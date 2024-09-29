تحديد موعد نهائي كأس ((سوبر اليد))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حدد الاتحاد البحريني لكرة اليد يوم الخميس القادم الموافق 3 أكتوبر من الشهر المقبل، موعداً لإقامة المباراة النهائية، والتي ستجمع بين فريقي النجمة والشباب ضمن منافسات كأس السوبر البحريني لكرة اليد.
وكان الاتحاد البحريني لكرة اليد قد حدد في وقت سابق موعدًا للمواجهة النهائية لكأس السوبر في 13 سبتمبر، قبل أن يؤجل بسبب وفاة واحد من مشجعي نادي الشباب، أثناء المواجهة أمام الأهلي في نصف نهائي المسابقة.
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