نادي المحرق يفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬فتح‭ ‬الباب‭ ‬لسداد‭ ‬الاشتراك‭ ‬السنوي‭ ‬لغير‭ ‬الأعضاء‭ ‬المسددين،‭ ‬وكذلك‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الترشيح‭ ‬لرئاسة‭ ‬وعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬29‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م،‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬6‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024م،‭ ‬تمهيداً‭ ‬لعقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬العادي‭ ‬للجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬تحديد‭ ‬موعده‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬الرقابة‭ ‬والتدقيق‭ ‬بالهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭.‬

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