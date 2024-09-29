نادي المحرق يفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن مجلس إدارة نادي المحرق فتح الباب لسداد الاشتراك السنوي لغير الأعضاء المسددين، وكذلك فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة، خلال الفترة من يوم الأحد 29 سبتمبر 2024م، حتى الساعة السابعة من مساء يوم الأحد 6 أكتوبر 2024م، تمهيداً لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية الذي سيتم تحديد موعده بالتنسيق مع إدارة الرقابة والتدقيق بالهيئة العامة للرياضة.
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