتغارت -(د ب أ): تقدم نادي شتوتغارت باستئناف ضد الطرد المثير للجدل لقائده اتاكان كارازور لحصوله على الإنذار الثاني خلال التعادل 2/2 على ملعب فولفسبورج السبت في دوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليغا).
وأوضح شتوتغارت أمس الأحد أنه استند في استئنافه إلى خطأ من الحكم سفين يابلونسكي، والذي اعترف به، بهدف الحيلولة دون إيقاف قائده لمباراة واحدة بشكل تلقائي.
وقال فابيان فولجيموث عضو مجلس إدارة شتوتغارت لشؤون الرياضة «كان هناك خطأ واضح من قبل الحكم، لذا من المنطقي أن نحتج ضد البطاقة الصفراء الثانية».
وأضاف «اضطررنا للعب مدة 30 دقيقة دون قائدنا أمام فولفسبورج ، وهل من المفترض أن نفعل الشيء ذاته في المباراة التالية على ملعبنا أمام هوفنهايم؟، العقوبة المزدوجة ليس لها علاقة بروح اللعب النظيف».
وتلقى كرازور البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 63 بعد أن ترأى للحكم يابلونسكي أنه أعاق ماكسيميليان ارنولد لاعب فولفسبورج.
وأظهرت الإعادة التليفزيونية أن أرنولد هو الذي ارتكب مخالفة ضد كرازور، واعترف الحكم بالخطأ خلال تصريحات بعد المباراة.
وأشار الحكم إلى أنه يجوز فقط استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) في حالات الطرد المباشر وليس البطاقة الصفراء الثانية.
وأكد «كنت أود أن يكون لدينا فرصة للذهاب إلى شاشة التلفاز ومراجعة اللقطة، حينما تم إظهار البطاقة الصفراء الثانية، لأنه كان له بالغ الأثر على المباراة».
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