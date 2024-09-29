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تحديد موعد نهائي كأس ((سوبر اليد))

9/29/2024 7:12:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حدد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬القادم‭ ‬الموافق‭ ‬3‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل،‭ ‬موعداً‭ ‬لإقامة‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬والتي‭ ‬ستجمع‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬النجمة‭ ‬والشباب‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭.‬

وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬قد‭ ‬حدد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬موعدًا‭ ‬للمواجهة‭ ‬النهائية‭ ‬لكأس‭ ‬السوبر‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬سبتمبر،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يؤجل‭ ‬بسبب‭ ‬وفاة‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬مشجعي‭ ‬نادي‭ ‬الشباب،‭ ‬أثناء‭ ‬المواجهة‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬المسابقة‭.‬

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